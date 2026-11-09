Szélesi Zoltán: Többen nem nyújtottak olyan teljesítményt, amit vártunk

2026.11.09. 06:28
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Az Újpest vezetőedzőjében, Szélesi Zoltánban van hiányérzet a debreceni meccs után (Fotó: Czinege Melinda)
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Efraín Juárez Újpest NB I Nyíregyháza ETO FC Gert Remmel Szélesi Zoltán Debrecen Bódog Tamás
A labdarúgó NB I vasárnapi mérkőzései közül lássuk a Deberecen–Újpest (3–1) és a Nyíregyháza–ETO FC (1–1) edzői értékeléseit, a mérkőzések utáni sajtótájékoztatókról!

 

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Debreceni VSC–Újpest 3–1 (1–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 7854 néző. Vezette: Rúsz Márton (Bornemissza Norbert, Nagy Viktor)
DVSC: Andreev – Mejías (Tercza, 88.), Hofmann, Batik, Guerrero – Patai (Sergi Samper, 59.), Boskovic – Kocsis D. (Baldoni, 59.), Dzsudzsák (Cibla, 75.), Dénes V. (Egri, 75.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, a szünetben) – Szendrei N., Ljujics (Maier, 55.) – Matko, Amenyido (Varga M., 84.), Krajcsovics (Horváth K., a szünetben) – Vlijter (Tijani, 55.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Szendrei Á. (39.), Dénes V. (49.), Cibla (86.), ill. Matko (42.)
Sárga lap: Patai (45+12.), Boskovic (65.), ill. Krajcsovics (45+1.), Zeke (45+13.), Scharmer (82.)

Gert REMMEL, a DVSC vezetőedzője

– Remek mérkőzést nyertek meg egy jól futballozó ellenféllel szemben.     
Ismét fantasztikusan játszott a csapat. Támadni akartunk, minél többet támadni, erre készültünk, s ez sikerült is. Szerettük volna Batik Bencét győzelemmel köszönteni a születésnapján, a csapat össze is hozta az ajándékot.

– Hétről hétre alakul a Loki, látszik a fejlődés. Hol tart a folyamat?     
– Igen, fordulók óta nagyon jó teljesítményt nyújtunk. Ehhez persze szükség van szerencsére is. Sohasem mondhatjuk, hogy ennél nincs jobb, de érezhető, hogy jól futballozunk.

–  Eddig Lang Ádám volt a védelem oszlopa. Nem aggódott a kiesése miatt?     
– Ádám abszolút kulcsjátékosa a csapatunknak, de minden posztra több megfelelő emberrel számolhatunk. Éles a verseny a csapatba kerülésért, s ez mindenképpen örömteli.

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 SZÉLESI Zoltán, az Újpest vezetőedzője

– Csalódott, amiért pont nélkül maradtak?     
– Természetesen van bennem hiányérzet. Megérdemelten nyert a Debrecen, a saját csapatommal nem vagyok elégedett. Többen nem nyújtottak olyan teljesítményt, amit vártunk tőlük, ez egy ilyen ellenféllel szemben nem fért bele. 

–  Mi jelentette a mérkőzés fordulópontját?     
– Az, hogy a magas letámadásokból nem jutottunk el igazi helyzetekig…
   
–  Ezzel szemben a DVSC egy ilyen szituáció után szerezte az első gólját.     
– Igen, ők berúgták, mi nem rúgtuk be, és ez jelentős különbség. De egyértelmű, hogy a hazai csapat több minőségi helyzetet alakított ki.

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 1–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 4077 néző. Vezette: Kovács Imre (Szert Balázs, Berényi Ákos)
Nyíregyháza: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Manner, Toma (Regza, 90.), Kovács M., Hős (Antonov, 77.) – Katona B. (Batoum, 64.), Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás
ETO FC: Petrás – Selyem, Urblík N., Umathum (Giger, 64.), Stefulj – Agba – Bennette, Szép, Bánáti (Csorba, 84.), Huszár (Gavrics, 64.) – Djukanovics (Marong, 84.). Vezetőedző: Efraín Juárez
Gólszerző: Hős (45+1.), ill. Djukanovics (54.)
Sárga lap: Kovács M. (67.), Toma (77.), ill. Giger (86.)
Kiállítva: Gavrics (74.)

