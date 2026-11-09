Kuttor Attila délután érkezik Kisvárdára, külföldi edzőkkel tárgyal az MTK – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.11.09. 12:02
null
Kuttor Attila Kazincbarcikáról érkezik Kisvárdára (Fotó: Török Attila, archív)
Címkék
MTK NB I Kuttor Attila Kisvárda
A Nemzeti Sport kérdésére a Kisvárda FC sportigazgatója, Révész Attila megerősítette, hogy Kuttor Attila lesz a csapat új vezetőedzője, míg a szintén edzőt kereső MTK külföldi szakemberekkel egyeztet.

 

A Nemzeti Sport értesülése szerint Kisvárdán a következő edzést már Kuttor Attila tartja, aki ma köszön el az NB II-ben 3. helyen álló Kazincbarcika játékosaitól. Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója kérdésünkre megerősítette, hogy Kuttor veszi át a csapat irányítását. Mint ismeretes, a Puskás Akadémia elleni, szombati, hazai vereség után a klub közös megegyezéssel szerződést bontott az eddigi vezetőedzővel, Supka Attilával

Kapcsolódó tartalom

Supka Attila: Belátom, új impulzusra van szükség a felzárkózáshoz

A szakember szerint a döntetlenre végződő meccseik felén nyerniük kellett volna.

Már nem Supka Attila a Kisvárda vezetőedzője – hivatalos

Ez a második edzőváltás az idényben, korábban Pinezits Máté munkáját köszönte meg az MTK.

Az 56 éves Kuttor Attila kinevezett vezetőedzőként az NB I-ben a negyedik klubnál dolgozhat a Mezőkövesd, a Vasas és a Kazincbarcika után. A barcikaiaktól közel másfél év után távozik, tavaly nyáron vette át a csapat irányítását, és azt követően is maradhatott a gárda élén, hogy tavasszal kiestek az élvonalból. Összesen 51 tétmeccsen irányította a barcikaiakat, a mérlege 15 győzelem, 10 döntetlen, 26 vereség.

A múlt héten szintén edzőt váltó MTK-nál – Pinezits Mátétól ideiglenesen Kanta József vette át a csapat irányítását a Honvéd elleni bajnokit megelőzően – is folyik az edzőkeresés. Információink szerint a kék-fehérek külföldi szakemberekkel egyeztetnek, több jelölt is képbe került, de még nem született döntés az új vezetőedző személyéről.    

2026. november 3.

MTK

Pinezits Máté helyett ideiglenesen Kanta József 
2026. november 8.

Kisvárda

Supka Attila helyett Kuttor Attila
EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I-BEN, A 2026–2027-ES IDÉNYBEN

 

AZ NB I ÁLLÁSA

 

MTK NB I Kuttor Attila Kisvárda
Legfrissebb hírek

Bejelentette Kuttor Attila szerződtetését a Kisvárda

Labdarúgó NB I
4 perce

Egyéves kihagyás várhat az ETO FC védőjére

Labdarúgó NB I
14 perce

Supka Attila: Belátom, új impulzusra van szükség a felzárkózáshoz

Labdarúgó NB I
1 órája

Szélesi Zoltán: Többen nem nyújtottak olyan teljesítményt, amit vártunk

Labdarúgó NB I
6 órája

Fradisták székeken – képeken a zöld-fehérek angyalföldi győzelme

Labdarúgó NB I
13 órája

Borbély Balázs: Most nem a futball szépsége volt a fontos

Labdarúgó NB I
13 órája

Milánó után Angyalföldön is kétgólos győzelmet aratott a Ferencváros

Labdarúgó NB I
15 órája

Női NB I: győzött a Videoton és az MTK is

Labdarúgó NB I
15 órája