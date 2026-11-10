Connor McDavid bámulatos sorozata tovább tart az NHL-ben

A New York Rangers elleni 3–1-es győzelem során Connor McDavid ütött egy gólt – nem akármilyen kapushiba után, érdemes megnézni az összefoglalót –, így az idénykezdet óta már a 19. meccsén szerzett legalább egy pontot. Hogy ez mekkora tett, azt jól jelzi, hogy ilyen hosszú sorozatra csak hárman voltak képesek az NHL történetében. Wayne Gretzky háromszor is megtette, ráadásul a kanadai legendának akadt egy 51 mecces szériája is… Rajta kívül a svéd Mats Sundin (30 meccs) és Dany Heatley (22 meccs) ért el ilyet.

McDavid 48 pontnál jár (11 gól, 37 assziszt) már a 20. meccse előtt. Ez sem akármilyen szám, a csúcsot Mario Lemieux tartja 54 ponttal 1983–1984-ből). McDavid gólpasszos szériája viszont megállt 18 meccsnél.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Edmonton Oilers–New York Rangers 3–1

Vancouver Canucks–Philadelphia Flyers 1–3

San Jose Sharks–New York Islanders 3–2 – szétlövéssel

Az állást ide kattintva nézheti meg.