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Szemben a két héttel ezelőttivel, most nem tudta legyőzni csapata a forduló előtti listavezetőt, pedig közel járt hozzá. Csalódott?     
– Igen, mert több volt benne, de el kellett jutnunk odáig, hogy a forduló előtti sereghajtóként az bosszant bennünket, hogy nem vertük meg a bajnok győrieket. Az utolsó tizenöt percben emberelőnyben nagyon rájuk mentünk, meg akartuk nyerni a meccset, de el is bukhattuk volna, hiszen a végén az ellenfélnek is volt egy ziccere.

Ilyenből kapták a gólt is, ami a csapat bátor játékából ered. Továbbra sem enged ebből a harcmodorból, amit a jelek szerint a szurkolók is díjaznak?     
– Ez a foci, ennek van értelme, menni kell előre, ha a bajnok az ellenfél, akkor sem állunk be tíz emberrel. Persze, egész héten arról beszéltünk, hogy ne forduljanak elő olyan átadási hibák, mint a Puskás Akadémia vagy az Újpest ellen, ezzel együtt megint megtörtént. Szégyenkeznivalónk azonban nincs, remek meccset játszottunk a címvédővel. A srácoknak is azt mondtam, fel a fejjel, jól futballoztak. A mezőnyben minimum egálban voltunk, de kicsit inkább mi domináltunk.
    
Dala Martin újból remekelt. Stabilizálódott a kapushelyzet a csapatnál?     
– Mit jelent az, hogy stabilizálódott? A kapusnak az a dolga, hogy védjen, nyilván megdicsérjük, amikor bravúrokat mutat be, ahogy most is történt. Mint ahogy azokat a játékosokat is, akik gólt szereznek, gólpasszt adnak. A hibákért letolás jár, azokért is vállalni kell a felelősséget – erre mondják, hogy csapatmunka.
 

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Efraín JUÁREZ, az ETO FC vezetőedzője

– Hogyan tetszett a mérkőzés?     
– Nagyon jó meccs volt. Teljesen ült mindaz, amire számítottunk, és a négy-öt nagy helyzetünk alapján nyerhettünk volna. Ebből tanulni kell, mert miután nem tudtuk megszerezni a második gólt, a helyzet veszélyessé vált, és akár ki is kaphattunk volna, főleg emberhátrányban a végén. Nyugodt és büszke vagyok, mert ez a meccs is megmutatta, hogy ezen az úton kell haladnunk tovább, de a hibákból tanulni kell.
 
–  Egy pont a Vasas ellen legutóbb és egy pont most is. Van különbség a kettő értéke között?     
– A helyzetek alapján mindkét meccsen többet érdemeltünk, de maradva ennél a fellépésnél, most egész biztosan. Csalódottak vagyunk, de mindenki megtett mindent a sikerért. Ezért lehetünk frusztráltak, de ez is része a futballnak. Apróságokon múlnak a dolgok, ezeket kell átfordítani, hogy a nap végén győzelemnek tudjunk örülni.
 
– A legutóbbi két meccsen három gólig jutó Luka Kulenovic miért nem játszott?     
Fizikai szempontból nem állt készen, több edzést kihagyott, nem akartuk megkockáztatni, hogy nagyobb baj legyen. A kiállítás után megfordult a fejemben, hogy bevetem, de inkább Lamin Marong mellett döntöttem, és reméljük, Kulenovic a válogatott szünetben utoléri magát.

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NB I
13. FORDULÓ
November 7., szombat
Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1
MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC 2–2
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 0–1
November 8., vasárnap
Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC 1–1
Debreceni VSC–Újpest FC 3–1
Vasas FC–Ferencvárosi TC 0–2 

 

 

Efraín Juárez Újpest NB I Nyíregyháza ETO FC Gert Remmel Szélesi Zoltán Debrecen Bódog Tamás
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