Kinyik Ákos sérülés utáni gólöröme a 200. bajnokin – fókuszban az NB I 9. fordulójának ászai

Túlzás azt állítani, hogy az NB I 9. fordulójának a kapusok voltak a főszereplői: bár a Ferencváros–DVSC (1–1) összecsapáson Dibusz Dénes, illetve Plamen Andreev egyaránt 6-os osztályzatot érdemelt ki, rajtuk kívül csak Gyetván Márk (Paksi FC) és Lehoczki Bendegúz (PAFC) védett jól. Utóbbi került be a forduló válogatottjába, mert 19 éves kora ellenére újfent stabilitást adott a felcsúti védelemnek, akadt egy nagy védése is, újra megmutatta, nem a véletlen műve, hogy az eddigi kilenc fordulóban vele kezdődött a csapat összeállítása.



Ami a védelmet illeti: érdekes, de mindössze egyetlen 7-es osztályzatot találhatunk, mégpedig Kinyik Ákosét. A paksi hátvéd – aki a forduló játékosa címet is elnyerte – hosszú idő után tért vissza az élvonalba, hiszen januárban a törökországi edzőtáborban elszakadt az elülső keresztszalagja. Mindössze két NB III-as mérkőzéssel a háta mögött kapott lehetőséget újra Bognár György vezetőedzőtől múlt héten, és milyen kitűnő döntésnek bizonyult: vezető gólt szerzett az MTK Budapest ellen (3–0), s tette mindezt a 200. élvonalbeli mérkőzésén. Így kell ünnepelni! Mellette Wojciech Golla és Iyinbor Patrick kapott helyet a hátsó sorban, a PAFC lengyel védője és a Vasas belső hátvédje is jól futballozott. Hogy utóbbi mennyire fontos láncszeme az angyalföldi védelemnek, arra bizonyíték, hogy a kisvárdaiak éppen akkor szereztek gólt, amikor a sérüléssel bajlódó és az oldalvonal mellett sétáló Iyinbor Patrick helyére még nem érkezett senki, így a hazaiak kilenc mezőnyjátékossal próbálták megállítani a riválist – nem sikerült.



A középpályássort a ZTE FC uralja. Babos Bence tizenegyest harcolt ki, Fabricio Amato büntetőből szerzett gólt, Arthur Henrique csereként duplázott, s döntötte el végleg a mérkőzést: a brazil támadó a 90. percben állt be, majd a 91. és a 95. percben is eredményes volt… Csak egy PAFC-játékos furakodott be az egerszegiek közé, Laros Duarte az ETO FC elleni (0–1) bajnoki legjobbja lett: parádés ütemben ugratta ki Dárdai Pált a mérkőzés egyetlen gólja előtt, végig hasznosan, sokat futva, kulcsszerepet játszott abban, hogy a felcsútiak idegenben győzték le a bajnokcsapatot. Az egerszegiek borzalmasan kezdték a bajnokságot, az első hat fordulóban mindössze három pontot kapartak össze olykor kilátástalannak tűnő játékkal, de az utóbbi három mérkőzésen már hat pontot gyűjtöttek. Ami lehetett volna kilenc is, de az Újpest FC otthonában kikaptak (1–2), pedig az első félidőben akár háromgólos előnyre is szert tehettek volna.



S térjünk át a támadósorra: négy futballista is 7-es osztályzatot kapott, szívünk szerint senkit sem hagytunk volna ki, végül Tóth Barna „esett áldozatul”. A paksi csatár két gólpasszt adott, a többiek viszont gólt lőttek. Danilo Krevszun gólt rúgott és gólpasszt adott, a 21 éves ukránt választották tudósítóink a mérkőzés legjobbjának, eredményessége mellett rengeteget futott, sok gondot okozva a nyíregyházi védőknek. Tóth Milán a nagyszombati válogatott mérkőzés után (Ukrajna ellen 2–1) a Kisvárda ellen is eredményes volt, szemfüles gólt szerzett: Urblík József lövése után érkezett a kipattanóra, s okosan a bal alsó sarokba stukkolta a labdát. Pechjére ez nem ért a pestieknek három pontot, hiszen Bíró Bence (lejjebb) parádés találattal egyenlített. Az úgyszintén a válogatottól hazatérő Lukács Dániel lőtte az egyetlen, győztes gólt az ETO elleni bajnokin – a korábbi kispesti támadó jókor volt jó helyen, Dárdai Pál lövése után a jobb oldali kapufáról kipattanó labdára csapott le, s helyezett nyugodtan a kapuba. Lukács idénybeli második gólját jegyezte a bajnokságban, legutóbb két hónapja, a Paksi FC ellen (3–2) talált be – legközelebb korábbi klubjával, az Újpest FC-vel szemben bizonyíthat.

A forduló edzője: Babó Leventével hatékony a Puskás Akadémia játéka Babó Levente (Fotó: Kovács Péter) Az ETO legyőzését (1–0) követően Babó Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője azt mondta, a szerencse és a szakmai minőség állhat a felcsúti sikerek mögött. Ez a megállapítás túlságosan szerény, a szakmai hozzáadott érték megkérdőjelezhetetlen: nem szemet gyönyörködtető a csapat labdás játéka, de rendkívül hatékonyan használja ki gyors, technikás támadóit, remek kontrajátékának köszönhetően rengeteg minőségi helyzetet alakít ki. A védekezéssel kapcsolatos statisztikája a tavalyi mezőnyben nem nézett volna ki jól, nyár óta azonban annyira felhígult a bajnokság ebből a szempontból, hogy a tabella első feléhez tartozik, ha a várható kapott gólokra pillantunk. Győrben kiválóan védekezett a Puskás Akadémia, csak akkor alakított ki helyzeteket a bajnok, amikor már hét támadóval rohamozott, de a helyzetek alapján már az első félidőben eldönthette volna a rangadót a vendégcsapat. Mindezt úgy, hogy a nyáron jelentősen átalakult a keret, külföldiek távoztak, míg Orján Roland, Lehoczki Bendegúz és Kern Martin személyében fiatal akadémisták alapemberré váltak. Babó Levente remek edzői teljesítményt nyújtott a 9. fordulóban, de a megelőző nyolcban is, ezért vezeti még mindig az NB I tabelláját a csapat. M. D.

LABDAÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Október 10., szombat

Vasas FC–Kisvárda Master Good 1–1

Ferencvárosi TC–Debreceni VSC 1–1

Paksi FC–MTK Budapest 3–0

Október 11., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1

Kispest-Honvéd FC–Újpest FC 1–1

ETO FC–Puskás Akadémia FC 0–1

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án rendezik.