Egyéves kihagyás várhat az ETO FC védőjére

Az ETO FC honlapjának beszámolója szerint Stefan Vladoiu a november 4-i edzésen dőlt ki a sorból. A térdében elszakadt az elülső keresztszalag, valamint a laterális oldalszalag is. A szakadás következtében a laterális tok is sérült.

A román jobbátvédet csütörtökön műtik meg Pozsonyban, és könnyen lehet, hogy egy évig nem játszhat.

A 27 éves labdarúgó ebben az idényben kevesebb lehetőséget kapott, Efraín Juárez csak három bajnokin számolt vele, a bajnoki címmel végződő 2025–2026-os évadban 21 NB I-es meccsen vetették be.