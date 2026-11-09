Hat góllal győzte le Szaúd-Arábiát a magyar futsalválogatott

2026.11.09. 20:54
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Suscsák Máté (13) kétszer is betalált (Fotó: Árvai Károly)
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Felkészülési mérkőzésen a magyar futsalválogatott 8–2-re legyőzte Szaúd-Arábiát hétfőn az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban.

A szaúdiak elleni mérkőzés előtt jó hírt kapott a magyar válogatott, ugyanis a világbajnoki selejtezőcsoportjában Örményország és Svédország 4–4-es döntetlent játszott egymással szombaton. Ezzel eldőlt, hogy a mieinket (akik hatpontosak) mindkét együttes már nem tudja megelőzni a háromcsapatos csoportban, mivel két forduló után egy-egy ponttal állnak. A magyar válogatott tehát legrosszabb esetben pótselejtezőt játszik a következő körbe jutásért – ha lecsúszik a második helyre –, de nagyon jó esélye van rá, hogy a csoport élén zárva közvetlenül kvalifikálja magát a selejtezősorozat harmadik, egyben utolsó szakaszába.

A találkozó kezdése előtt a szövetség köszöntötte Sergio Mullor szövetségi kapitányt, aki 50. mérkőzésén irányította a nemzeti csapatot. A világranglistán 23. helyen álló válogatottnak nem okozott különösebb nehézséget legyőzni a 45. szaúdiakat, már az első játékrész után négy góllal vezetett, s végül 8–2-es sikert aratott.

„A mérkőzés elején voltak problémáink, mert az ellenfél váltogatott a védekezési stílusok között, és nehéz volt alkalmazkodni a játékukhoz. A folytatásban feljavultunk, védekezésben és támadásban is sok pozitívumot láttam a játékunkban. A második félidőben az öt a négy elleni játékban adódott egy kis nehézségünk, de rendeztük a sorokat, és magabiztosan nyertünk, külön örülök, hogy nyolc gólt is szereztünk, és többen is jó egyéni teljesítményt nyújtottak” – értékelt a mérkőzés után Sergio Mullor az mlsz.hu-nak.

Szerdán 16 órától Katarral is megmérkőznek a mieink az angyalföldi csarnokban, a belépés akkor is ingyenes lesz.

FUTSAL
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Magyarország–Szaúd-Arábia 8–2 (Mohamed 10. – öngól, Knizs 13., Kovács M. 14., 34., Suscsák 19., 27., Szabó L. 37., Rábl 40., ill. Alasziri 22., Vatamaniuc-Bartha 27. – öngól)

 

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