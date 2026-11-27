

– Amikor szeptemberben kölcsönjátékosként Győrbe érkezett, az első találkozón a Ferencváros ellen büntetőt hibázott, és 3–0-s vereség lett a vége. Az előző fordulóban az FTC otthonában duplázott, győztek. Van különbség…

– A rajt valóban nem volt a legjobb, de azt kevesen tudják, hogy a mérkőzés előtt nem is edzettem a csapattal – mondta lapunknak Luka Kulenovic, az ETO FC 27 éves, háromszoros bosnyák válogatott csatára. – Gyorsan el kellett intézni mindent, hiszen Efraín Juárez vezetőedző számított rám már a Ferencváros ellen. Beálltam, jött a tizenegyes... Talán kicsit kockázatos volt – vagy ahogyan egyesek mondanák, őrültség –, hogy így, ismeretlenül odaálltam. De vállalnom kellett a felelősséget. És igen, kihagytam, pontosabban a kapus védte ki. Persze ha gólt szerzek, az remek kezdés, de a mérkőzés kimenetelén ez aligha változtatott volna. A múlt hét végi pedig nagy győzelem volt, de még tizenkilenc bajnoki van hátra, ha pénteken pontokat hullajtunk, nem sokat ér a Ferencváros elleni siker.

– Hogy érzi magát a győri támadósorban?

– Nagyszerűen. Az edzőnk azt kéri tőlem, hogy csináljam, amihez értek – ennyire egyszerű az egész. Jelenleg két csatárral játszunk, Viktor Djukanovics a másik. Sokat segít, hogy lényegében ugyanazt a nyelvet beszéljük, ő montenegrói, én bosnyák vagyok. Ez rengeteget számít, hiszen úgy tudunk egymáshoz szólni, hogy az ellenfél nem jön rá, mit tervezünk. Kiegészítjük egymást: én inkább klasszikus kilences vagyok, míg ő gyakran visszalép, és inkább tízesként, hamis kilencesként, második csatárként játszik, de szélsőként is feltalálja magát. De persze az sem jelent gondot, ha egyedül kell játszanom – pályafutásom nagy részében így szerepeltem.

– A bajnoki címvédőhöz érkezett szeptemberben, de a nyáron több kulcsjátékosát, valamint vezetőedzőjét is elveszítette a csapat, és a nemzetközi szereplés sem úgy alakult, ahogyan Győrben tervezték. Mi döntött mégis az ETO mellett, miért a Győrt választotta?

– Két idényen keresztül olyan csapatban játszottam, a holland Heraclesben, amely a kiesés ellen harcolt, ami a legkevésbé sem élvezetes. A csatárok olyan helyre vágynak, ahol támadófutballt játszanak, nem kell hetvenöt-nyolcvan percen keresztül csak a védekezésre összpontosítani, és nem csak egyetlen helyzet adódik az egész meccsen. Fontos volt nekem, hogy a bajnoki címért vagy kupákért küzdhessek.

– Szóba kerül a címvédés a győri öltözőben?

– Még korai erről beszélni, mert ebben a bajnokságban bárki legyőzhet bárkit, sűrű a mezőny. Ha már most a két-három hét múlva esedékes meccsen jár az eszünk, nem tudunk a következőre összpontosítani. Persze mindenki bajnok akar lenni, és meg akarja védeni a címét.

– Pénteken a tabellán második helyezett Debrecen érkezik Győrbe. Milyen meccsre számít? Egy gyors győri gól megint a jó irányba terelné az összecsapást. Mint legutóbb a Ferencváros ellen, amikor már a 27. másodpercben betalált.

– Igen, az sokat segítene, mert az mindig sokkolja az ellenfelet, ha a mérkőzés elején kap gólt. A debreceniek sorozatban öt győzelemnél tartanak, jelenleg ők vannak a legjobb formában. Sok gólt szereznek, kombinatív futballt játszanak, bizonyosan győzni akarnak ezúttal is. Természetesen van esélyük, de mindent meg kell tennünk, hogy semlegesítsük őket, a kapunkra jelentett veszélyt pedig a minimálisra csökkentsük. Ugyanazt a játékot kell hoznunk, mint eddig, s fontos lesz a hatékonyság: ha helyzetünk adódik, ki kell használni. Meglehet, gólzáporos mérkőzés lesz, de ugyanúgy elképzelhető egy szoros egy nulla.

Fotó: Kovács Péter Efraín Juárez sörös antréja Efraín Juárez azzal indított Győrben, hogy meghívta magához sörözni a csapat kulcsembereit, egyfelől nyilván azért, hogy megismerje őket a pályán kívül, másrészt meg azért, hogy a futballistái is képet kapjanak róla. A magánemberről is, ne csak a trénerről. Az őt valamivel jobban ismerők azt mondják, rendkívül közvetlen, barátságos ember, aki nem jár két méterrel a föld felett, nem képzel magáról többet a kelleténél. Más szempontból pedig éppen olyan, mint edzőként: intenzív. És éppen az intenzitást követeli meg a játékosaitól is, a határozott futballfelfogásának ez az alapja: minél dinamikusabban játszani. Erre bizony a Loki ötmeccses győzelmi szériájában szüksége is lesz az ETO-nak… Juáreznek persze volt honnan merítenie, és megtanulni, milyen nagy futásmennyiséggel, gyorsan játszani: 2010 nyarán igazolt a Celticbe kétmillió fontért, négy évre írt alá, de csak egy idényt töltött el Glasgow-ban, ő lett mindenesetre a skót élvonal első mexikói labdarúgója. A második idényében kölcsönadták a spanyol Zaragozának, amelynél újra csak korábbi válogatottbeli edzője, Javier Aguirre foglalkozott vele. De ha már Celtic: skóciai beszámolók szerint az egyik mexikói újságírónak a minap elárulta, a következő évadban már ő lesz a Celtic edzője. Érdekes… Az biztos, hogy a nyáron is felröppent már a neve a skót fővárosban, és a jó győri szereplés nyilván tovább növelné ázsióját. Egyelőre azonban az ETO-t segíti – hogy címvédéshez-e, az a tavasszal kiderül.

