Minden is a Denver Broncos mellett szólt a meccs előtt. Sean Payton csapata a nehéz sorsolása ellenére is 8–2-vel nyitotta a szezont, az első a csoportgyőzelemért és az AFC első kiemeléséért harcol, miközben a Pittsburgh Steelers nemcsak egymás után két vereséggel, pluszban egy jókora botránnyal érkezett erre a meccsre: a csapat napokkal ezelőtt kivágta a négyszeres MVP, 42 éves Aaron Rodgerst, akinek jó eséllyel véget is ért az NFL-karrierje.

Az emlegetett veterán QB-t előbb leültette a Steelers, majd ő kiteregette a szennyest, súlyos állításokat fogalmazott meg a vezetőedző Mike McCarthyval szemben, miközben a csapat azt a Mason Rudolphot kényszerült a Black Friday-meccsen kezdetni, akit a liga egyik leggyengébb cseréjének tartanak posztján. Hogy mit hozott a meccs? Természetesen minden várakozás ellenkezőjét.

A Broncos – egyébként szokásához híven – indiszponáltan kezdett, miközben a Steelers védelme a szokásosnál is jobban harapott, gyorsan összehozott egy fumble utáni touchdownt. Nem sokkal később a támadósor is felrakott egy hatpontost a táblára D.K. Metcalf elkapása révén, így 14–0-val kezdődött a meccs – a balhé nem megrogyasztotta, feltüzelte a Steelerst.

A Broncos ugyan szerzett egy safetyt gyorsan, az offense az egész meccs további részében szenvedett, Bo Nix irányító pedig egészen pocsék teljesítményt nyújtott, így esély sem volt a fordításra. A Steelers végül 27–5-re nyert, ezzel 7–4-re javította a mérlegét, amivel továbbra is jó esélye van rá, hogy ott legyen a 2027 eleji rájátszásban.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

Pittsburgh Steelers–Denver Broncos 27–5 (14–0, 10–5, 0–0, 3–0)

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–New York Giants

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Miami Dolphins–New York Jets

19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons

22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots

22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders

22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Cleveland Browns–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

Csütörtöki eredmények

Detroit Lions–Chicago Bears 35–39 (3–0, 16–10, 7–14, 9–15)

Los Angeles Rams–Green Bay Packers 26–13 (6–3, 7–10, 7–0, 6–0)

Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles 38–39 (14–0, 14–10, 3–7, 7–22)

Buffalo Bills–Kansas City Chiefs 13–10 (0–0, 7–3, 0–7, 6–0)