Egyéves kihagyás várhat az ETO FC védőjére

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.09. 12:22
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Stefan Vladoiu (balra) súlyos sérülést szenvedett a november 4-i edzésen (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I ETO FC Stefan Vladoiu
Az ETO FC labdarúgócsapata a hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy súlyos sérülést szenvedett Stefan Vladoiu.

Az ETO FC honlapjának beszámolója szerint Stefan Vladoiu a november 4-i edzésen dőlt ki a sorból. A térdében elszakadt az elülső keresztszalag, valamint a laterális oldalszalag is. A szakadás következtében a laterális tok is sérült. 

A román jobbátvédet csütörtökön műtik meg Pozsonyban, és könnyen lehet, hogy egy évig nem játszhat.

A 27 éves labdarúgó ebben az idényben kevesebb lehetőséget kapott, Efraín Juárez csak három bajnokin számolt vele, a bajnoki címmel végződő 2025–2026-os évadban 21 NB I-es meccsen vetették be.

NB I ETO FC Stefan Vladoiu
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