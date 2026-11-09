Kuttor Attila délután érkezik Kisvárdára, külföldi edzőkkel tárgyal az MTK – NS-infó
A Nemzeti Sport értesülése szerint Kisvárdán a következő edzést már Kuttor Attila tartja, aki ma köszön el az NB II-ben 3. helyen álló Kazincbarcika játékosaitól. Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója kérdésünkre megerősítette, hogy Kuttor veszi át a csapat irányítását. Mint ismeretes, a Puskás Akadémia elleni, szombati, hazai vereség után a klub közös megegyezéssel szerződést bontott az eddigi vezetőedzővel, Supka Attilával
Az 56 éves Kuttor Attila kinevezett vezetőedzőként az NB I-ben a negyedik klubnál dolgozhat a Mezőkövesd, a Vasas és a Kazincbarcika után. A barcikaiaktól közel másfél év után távozik, tavaly nyáron vette át a csapat irányítását, és azt követően is maradhatott a gárda élén, hogy tavasszal kiestek az élvonalból. Összesen 51 tétmeccsen irányította a barcikaiakat, a mérlege 15 győzelem, 10 döntetlen, 26 vereség.
A múlt héten szintén edzőt váltó MTK-nál – Pinezits Mátétól ideiglenesen Kanta József vette át a csapat irányítását a Honvéd elleni bajnokit megelőzően – is folyik az edzőkeresés. Információink szerint a kék-fehérek külföldi szakemberekkel egyeztetnek, több jelölt is képbe került, de még nem született döntés az új vezetőedző személyéről.
|2026. november 3.
MTK
|Pinezits Máté helyett ideiglenesen Kanta József
|2026. november 8.
Kisvárda
|Supka Attila helyett Kuttor Attila
AZ NB I ÁLLÁSA