„Nem történt megkeresés a klub részéről” – Horváth Csenger a Nyíregyházáról
Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus irányítását Bódog Tamás vezetőedzőtől Ricardo Moniz vette át. A klubtól közös megegyezéssel Fekete Tivadar sportigazgató is távozott, ezzel kapcsolatban csütörtökön azt írtuk, hogy helyére Horváth Csenger érkezik.
Horváth pénteken így fogalmazott közösségi oldalán:
Ezúton szeretném jelezni, hogy a klub részéről mindeddig hivatalos megkeresés nem történt, így egyeztetésre sem került sor.
„Mindenekelőtt szeretném megköszönni a nyíregyházi szurkolók megelőlegezett bizalmát és az elmúlt napokban felém érkező rengeteg pozitív visszajelzést. Őszintén mondom, rendkívül megtisztelő számomra.”
NB I
15. FORDULÓ
November 28. ,szombat
19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n