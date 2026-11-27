Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus irányítását Bódog Tamás vezetőedzőtől Ricardo Moniz vette át. A klubtól közös megegyezéssel Fekete Tivadar sportigazgató is távozott, ezzel kapcsolatban csütörtökön azt írtuk, hogy helyére Horváth Csenger érkezik.

Horváth pénteken így fogalmazott közösségi oldalán:

Ezúton szeretném jelezni, hogy a klub részéről mindeddig hivatalos megkeresés nem történt, így egyeztetésre sem került sor.

„Mindenekelőtt szeretném megköszönni a nyíregyházi szurkolók megelőlegezett bizalmát és az elmúlt napokban felém érkező rengeteg pozitív visszajelzést. Őszintén mondom, rendkívül megtisztelő számomra.”

NB I

15. FORDULÓ

November 28. ,szombat

19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n