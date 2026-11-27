Kevin Diks tizenegyesből szerzett vezetést a vendégeknek, de Eren Dinkci még az első félidőben egyenlített, 16 méterről a kapu bal oldalába lőtt. A szünet után 47 másodperccel ismét előnybe került a Gladbach, Franck Honorat 11 méterről a jobb alsóba gurított, és a 78. percben már 15 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot.

Hiába azonban a kétgólos hátrány, a Werder a hajrában egyenlített. Előbb Eren Dinkci lőtt 11 méterről a bal alsóba, majd Niclas Füllkrug hat méterről akrobatikus mozdulattal kanalazta a labdát a kapuba. Így a Werder megőrizte hazai veretlenségét az idényben – hat meccsen 14 pontot gyűjtött –, a Mönchengladbach pedig nem tudta megszerezni második győzelmét, ezzel maradt az utolsó helyen. 3–3

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

Werder Bremen–Mönchengladbach 3–3 (Dinkci 38., 85., Füllkrug 90+2., ill. Diks 27. – 11-esből, Honorat 46., 78.)

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