Uli Hoeness: Musiala talán már sosem lesz a régi

Uli Hoeness szerint kérdéses, hogy Jamal Musiala valaha képes lesz-e olyan szinten teljesíteni, mint két évvel ezelőtt. A 23 éves támadó augusztusban két felkészülési mérkőzésen is összeesett a pályán, az esetekkel kapcsolatban pedig Vincent Kompany vezetőedző később elmondta, hogy a futballista azért veszítette el rövid időre az eszméletét, mert változtattak az idegrendszeri rendellenességének gyógyszeres kezelésén, de a neurológusok szerint aggodalomra nincs ok, Musiala nyugodtan folytathatja sportpályafutását. A játékos visszatért a pályára, de szeptember vége óta combizomhúzódással küszködik, ugyanakkor rövidesen újra bevethető lesz.

„Az ő esetében egy dilemmával nézünk szembe. Olyan betegségben szenved, amely nem gyógyítható egyszerűen, de gyógyszerek alkalmazásával bizonyos mértékig kordában tartható – nyilatkozta hétfőn Hoeness. – De vajon meglesz-e még benne ugyanaz a teljesítménypotenciál, ami korábban megvolt? Képzeljük csak el, ha a Bayern most megkérdőjelezné a szerződésében foglaltakat, és azt mondaná: amit jelenleg nyújtani képes, az már nem felel meg a megállapodásban rögzítetteknek.”

A 46-szoros német válogatott Musiala utoljára tavalyelőtt volt igazán csúcsformában, a 2024-es Európa-bajnokságon például holtversenyben aranycipős volt.