A Buffalo visszarántotta a földre a gyengén teljesítő Minnesotát– videó

Az első félidő a védelmekről szólt. Mindkét együttes remek mezőnypozíciókból indulhatott, rögtön a találkozó elején a Buffalo Greg Dortch 58 yardos visszahordásának köszönhetően a Minnesota térfeléről támadhatott, de három kísérletből mínusz 11 yard után jöhetett a punt. A következő vendég támadásnál Josh Allen eladta a labdát, Byron Murphy pedig 54 yardon keresztül szaladt a labdával egészen a Bills térfeléig. A Minnesota azonban pontszerzés helyett rögtön az első játékban eladta a labdát, a csereirányító Carlson Wentz hátrafele passzolt, Justin Jefferson nem tudta elkapni a vendég védők viszont azonnal rávetődtek a labdára, majd egy mezőnygóllal vezetést szerzett a Buffalo.

A következő három alkalommal viszont a saját célterületéhez közel kellett volna kimenekülnie a Billsnek, kevés sikerrel. A Vikings a félidő végén két mezőnygólt is szerzett, a kettő között pedig Josh Allen Keleki Latunak osztott ki egy 25 yardos TD-passzt.

A második félidőben még annyit se tudott felmutatni a minnesotai támadósor, mint az elsőben. Wentz a harmadik negyedben kétszer is eladta a labdát, a Bills az elsőt követően egy újabb mezőnygóllal növelte az előnyét, a negyedik játékrészben pedig James Cook touchdownja lezárta a meccset. 6–23

A liga legtöbb pontot szerző támadósora a legkevesebb pontot engedő védelmével találkozott. A Vikings a meccs egészében nagyon jól limitálta Allenéket. A hazaiak három egymást követő labdabirtoklásnál is a 40 yardos vonalukon túlról indulhattak, de ebből csak egyszer tudtákk átlépni a félpályát. Wentz 11 éves karrierje egyik legrosszabb meccsét hozta. 25 passzkísérletéből nyolc volt pontos (a második félidőben 1/8) 81 yardért, háromszor pedig labdát vesztett. Justin Jeffersont 11-szer vette célba, ebből csak három elkapás született 58 yardért.

A Minnesota szokás szerint küldte a blitzeket Allenre, ebből négy sack és egy labdaszerzés született. A Buffalo irányítója 234 yardot és egy touchdownt passzolt, míg James Cook 106 yarddal és egy touchdownnal zárt.

Peyton Manning első tíz évében 322 TD-t szerzett az alapszakaszban, ezt a rekordot állította be Josh Allen, aki a kilencedik idénye felénél tart. A Bills 7–1-es mérleggel vezeti az Amerikai Főcsoportot, míg a Vikings elszenvedte második vereségét, ezzel pedig visszaesett az NFC Északi diviziójának harmadik helyére.

NFL, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

Kedd

Minnesota Vikings–Buffalo Bills 6–23 (0–3, 6–7, 0–3, 0–10)

Pénteken játszották

Baltimore Ravens–Jacksonville Jaguars 10–33 (3–10, 0–7, 0–3, 7–13)

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–Cincinnati Bengals, Madrid 17–34 (10–7, 0–17, 7–7, 0–3)

Indianapolis Colts–Dallas Cowboys 23–27 (7–3, 0–14, 10–3, 6–7)

Kansas City Chiefs–New York Jets 35–12 (0–6, 14–6, 14–0, 7–0)

Miami Dolphins–Detroit Lions 9–19 (3–3, 0–3, 3–10, 3–3)

Philadelphia Eagles–New York Giants 11–19 (8–6, 0–0, 0–7, 3–6)

Washington Commanders–Los Angeles Rams 13–20 (3–3, 7–3, 3–7, 0–7)

New Orleans Saints–Cleveland Browns 23–22 (3–0, 0–3, 3–3, 10–10, 7–6) – hosszabbítás után

Carolina Panthers–Denver Broncos 21–26 (0–10, 7–3, 7–0, 7–13)

Vasárnap késő este

Los Angeles Chargers–Houston Texans 22–44 (3–10, 6–14, 0–7, 13–13)

San Francisco 49ers–Las Vegas Raiders 38–17 (14–0, 7–10, 14–7, 3–0)

Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 17–3 (0–3, 14–0, 3–0, 0–0)

New England Patriots–Green Bay Packers 27–45 (0–14, 14–10, 7–18, 6–3)

Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers 27–24 (14–0, 3–6, 7–7, 3–11)

Szabadnapos: Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans