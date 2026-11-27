A liga honlapja szerint az irányító mindkét statisztikai mutatóban a mezőny legjobbja lett, a liga gólpasszlistáján pedig a második helyen áll.

A másodosztályban Merkovszki Pál nyolc védésével a Pontault-Combault hazai pályán 37–30-ra verte a Frontignant.

Bartucz László hat védésével a HSG Wetzlar házigazdaként 33–26-ra nyert a Göppingen ellen a német élvonalban.

Nagy Benedek 15 védésével az Atlético Valladolid otthon 36–32-re nyert a CB Ciudad de Logrono ellen a spanyol bajnokságban.