(G. D.) Fotó: Czinege Melinda A részletek megszállottja: Gert Remmel A tiszteletlenek birodalma – ezzel a címmel jelent meg 2009-ben Gert Remmel első írása a finn Urheilulehti sportmagazinban, amelyben az ország futballkultúráját ostorozta, egyebek mellett az edzők munkamorálját és elhivatottságát kérdőjelezte meg. Később korábbi játékosával, Jussi Leppälahtival közösen a Pausa című videós műsorban elemezte a finn és a nemzetközi labdarúgást, szókimondásukkal számos ellenséget szereztek maguknak, ugyanakkor hatással voltak a finn futball szakmai közbeszédére is. Az 50 éves észt szakember húszévesen kezdett edzősködni, Finnországban, Olaszországban, Cipruson, Horvátországban és Lengyelországban is dolgozott, a DVSC-nél vállalt munkáját megelőzően a lengyel Ekstraklasában szereplő Motor Lublin szakmai stábját erősítette. Segédedzőként jelentős szerepe volt abban, hogy a finn U21-es válogatott kijutott a 2025-ös Európa-bajnokságra, ám profi klub irányításával a nyáron Debrecenben bízták meg először. Futballfilozófiájának középpontjában a valószínűségek és a hatékonyság állnak, megszállottan keresi az apró részleteket, amelyekből versenyelőny kovácsolható. Egyik alapelve szerint négy másodpercen belül el kell végezni a bedobásokat, egy másik szerint a felezővonal átlépését követően nyolc másodpercen belül a büntetőterületre kell juttatni a labdát, mert az adatok szerint így nagyobb a gólszerzés valószínűsége. Debrecenben mindennaposak a videoelemzések, hetente többször posztonkénti bontásban is foglalkoznak a játékosokkal, az edzésmunkában pedig kiemelt szerepük van a magas intenzitású futásoknak. Módszereinek létjogosultságát az eredmények is igazolják: a Loki sorozatban öt bajnoki győzelmet aratva a tabella második helyére kapaszkodott fel, és ha így folytatja, megerősítheti pozícióját a dobogón.

(B. L.) SZEMTŐL SZEMBEN A KÉT SZAKVEZETŐ

Fotó: Szabó Miklós 2013. május 22., Magyar Kupa-döntő: DVSC–ETO 2–1 Pintér Attila vezetőedző győri együttese már a 2012–2013-as idény bajnokaként várta a Bozsik József Stadionban megrendezett kupadöntőt, s jó úton járt a duplázás felé, hiszen Nemanja Andrics révén a 17. percben megszerezte a vezetést. Aztán jött Adamo Coulibaly: a DVSC történetének egyik legjobb légiósa a második félidőben két gólt szerezve megnyerte csapatának a mérkőzést. Fotó: Szabó Miklós 2013. szeptember 22., NB I: ETO–DVSC 3–0 A 8. fordulóban rendezett meccsen a győriek lefutballozták a Lokit, Völgyi Dániel, Djor­dje Kamber és Varga Roland góljával simán nyertek. Jó régen volt ez a találkozó, de a mai napig kiindulási pont, hiszen az ETO azóta nem tudja legyőzni a DVSC-t élvonalbeli és másodosztályú bajnoki mérkőzésen: a vizsgált időszakban öt debreceni győzelem született, valamint hét döntetlen, az utóbbi hat (!) egymás elleni csata egyaránt pontosztozkodással végződött. Fotó: Czinege Melinda 2026. április 26., NB I: DVSC–ETO 1–1 Az akkori címvédő Ferencváros legyőzése után a 31. fordulóban Debrecenbe ment az ETO, s Böde Dániel, a paksiak jelenlegi, az FTC korábbi támadója lapunknak nyilatkozva azt mondta: ha a győriek nem kapnak ki, övék lesz a bajnoki aranyérem. Nos, nem kaptak ki, Vitális Milán góljával megszerezték a vezetést, a Loki csak egyenlíteni tudott – Cibla Flórián talált be –, Borbély Balázs vezetőedző együttese pedig a hátralévő két fordulóban mind a hat pontot megszerezve (DVTK 4–0, Kisvárda 1–0) megnyerte a bajnokságot.

(K. J.) Három emlékezetes meccs a két csapat közös múltjából

15. FORDULÓ

November 27., péntek

19.30: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

November 28., szombat

13.30: Vasas FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

November 29., vasárnap

14.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án rendezik.