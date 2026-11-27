A válogatott Hanusz Egon hét gólja és hét gólpassza ellenére a kiesőhelyen álló Cesson-Rennes 32–27-re kikapott a Montpellier HB otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint az irányító mindkét statisztikai mutatóban a mezőny legjobbja lett, a liga gólpasszlistáján pedig a második helyen áll.
A másodosztályban Merkovszki Pál nyolc védésével a Pontault-Combault hazai pályán 37–30-ra verte a Frontignant.
Bartucz László hat védésével a HSG Wetzlar házigazdaként 33–26-ra nyert a Göppingen ellen a német élvonalban.
Nagy Benedek 15 védésével az Atlético Valladolid otthon 36–32-re nyert a CB Ciudad de Logrono ellen a spanyol bajnokságban.
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Tíz magyar gól a francia férfiligában – kézilabdakörkép
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2026.10.23. 23:31