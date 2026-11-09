Keddi sportműsor: a magyar válogatott sajtótájékoztatót tart az NL-meccsek előtt
NOVEMBER 10., KEDD
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
9.30: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója (Telki)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: Anaitasuna (VI.)–Alavés
21.00: Tavernes de la Valldigna (VI.)–Valencia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
2.15: Minnesota Vikings–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.30: KooKoo (finn)–Eisbären Berlin (német) (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, 4. FORDULÓ
18.00: ÓAM-Ózdi KC (NB I/B)–ETO University HT
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
1.00: Detroit Pistons–Washington Wizards (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1156 (Tv: Sport1)
OLIMPIA
IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR
10.00: versenyek
RÖPLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
19.00: TSV Raiffeisen Hartberg (osztrák)–Fino Kaposvár
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Szent Benedek RA–TFSE
SAKK
TOTÁLIS SAKKVILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST
18.00: villámtorna
SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Női sportpisztoly, 30 rapid lövés (Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Domsits Olívia)
7.00: alapverseny
11.30: döntő
Férfi (Hegyi Norbert) és női trap (Nyitrai Anna, Tömör-Tones Anna)
7.00: 1. nap
Férfi kisöbű szabadpuska, összetett (Péni István)
7.15: selejtező
SZNÚKER
BAJNOKOK BAJNOKA, LEICESTER
13.45 és 19.45: 2. nap (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM
13.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
21.00: egyes és páros, csoportkör, 2. forduló
21.00: Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Marta Kosztyuk (ukrán) (Tv: Arena4)
22.30: Coco Gauff (amerikai, 4.)–Linda Nosková (cseh, 8.) (Tv: Arena4)