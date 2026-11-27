Most sem szakadt meg a Bologna veretlenségi sorozata
A Bologna 0–0-t játszott Velencében az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 13. fordulójának pénteki játéknapján.
Antoine Hainaut eltalálta a kapufát a második félidőben, ám gól nélkül maradt a Venezia, akárcsak a Bologna, amely már hat meccs óta veretlen (négy győzelem után másodszor ikszelt). 0–0
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
Venezia–Bologna 0–0
A TOVÁBBI PROGRAM
SZOMBAT
15.00: Frosinone–Parma
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Match4)
VASÁRNAP
12.30: Udinese–Fiorentina (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Napoli
18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)
20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)
HÉTFŐ
18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)
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