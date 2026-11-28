Ezen a versenyen nem indulhatott a világelső Luke Littler, mivel túl sok PC-tornán mondta le a szereplést ahhoz, hogy elég pontot szerezzen a 64-be kerüléshez. Így sem volt hiány nagy meccsekben.

Az első kiemelt Wessel Nijman úgy kapott ki a 20 éves Henry Coatestól, hogy közben a 110.56-es körátlagot ért el. A verseny történetében még senki sem kapott ki ilyen átlaggal…

COATES BEATS NIJMAN DESPITE 110 AVERAGE 🤯 Wessel Nijman posts the second highest losing average in Players Championship Finals history with 110.56! Coates too clinical despite averaging just 93.73 in return, only missing one double! Top seed Nijman is OUT ❌ https://t.co/cGQdBvUfxf — PDC Darts (@OfficialPDC) November 27, 2026

Kiesett a Grand Slam of Dartsot múlt héten megnyerő Gerwyn Price is, a walesiek korábbi világbajnokát a lengyel Sebastian Bialecki ejtette ki.

Az utóbbi hónapok egyik legjobb formában játszó dartsosa, Ross Smith is rögtön búcsúzott, őt az utóbbi néhány évben nem igazán remeklő világbajnok Michael Smith győzte le.

DARTS

2026 PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD

A 32 közé jutásért

Wessel Nijman (holland, 1., 110.56)–Henry Coates (angol, 64., 93.73) 3–6

Gabriel Clemens (német, 32., 93.20)–Dave Chisnall (angol, 33., 87.99) 6–4

Charlie Manby (angol, 16., 96.77)–Martin Schindler (német, 49., 100.20) 4–6

Cameron Menzies (skót, 17., 108.90)–Mensur Suljovic (osztrák, 48., 102.45) 6–3

Beau Greaves (angol, 8., 89.63)–Christian Kist (holland, 57., 86.44) 6–3

Tom Bissell (angol, 25., 90.29)–Rob Owen (walesi, 40., 90.50) 5–6

Ross Smith (angol, 9., 90.05)–Michael Smith (angol, 56., 99.26) 3–6

Niels Zonneveld (holland, 24., 90.89)–Niko Springer (német, 41., 90.93) 6–4

Luke Woodhouse (angol, 4., 100.50)–Alexander Merkx (holland, 61., 88.80) 6–4

Stephen Bunting (angol, 29., 86.38)–Max Hopp (német, 36., 80.79) 6–5

Sebastian Bialecki (lengyel, 13., 95.61)–Gerwyn Price (walesi, 52., 95.54) 6–4

Jeffrey de Graaf (svéd, 20., 91.66)–Gian van Veen (holland, 45., 91.18) 6–4

Jermaine Wattimena (holland, 5., 94.13)–Keane Barry (ír, 60., 92.77) 6–5

Ryan Searle (angol, 28., 95.47)–Brendan Dolan (ír, 37., 90.73) 6–1

William O’Connor (ír, 12., 90.77)–James Hurrell (angol, 53., 93.94) 0–6

Tommy Morris (angol, 21., 89.96)–Callan Rydz (angol, 44., 91.89) 6–3

Chris Dobey (angol, 2., 94.97)–Mike De Decker (belga, 63., 92.46) 6–4

Richard Veenstra (holland, 31., 88.21)–Joe Cullen (angol, 34., 102.02) 3–6

Cristo Reyes (spanyol, 15., 91.42)–Darius Labanauskas (litván, 50., 94.35) 1–6

Michael van Gerwen (holland, 18., 89.35)–Connor Scutt (angol, 47., 86.16) 6–3

Luke Humphries (angol, 7., 93.32)–Darryl Pilgrim (angol, 58., 87.22) 6–3

Krzysztof Ratajski (lengyel, 26., 102.92)–Damon Heta (ausztrál, 39., 96.81) 4–6

Danny Noppert (holland, 10., 98.10)–Scott Williams (angol, 55., 90.41) 6–2

Jonny Clayton (walesi, 23., 96.40)–Tom Sykes (angol, 42., 90.83) 6–4

Kevin Doets (holland, 3., 107.34)–Ritchie Edhouse (angol, 62., 99.16) 6–1

James Wade (angol, 30., 90.70)–Justin Hood (angol, 35. 91.08) 4–6

Dirk van Duijvenbode (holland, 14., 87.06)–Alan Soutar (skót, 51., 88.13) 6–4

Maik Kuivenhoven (holland, 19., 85.85)–Daryl Gurney (északír, 46., 83.01) 6–4

Andrew Gilding (angol, 6., 94.84)–Bradley Brooks (angol, 59., 94.73) 5–6

Kim Huybrechts (belga, 27., 94.24)–Joe Hunt (angol, 38., 92.58) 6–2

Karel Sedlácek (cseh, 11., 94.20)–Gary Anderson (skót, 54., 89.11) 6–4

Rob Cross (angol, 22., 87.09)–Mickey Mansell (ír, 43., 90.61) 5–6