Keddi sportműsor: a magyar válogatott sajtótájékoztatót tart az NL-meccsek előtt

Kedden tartják a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatóját Telkiben. Lesznek meccsek a spanyol labdarúgó Király-kupában, folytatódik a sportlövő-világbajnokság Dohában és a női tenisz-világbajnokság Indian Wellsben, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban ifjúsági olimpia, jégkorong, kézilabda, lósport, NBA, NFL, röplabda, sakk és sznúker is.

NOVEMBER 10., KEDD FUTBALLPROGRAM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

9.30: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója (Telki) SPANYOL KIRÁLY-KUPA

1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: Anaitasuna (VI.)–Alavés

21.00: Tavernes de la Valldigna (VI.)–Valencia TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

2.15: Minnesota Vikings–Buffalo Bills (Tv: Arena4) JÉGKORONG

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.30: KooKoo (finn)–Eisbären Berlin (német) (Tv: Sport2) KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, 4. FORDULÓ

18.00: ÓAM-Ózdi KC (NB I/B)–ETO University HT KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

1.00: Detroit Pistons–Washington Wizards (Tv: Sport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1156 (Tv: Sport1) OLIMPIA

IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR

10.00: versenyek RÖPLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.00: TSV Raiffeisen Hartberg (osztrák)–Fino Kaposvár

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Szent Benedek RA–TFSE SAKK

TOTÁLIS SAKKVILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST

18.00: villámtorna SPORTLÖVÉSZET

OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Női sportpisztoly, 30 rapid lövés (Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Domsits Olívia)

7.00: alapverseny

11.30: döntő

Férfi (Hegyi Norbert) és női trap (Nyitrai Anna, Tömör-Tones Anna)

7.00: 1. nap

Férfi kisöbű szabadpuska, összetett (Péni István)

7.15: selejtező SZNÚKER

BAJNOKOK BAJNOKA, LEICESTER

13.45 és 19.45: 2. nap (Tv: Sport1) TENISZ

ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM

13.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS

21.00: egyes és páros, csoportkör, 2. forduló

21.00: Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Marta Kosztyuk (ukrán) (Tv: Arena4)

22.30: Coco Gauff (amerikai, 4.)–Linda Nosková (cseh, 8.) (Tv: Arena4)