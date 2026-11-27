A santanderi alakulat az előkelő helyet elsősorban a legutóbbi öt mérkőzésen szerzett 12 pontnak köszönheti, míg a Levante öt forduló óta képtelen nyerni, csak két döntetlennel szerzett pontokat.

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Levante–Racing Santander 1–3 (Romero 42., ill. P. García 66., 90+5., Zabiri 81.)

Szombat

14.00: Real Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Málaga–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

14.00: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: Deportivo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)