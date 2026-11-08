Hétfői sportműsor: folytatódik Indian Wellsben a női tenisz-világbajnokság

V. B.V. B.
2026.11.08. 23:10
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Hétfőn a magyar férfi futsalválogatott felkészülési mérkőzést játszik Szaúd-Arábiával. Folytatódik a női tenisz-világbajnokság Indian Wellsben és a sportlövő-világbajnokság Dohában, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban amerikai futball, ifjúsági olimpia és sznúker is.

 NOVEMBER 9., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

FUTSAL
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Szaúd-Arábia, Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
  2.20: Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Minnesota Vikings–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 1.00: Detroit Pistons–Washington Wizards (Tv: Sport1)

OLIMPIA
IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR
10.00: versenyek

SPORTLÖVÉSZET
VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Női 25 m pisztoly (Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Domsits Olívia)
  7.00: alapverseny
12.00: döntő
Női kisöbű szabadpuska, összetett (Mészáros Eszter, Dénes Eszter, Nagybányai-Nagy Anna)
  7.15: alapverseny
11.00: döntő

SZNÚKER
BAJNOKOK BAJNOKA, LEICESTER
13.45 és 19.45: 1. nap (Tv: Sport1)

TENISZ
ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
21.00: egyes és páros, csoportkör, 1. forduló
21.00: Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Karolína Muchová (cseh, 7.) (Tv: Arena4)
22.30: Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Elina Szvitolina (ukrán, 6.) (Tv: Arena4)
WTA 250-ES TORNA, CSENNAI
  6.30: egyes, döntő

 

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