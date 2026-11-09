Mi lenne velünk Szoboszlai nélkül?; Sótonyi játékosként jobban izgult

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Liverpool és Magyarország is Szoboszlai miatt aggódik. Az angolok nem örülnek, hogy sérüléséből épp hogy felgyógyuló sztárjuk a válogatotthoz jön, Marco Rossi pedig amiatt idegeskedhet, hogy vajon mennyire számíthat rá a grúzok és az északírek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. Elemzésünk az immár 51 meccs óta a nemzeti tizenegyben folyamatosan kezdőként pályára lépő csapatkapitány nélkül megvívott mérkőzések felidézése mellett azt is megvizsgálta, hogy miként oldhatná meg a szövetségi kapitány a pótlását.

Az MTK-tól távozó Pinezits Máté lelkiismerete tiszta. A kék-fehérektől tíz hónap után búcsúzó szakember Cserháti Andrásnak beszélt furcsa érzésekről, második esélyről, kicserélődött keretről és garantált hullámvölgyről.

Ha nincs is bajban, de keresi a bukdácsolás okait az Újpest. A dobogótól öt, ám a kieséstől is csak hat pont választja el az idényt ennél sokkal nagyobb reményekkel kezdő lila-fehéreket, akiknek Várhidi Péter, az Újpesttel legutóbb (még 1998-ben…) bajnok edző szerint a csapatnak nincs szembetűnő stílusa. NB I-es forduló-visszapillantó két oldalon.

Dancsházy-Nagy Tamás ma már nem a világverő férfi párbajtőrözőket irányítja. A párizsi olimpiai sikerhez a mentális munka is hozzájárult: a stáb nemcsak az ellenfelek vívótudását, hanem személyiségét, szokásait és nyomás alatti reakcióit is vizsgálta. A csapat korábbi vezetőedzője ma már a 8848 Mentoring szakmai műhelyében is dolgozik. Csisztu Zsuzsa interjúja.

És ha kedd, akkor Junior. A teniszezők junior Davis-kupájával, a budapesti korosztályos vívóvilágversenyekkel és az U19-es vb-bronzérmes bunyóssal, Bozai Gyulával.

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