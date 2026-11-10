Connor McDavid bámulatos sorozata tovább tart az NHL-ben

R. P.R. P.
2026.11.10. 07:46
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Fotó: Connor McDavid gólja (Fotó: Getty Images)
Címkék
jégkorong Philadelphia Flyers Edmonton Oilers NHL San Jose Sharks
Három mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) legutóbbi játéknapján. Connor McDavid, az Edmonton Oilers klasszisa sorozatban a 19. meccsén szerzett pontot az idénykezdet óta, ilyenre csak három legenda volt képes.

A New York Rangers elleni 3–1-es győzelem során Connor McDavid ütött egy gólt – nem akármilyen kapushiba után, érdemes megnézni az összefoglalót –, így az idénykezdet óta már a 19. meccsén szerzett legalább egy pontot. Hogy ez mekkora tett, azt jól jelzi, hogy ilyen hosszú sorozatra csak hárman voltak képesek az NHL történetében. Wayne Gretzky háromszor is megtette, ráadásul a kanadai legendának akadt egy 51 mecces szériája is… Rajta kívül a svéd Mats Sundin (30 meccs) és Dany Heatley (22 meccs) ért el ilyet.

McDavid 48 pontnál jár (11 gól, 37 assziszt) már a 20. meccse előtt. Ez sem akármilyen szám, a csúcsot Mario Lemieux tartja 54 ponttal 1983–1984-ből). McDavid gólpasszos szériája viszont megállt 18 meccsnél. 

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Edmonton Oilers–New York Rangers 3–1
Vancouver Canucks–Philadelphia Flyers 1–3
San Jose Sharks–New York Islanders 3–2 – szétlövéssel

Az állást ide kattintva nézheti meg.

 

jégkorong Philadelphia Flyers Edmonton Oilers NHL San Jose Sharks
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