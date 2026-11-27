Akik látták, sokáig nem felejtik el. Tavaly októberben a Zalaegerszeg utolsóként érkezett a Groupama Arénába, ám hatalmas meglepetésre, de teljesen megérdemelten győzte le a Ferencvárost 2–1-re – José Calderón a második félidőben szenzációs győztes gólt lőtt. A technikás spanyol balhátvéd előbb becsapta Cadut, majd elfektette Szalai Gábort, végül öt méterről lőtt az FTC kapujának bal alsó sarkába. Jó egy év telt el a meccs óta, s vasárnap ismét összecsap a két együttes az Üllői úton.

„Mindig különleges érzés a Ferencváros ellen pályára lépni – mondta lapunknak a ZTE FC 26 éves játékosa. – Magyarország egyik legnagyobb klubja számos kiváló labdarúgóval, az ilyen mérkőzéseken minden futballista szívesen lép pályára. Nekünk azért is fontos ez a találkozó, mert pontokra van szükségünk, igyekszünk megmutatni, mire vagyunk képesek. Szeretek olyan pazar hangulatú stadionokban játszani, mint a Groupama Aréna, nagy élményt jelent. Számomra extra motiváció, amikor sok szurkoló van a lelátón, és hangosan buzdítják a csapatukat. Természetesen jól emlékszem az egy évvel ezelőtti győzelmünkre, különleges emlék. Nyerni ebben a stadionban, ráadásul győztes gólt szerezni… Az ilyesmit nem felejti el az ember. Fontos pillanat volt ez a pályafutásomban, nagy örömet jelentett, hogy hozzájárulhattam a három pont megszerzéséhez. Remélem, most is átélhetünk hasonlót.”

Az emlékezetes idegenbeli győzelem után a Zalaegerszeg februárban a ZTE Arénában is legyőzte a Ferencvárost (3–1), azóta viszont mindhárom egymás elleni mérkőzésüket a fővárosiak nyerték meg – köztük hosszabbításban a májusi Magyar Kupa-döntőt.

„Ismét győzhetünk. Tudjuk, hogy a Ferencváros erős, de nekünk is megvan a megfelelő tudás a keretünkben. Kilencven percen keresztül koncentrálnunk kell, jól kell védekeznünk, csapatként kell dolgoznunk, ki kell használnunk az adódó lehetőségeinket. Az ilyen mérkőzéseken az apró részletek dönthetnek, ezért minden szempontból felkészültnek kell lennünk.”

A ZTE-nek gyenge az idegenbeli mérlege: amíg hazai pályán az esetek többségében jól játszik és pontokat szerez, távol Zalaegerszegtől mind a hét bajnokiját elveszítette, nem csoda, hogy csupán a 10. helyen szerénykedik a tabellán. Mindent egybevéve hatalmas meglepetés lenne, ha az első idegenbeli győzelmét az Üllői úton szerezné meg. Igaz, az előző idényben már sikerült a bravúr.

„Kiegyensúlyozottabb teljesítményre van szükségünk, különösen idegenben. Néhány mérkőzésen nem tudtuk a legjobb formánkat hozni, és olyan hibákat követtünk el, amelyek pontokba kerültek. Nyilván nem könnyű a Fradi otthonában győzni, de miért ne sikerülhetne ismét? Hinnünk kell magunkban, kellő önbizalommal kell pályára lépnünk. A Fradi csütörtökön az Európa-ligában lépett pályára, ez jelenthet nekünk egy kis előnyt.”

A zalaiak csupán egy ponttal előzik meg az osztályozós helyen álló Kisvárdát és kettővel a kieső pozícióban lévő Nyíregyházát, sok ZTE-szurkoló attól tart, az idényben a kiesés ellen kell küzdenie az együttesnek.

„Több pontra van szükségünk. De most nem azzal kell foglalkoznunk, hogyan zárjuk az idényt, hanem a következő mérkőzésre kell fókuszálni. Bízom a csapatban és a játékosaink képességeiben. Ha továbbra is összetartunk, feljebb léphetünk a tabellán.”

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

November 27., péntek

19.30: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

November 28., szombat

13.30: Vasas FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

November 29., vasárnap

14.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

16.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)