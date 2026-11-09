Kuttor Attila délután érkezik Kisvárdára, külföldi edzőkkel tárgyal az MTK – NS-infó

Az 56 éves Kuttor Attila kinevezett vezetőedzőként az NB I-ben a negyedik klubnál dolgozhat a Mezőkövesd, a Vasas és a Kazincbarcika után. A barcikaiaktól közel másfél év után távozik, tavaly nyáron vette át a csapat irányítását, és azt követően is maradhatott a gárda élén, hogy tavasszal kiestek az élvonalból. Összesen 51 tétmeccsen irányította a barcikaiakat, a mérlege 15 győzelem, 10 döntetlen, 26 vereség.

A múlt héten szintén edzőt váltó MTK-nál – Pinezits Mátétól ideiglenesen Kanta József vette át a csapat irányítását a Honvéd elleni bajnokit megelőzően – is folyik az edzőkeresés. Információink szerint a kék-fehérek külföldi szakemberekkel egyeztetnek, több jelölt is képbe került, de még nem született döntés az új vezetőedző személyéről.

2026. november 3. MTK Pinezits Máté helyett ideiglenesen Kanta József 2026. november 8. Kisvárda Supka Attila helyett Kuttor Attila EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I-BEN, A 2026–2027-ES IDÉNYBEN

AZ NB I ÁLLÁSA