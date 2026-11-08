Az Újpest sem állíthatta meg a lendületben lévő Debrecent

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Debreceni VSC–Újpest 3–1 (1–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 7854 néző. Vezette: Rúsz Márton (Bornemissza Norbert, Nagy Viktor)

DVSC: Andreev – Mejías (Tercza, 88.), Hofmann, Batik, Guerrero – Patai (Sergi Samper, 59.), Boskovic – Kocsis D. (Baldoni, 59.), Dzsudzsák (Cibla, 75.), Dénes V. (Egri, 75.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, a szünetben) – Szendrei N., Ljujics (Maier, 55.) – Matko, Amenyido (Varga M., 84.), Krajcsovics (Horváth K., a szünetben) – Vlijter (Tijani, 55.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Szendrei Á. (39.), Dénes V. (49.), Cibla (85.), ill. Matko (42.)

Sárga lap: Patai (45+12.), Boskovic (65.), ill. Krajcsovics (45+1.), Zeke (45+13.), Scharmer (82.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A közelmúlt alapján a debrecenieknek volt nagyobb esélye a három pont megszerzésére, hiszen a legutóbbi öt Loki–Újpest találkozó után a házigazda örülhetett. Persze a labdarúgás jóval bonyolultabb annál, hogy holmi számmisztika szerepet játsszon a végeredményben. Ennél nyomósabb érvnek tűnt, hogy amióta augusztus 2-án – azaz több mint három hónapja – a DVSC 4–2-re kikapott a Megyeri úton, tíz bajnoki meccsen csak egyszer hagyta el vesztesen a pályát. Persze akadt érv a piros-fehérek sikere ellen is, hetekre kidőlt ugyanis a védelem legbiztosabb tagja, a rajt óta stabilan futballozó Lang Ádám. A válogatott védő combizomsérülés miatt hiányzott, távollétében Batik Bence és Maximilian Hofmann volt a két belső védő.

A kezdéskor nem lehetett panasz a Nagyerdei Stadion atmoszférájára. A hazai szurkolók soraiból piros-fehér füst szállt fel, amely hamarosan beterítette a pálya fölötti részt. A helyszínen lehetett volna követni a labda útját, ám a televíziós közvetítés élvezeti értéke a nullához közelített, így a negyedik perc végén Rúsz Márton játékvezető felfüggesztette a játékot, a kényszerszünet pontosan tíz és fél percig tartott. A füst felszállt, a játék folytatódott, s a történtek ismeretében jobb, hogy a tévé előtt ülők nem maradtak le semmiről, mert remek iramú, feszült, helyenként látványos meccset produkált a két egyaránt dobogóra pályázó alakulat. Az hamar feltűnt, hogy mindkét csapat már a saját térfelén a tizenhatos előterében megpróbálja letámadni ellenfelét, így a labdakihozatal egyik oldalon sem volt zökkenőmentes. Még belül az első húsz percen (a füst miatti leállást figyelembe véve az első tíz percen) megszerezte a vezetést a DVSC, ám Blaz Boskovic hiába talált be a kapuba, jó két és fél perces VAR-vizsgálatot követően kiderült, hogy a gól előtt már volt egy leshelyzet, így újra döntetlen lett az állás. A bosnyák középpályásnak nem szegte kedvét az érvénytelenített gól, labdaszerzés után tökéletesen szolgálta ki Szendrei Ákost, aki immáron tényleg megszerezte a vezetést a Lokinak. Más kérdés, hogy ezúttal is két és fél percig tartott a piros-fehérek előnye, Aljosa Matko ugyanis gyorsan egyenlített.

A majd egyórás első játékrész után jól jött a szünet a csapatoknak, hogy aztán a folytatásban még nagyobb elánnal essenek egymásnak. A szünet utáni percekben úgy tűnt, hogy az Újpest az aktívabb, még a Debrecen szerzett gól, Dénes Vilmos talált a kapuba Dzsudzsák Balázs remek passza után. Másodszorra mér nem jött a villámgyors fővárosi egyenlítés, igaz a vendégek mentek előre becsülettel. Talán ennek tudható be, hogy a DVSC előtt adódtak lehetőségek, a hazai csapat könnyedén lezárhatta volna a meccset, de kimaradtak a lehetőségei. Mindeközben feszültségben sem volt hiány. Aztán a 86. percben egy tökéletesen végigvitt debreceni kontratámadás végén a csereként beállt Cibla Flórián lőtt gyönyörű gólt, ezzel valóban eldöntve a mérkőzést. A DVSC a győzelmével kiváló helyzetből várhatja a válogatott szünet utáni folytatást. 3–1

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!