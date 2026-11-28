Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője:

– A Fradi ellen három pont, az újabb nagy meccsen most egy. Hogyan látta a mérkőzést?

– Tudtuk, milyen kemény, amikor az első a második ellen küzd. Nem volt tiszta meccs, sok szabálytalanság és vitás helyzet ölte a játék ritmusát. A két csapat a saját stílusával egyaránt képes volt helyzeteket kialakítani, elbillenhetett volna ide és oda is a mérleg nyelve.

– Két rangadót vívott meg az ETO nagyon visszahúzódva a kapuja elé. Ez várható a továbbiakban is?

– Elégedett voltam a teljesítménnyel. Ha tíz perc után tizenegyest kapunk és kiállítják a védőt, megváltozik a játék képe. A VAR-döntés miatt ez nem így történt. A csapat mindenben jó volt, védekezésben, támadásban, rögzített helyzetekben is. Nehéz feltörni minket, két csatárral futballozunk, ezúttal hárommal fejeztük be, két szélsővel és két támadó középpályással. Ha nyílttá kell tenni a találkozót, megtesszük, nem könnyű kiismerni minket. Daniel Stefulj a combhajlítójára panaszkodott, óvatosak vagyunk, teszteket végeznek majd rajta.

– Gyakoriak a pletykák Mexikóból és a nemzetközi sajtóból különböző megkereséseiről. Mit szól ehhez?

– A pletykák pletykák, az ügynököm intézi az ügyeket. Boldog vagyok az ETO-nál, sok energiát fektetünk az eredményességbe. Szabadságot, békét kapok a tulajdonostól és a sportigazgatótól, a játékosok pedig minden edzésen leteszik a voksukat a munkánk mellett.

Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője:

– Elégedett a DVSC teljesítményével?

– Ez minidöntő volt, az első a második ellen, s ahogyan az ilyenkor lenni szokott, szenvedélyes és valamelyest ideges játékot láttunk. Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, sok labdabirtoklással, talán túl sokkal is. Az ETO nagyon hátrahúzódva védekezett, de összességében rendben voltunk. A győriek veszélyeztettek a hosszú labdákkal, rögzített helyzetekkel. Az egy pont nem tesz boldoggá, de folytatjuk ezt a játékunkat.

– Mit lehet tenni a későbbiekben ilyen visszahúzódó csapatok ellen?

– Nem hoztuk ki a maximumot, mert csak egy pontot szereztünk, és emlékeznünk kell, nagyon jó kapusa van az ETO-nak, ezt megmutatta ezúttal is. A csapatok felkészülnek ránk, de akkor mi is kicsit máshogy készülünk majd, ha így futballoznak. Emlékeztetném, hogy két gólt így is szereztünk. Nem jelent nagy különbséget, hogyan futballoznak ellenünk.

– Kétszer játszottak már az ETO-val, a Fradival is remek csatát vívtak. Hogy látja az erősorrendet?

– Nem figyelek a tabellára, csak a teljesítményre, valamint arra, mi a következő lépés a fejlődésben. Hosszú az út Debrecenbe, azonnal elkezdünk elemezni, hol lehetünk jobbak, illetve mi az, amiben elég jók voltunk.