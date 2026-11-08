Hétfői sportműsor: folytatódik Indian Wellsben a női tenisz-világbajnokság
NOVEMBER 9., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Szaúd-Arábia, Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
2.20: Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Minnesota Vikings–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 1.00: Detroit Pistons–Washington Wizards (Tv: Sport1)
OLIMPIA
IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR
10.00: versenyek
SPORTLÖVÉSZET
VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Női 25 m pisztoly (Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Domsits Olívia)
7.00: alapverseny
12.00: döntő
Női kisöbű szabadpuska, összetett (Mészáros Eszter, Dénes Eszter, Nagybányai-Nagy Anna)
7.15: alapverseny
11.00: döntő
SZNÚKER
BAJNOKOK BAJNOKA, LEICESTER
13.45 és 19.45: 1. nap (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
21.00: egyes és páros, csoportkör, 1. forduló
21.00: Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Karolína Muchová (cseh, 7.) (Tv: Arena4)
22.30: Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Elina Szvitolina (ukrán, 6.) (Tv: Arena4)
WTA 250-ES TORNA, CSENNAI
6.30: egyes, döntő