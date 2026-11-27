Bármi is volt Xabi Alonso meccsterve, az ötödik percben máris kukázhatta azt: Munoz jobb szélről érkező beadását Igor Jesus lőtte kapásból a jobb felsőbe. A folytatásban a Forest irányította a játékot, de a szünetig több gól nem született.

A fordulás után szinte azonnal jött az újabb hazai találat, a Delap felrúgásáért megítélt tizenegyest Morgan Gibbs-White váltotta gólra. A Chelsea válasza három perccel később érkezett, a szünetben beálló Emmanuel Emegha egy szerencsésen elé pattanó labdát továbbított bal alsóba. Az utolsó 30 percre ráfordulva kiegyenlítetté vált az összecsapás, majd a 72. percben Schlager zseniális passzát a második hazai gólt jegyző Gibbs-White emelte a kilépő Martínez fölött a kapuba, visszaállítva a kétgólos előnyt.

A londoni „kékeknek” a második gólját szerző Emegha révén erre is volt válasza, de hiába szorították be kapuja elé a Forestet a végjátékban, az egyenlítésre már nem maradt idejük. 3–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Nottingham Forest–Chelsea 3–2 (Igor Jesus 5., Gibbs-White 51., 72. – az elsőt 11-esből, ill. Emegha 54., 89.)

SZOMBAT

16.00: Manchester United–Brentford (Tv: Spíler1)

16.00: Leeds United–Coventry City (Tv: Match4)

18.30: Ipswich Town–Aston Villa (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

13.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.05: Brighton–Newcastle United

15.05: Crystal Palace–Hull City

15.05: Fulham–Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.05: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!