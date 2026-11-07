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NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

Az edzőváltáson áteső MTK kétgólos hátrányból mentett pontot a Kispest-Honvéd ellen

2026.11.07. 18:36
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Fotó: Árvai Károly
Címkék
MTK Kispest-Honvéd Kanta József
A héten edzőváltáson áteső MTK az újonc Kispest-Honvédot fogadta a labdarúgó NB I 13. fordulójában, és 2–2-es döntetlent ért el ellene.

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
MTK BUDAPEST FC–KISPEST-HONVÉD FC 2–2 (0–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3741 néző. Vezette: Csonka Bence (Buzás Balázs, Máyer Gábor)
MTK: Fadgyas – Varju, Armalas, Radic, Kovács P. – Kata, Szuhodovszki (Zeljkovic, a szünetben) – Jurek, Bognár I. (Klausz, 79.), Komáromi (Hinora, 79.) – Nyers (Kerezsi, 63.). Megbízott edző: Kanta József
KISPEST: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor, P. García – Pekár I., Csontos Z. (Eddaradzs, a szünetben) – Pinte (Pauljevics, 84.), Somogyi T., Szamosi (Zuigeber, 77.) – A. Marí (Kántor, 84.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Gólszerző: Komáromi (55.), Hinora (83.), ill. A. Marí (9.), Komáromi (40. – öngól)
Sárga lap: Szuhodovszki (16.), Komáromi (27.), Varju (45.), Nyers (58.), ill. Pekár (43.), Eddaradzs (48.), Szamosi (62.)

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Részletek később.

 

 

MTK Kispest-Honvéd Kanta József
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