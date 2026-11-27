Antoine Hainaut eltalálta a kapufát a második félidőben, ám gól nélkül maradt a Venezia, akárcsak a Bologna, amely már hat meccs óta veretlen (négy győzelem után másodszor ikszelt). 0–0

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

Venezia–Bologna 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM

SZOMBAT

15.00: Frosinone–Parma

18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Match4)

VASÁRNAP

12.30: Udinese–Fiorentina (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Napoli

18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)

20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)

HÉTFŐ

18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)