A santanderi alakulat az előkelő helyet elsősorban a legutóbbi öt mérkőzésen szerzett 12 pontnak köszönheti, míg a Levante öt forduló óta képtelen nyerni, csak két döntetlennel szerzett pontokat.
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Levante–Racing Santander 1–3 (Romero 42., ill. P. García 66., 90+5., Zabiri 81.)
Szombat
14.00: Real Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Málaga–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
14.00: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
16.15: Deportivo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)