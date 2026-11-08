Milánó után Angyalföldön is kétgólos győzelmet aratott a Ferencváros

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

VASAS FC–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 4221 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth II. Vencel, Ország Péter)

VASAS: Engedi – Hej, Baráth, Csóka D., Doktorics – Hidi M. S., Mezei (Radó, 81.) – Kovácsréti (Kovács P., 81.), Urblík J., Molnár Cs. (Barkóczi, 75.) – Pálinkás (Pethő, 61.). Vezetőedző: Erős Gábor

FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Maiga, Madarász (Bero, 64.) – Zachariassen (Levi, 85.), Corbu (Nagy Á., 90.), Birmancsevics (Arzani, 85.) – Yusuf (Joseph, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Maiga (65.), Bero (84.)

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És akkor egyszerre mindenki az orrához kapott. Az Illovszky Rudolf Stadion lelátóján helyet foglalók közül ezrek kezdtek prüszkölésbe, illetve köhécselésbe, a pályán lévő angyalföldi és ferencvárosi játékosok számára azonban még kellemetlenebb volt a helyzet: a köszöntések közben többen is eltakarták mezükkel az orrukat, próbáltak megküzdeni az egyre kellemetlenebbé váló torokkaparással. Mindennek hátterében az állt, hogy a létesítményen kívül történt szurkolói perpatvar következtében a rendfenntartók a könnygáz bevetése mellett döntöttek, ezt pedig hosszú ideig nyögték azok is, akik csak nyugodt körülmények közepette szerettek volna meccset nézni vagy a pályán futballozni.

Az efféle jelenetektől szerencsére elszokhattunk Magyarországon, ahhoz viszont lassan hozzászokhatunk, hogy a Ferencváros újabb szintet lépett az európai futballban. A Milant – nem túlzás állítani – tökéletes taktikával magabiztosan legyőző zöld-fehérek esetében szinte már nem az a kérdés, kit kalapálnak el a nemzetközi színtéren, hanem hogy miként veszik a kötelezőnek titulált köröket a magyar bajnokságban. Szinte döbbenetes adat: míg a Ferencváros a selejtezőket beleértve tizenkét Európa-liga-mérkőzéséből tízet megnyert és két döntetlent játszott (ez 2.67-es átlagpontszámot eredményezne bajnoki rendszerben), addig a csapat nemzetközi találkozóit követő hét NB I-es összecsapásán mindössze tizenkét pontot gyűjtött, ami 1.71-es átlaghoz volt elegendő.

Hiába vett ki vélhetően sokat a ferencvárosiakból a milánói diadal, Borbély Balázs vezetőedző nem akarta fenekestül felforgatni a Vasas elleni csapatát: Lenny Joseph helyett az Olaszországban buta piros lapot kapó Bamidele Yusuf kezdett középcsatárként, Matús Bero és Nagy Ádám helyett pedig Madarász Ádám és Habib Maiga szerepelt a tengelyben. A találkozót elnézve az lehetett az ember érzése, éppen a középpálya megbontása eredményezhette azt, hogy az angyalföldiek többször is átrohantak ellenfelükön – mint például a 4. percben, amikor Habib Maiga labdavesztését követően Mezei Szabolcs tornáztatta meg Dibusz Dénest. A 15. percben ismét a házigazda használta ki, hogy a vendégek középpályája rendezetlen; remek kontra végén Molnár Csaba hozta magát lövőhelyzetbe, labdája kevéssel kerülte el a jobb alsó sarkot.

Beszédes volt, hogy bár Koszta Márk betegség miatt nem játszhatott, a helyén szerepeltetett Pálinkás Gergőnek több labdaérintése volt az első félidőben, mint Bamidele Yusufnak – ez is jelezte, akadozott a vendégek támadójátéka. A Fradinak egyetlen veszélyesebb lehetősége volt a szünetig, fél óra elteltével Kristoffer Zachariassen fejelte a jobb alsó sarok mellé a labdát. A játékrész utolsó említésre méltó megmozdulása a válogatottba először meghívott Urblík Józsefhez köthető: a tizenhatoson kívülről lőtt, Dibusz Dénes azonban hárította a jobb alsó irányába tartó labdát.

A második félidő legeleje is ugyanezzel a szereposztással hozott izgalmas jelenetet: Urblík lövése után Dibusz védett vetődve. Az 56. percben Kovácsréti ugrasztotta talpra a Vasas-tábor azon részét, amely a főlelátón foglalt helyet, ám a gólt kiáltó szurkolók százai optikai csalódás áldozatai lettek: a középpályás az oldalhálót kívülről rezgette meg. Nem sokkal később Molnár Csaba szitáló labdáját ütötte ki Dibusz – veszélyesebben futballozott a Vasas.

És mégis a Ferencváros szerzett vezetést.

Úgy tűnik, a hosszas sérüléséből felépülő Habib Maiga az MTK Budapest ellen szerzett duplájával belelendült a gólgyártásba, hiszen ezúttal is eredményes volt. A Ferencváros Cadu, Kristoffer Zachariassen, Veljko Birmancsevics és Osváth Attila révén gyakran próbálkozott szélről érkező beadásokkal, ám ezek többnyire már az első védőn elakadtak – a vezetést végül mégis egy középről felívelt labda után szerezte meg.

Benne volt a pakliban az újabbgól, mivel az idő előrehaladtával némiképp csapongóbb lett a játék. Volt lehetőség itt is, ott is, ám a hajrában a Ferencváros volt az, amelyik lerendezte a mérkőzést: Matús Bero első bajnoki találatával eldőlt a három pont sorsa. A Vasas ugyan próbára tette a nemzetközi erőpróbája után nehezebben felpörgő Ferencvárost, ám az erőnlétileg is nagyszerűen felkészített zöld-fehérek érvényesítették a papírformát, győzelmükkel pedig felléptek a tabella második helyére.