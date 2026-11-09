Szélesi Zoltán: Többen nem nyújtottak olyan teljesítményt, amit vártunk



SZÉLESI Zoltán, az Újpest vezetőedzője

– Csalódott, amiért pont nélkül maradtak?

– Természetesen van bennem hiányérzet. Megérdemelten nyert a Debrecen, a saját csapatommal nem vagyok elégedett. Többen nem nyújtottak olyan teljesítményt, amit vártunk tőlük, ez egy ilyen ellenféllel szemben nem fért bele.



– Mi jelentette a mérkőzés fordulópontját?

– Az, hogy a magas letámadásokból nem jutottunk el igazi helyzetekig…



– Ezzel szemben a DVSC egy ilyen szituáció után szerezte az első gólját.

– Igen, ők berúgták, mi nem rúgtuk be, és ez jelentős különbség. De egyértelmű, hogy a hazai csapat több minőségi helyzetet alakított ki.

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 1–1 (1–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4077 néző. Vezette: Kovács Imre (Szert Balázs, Berényi Ákos)

Nyíregyháza: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Manner, Toma (Regza, 90.), Kovács M., Hős (Antonov, 77.) – Katona B. (Batoum, 64.), Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás

ETO FC: Petrás – Selyem, Urblík N., Umathum (Giger, 64.), Stefulj – Agba – Bennette, Szép, Bánáti (Csorba, 84.), Huszár (Gavrics, 64.) – Djukanovics (Marong, 84.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Hős (45+1.), ill. Djukanovics (54.)

Sárga lap: Kovács M. (67.), Toma (77.), ill. Giger (86.)

Kiállítva: Gavrics (74.)

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Szemben a két héttel ezelőttivel, most nem tudta legyőzni csapata a forduló előtti listavezetőt, pedig közel járt hozzá. Csalódott?

– Igen, mert több volt benne, de el kellett jutnunk odáig, hogy a forduló előtti sereghajtóként az bosszant bennünket, hogy nem vertük meg a bajnok győrieket. Az utolsó tizenöt percben emberelőnyben nagyon rájuk mentünk, meg akartuk nyerni a meccset, de el is bukhattuk volna, hiszen a végén az ellenfélnek is volt egy ziccere.



– Ilyenből kapták a gólt is, ami a csapat bátor játékából ered. Továbbra sem enged ebből a harcmodorból, amit a jelek szerint a szurkolók is díjaznak?

– Ez a foci, ennek van értelme, menni kell előre, ha a bajnok az ellenfél, akkor sem állunk be tíz emberrel. Persze, egész héten arról beszéltünk, hogy ne forduljanak elő olyan átadási hibák, mint a Puskás Akadémia vagy az Újpest ellen, ezzel együtt megint megtörtént. Szégyenkeznivalónk azonban nincs, remek meccset játszottunk a címvédővel. A srácoknak is azt mondtam, fel a fejjel, jól futballoztak. A mezőnyben minimum egálban voltunk, de kicsit inkább mi domináltunk.



– Dala Martin újból remekelt. Stabilizálódott a kapushelyzet a csapatnál?

– Mit jelent az, hogy stabilizálódott? A kapusnak az a dolga, hogy védjen, nyilván megdicsérjük, amikor bravúrokat mutat be, ahogy most is történt. Mint ahogy azokat a játékosokat is, akik gólt szereznek, gólpasszt adnak. A hibákért letolás jár, azokért is vállalni kell a felelősséget – erre mondják, hogy csapatmunka.

