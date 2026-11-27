

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 15. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

ETO FC–DEBRECENI VSC

♦ A mérkőzés rangját emeli, hogy 2012 novembere óta fordul elő, hogy az ETO az első, a Debreceni VSC a második helyen áll a táblázaton. A két csapat 88-szor találkozott eddig az élvonalban és az örökmérlegük rendkívül szoros, hiszen a DVSC 2024 augusztusában, Győrben aratott 3–0-s diadalával billen minimális különbséggel a debreceniek felé: 29-szer nyert a Loki, 28-szor az ETO, míg a döntetlenek száma 31. A gólkülönbség 125–123 a vendégek javára.

♦ Az előző 6 alkalommal ikszeltek (2–2, 0–0, 1–1, 2–2, majd kétszer 1–1), ilyen széria korábban sosem volt a két csapat 1946 óta íródó közös élvonalbeli történetében. Sőt, az NB I jelenlegi mezőnyének 66 párosításában is ez most a leghosszabb aktív döntetlensorozat!

♦ A győri csapat NB I-es találkozón legutóbb 13 évvel ezelőtt, 2013 szeptemberében, az ETO Parkban tudta legyőzni a Lokit (3–0), néhány hónappal azután, hogy a zöld-fehér gárda története során negyedszer bajnok lett. Azóta 3-szor nyert a DVSC, 7-szer ikszeltek.

♦ Az ETO pályaválasztása mellett a legfelső osztályban 20 hazai győzelem, 14 döntetlen és 10 DVSC-siker született. A győriek a 2024-es feljutásukat követő 2 hazai bajnoki meccsükön betalálni is képtelenek voltak a debreceniek kapujába (1 iksz, 1 vereség). Legutóbb, január végén 0–2-ről a nyáron távozott Vitális Milán két büntetőjével a 95. percben úgy egyenlítettek a zöld-fehérek (2–2), hogy a VAR mindkét esetben kihívta a pálya széli monitorhoz Rúsz Mártont. A játékvezető később mindkét csapat akkori edzőjét, Borbély Balázst, illetve Sergie Navarrót is kiállította a parázs végjátékú, 105 percig tartó mérkőzésen.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben kerültek szembe egymással, de ott sem jött össze a siker az ETO-nak: a Loki ugyanis hazai pályán 3–0-ra, Győrben 4–2-re nyert.

♦ Tétmérkőzésen a máig utolsó győri győzelem 2016 szeptemberében, a Magyar Kupában jött össze a győrieknek, amikor NB III-as csapatként Magasföldi József góljával 1–0-ra megverték az NB I-es debrecenieket. A sors 2023-ban újabb két alkalommal összehozta őket a kupában, és bár az NB II-es győriek játszottak otthon, mind a kétszer a Loki nyert: előbb hosszabbításban 2–1-re, majd a rendes játékidőben 1–0-ra.

♦ A címvédő ETO a múlt héten a legnagyobb bravúrját aratta ebben a bajnokságban, hiszen a Groupama Arénában verte meg a Ferencvárost (3–1), és ezzel már 5 forduló óta veretlen (3 győzelem, 2 iksz).

♦ A Debrecen még ennél is jobb formában van, hiszen az előző 6 fordulóban nem kapott ki, ráadásul a legutóbbi 5 bajnokiját kivétel nélkül megnyerte – erre 2017 kora ősze, Herczeg András irányítása óta nem volt példa.

♦ A győriek otthoni mérlege 4 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség (az FTC és a Puskás Akadémia ellen) – ezzel negyedikek a hazai tabellán.

♦ A Loki idegenbeli mutatója 4–2–1, ami a második legjobb teljesítmény jelenleg az NB I-ben. A DVSC vendégfellépésein esett a legtöbb gól (összesen 28, vagyis átlagban meccsenként kereken 4) – ehhez nagy mértékben hozzájárult a múlt vasárnapi 6–2-es, elsöprő nyíregyházi győzelem.

SZOMBAT

VASAS FC–KISPEST-HONVÉD FC

♦ A bajnokság két újonca 181 NB I-es összecsapáson van túl, az örökmérleg enyhe Vasas-fölényt mutat: 71 angyalföldi siker, 45 döntetlen, 65 kispesti diadal, a gólkülönbséget tekintve viszont a piros-feketék állnak jobban (302–292).

♦ Az élvonalban legutóbb 2016 márciusában, a régi Bozsik-stadionban ikszeltek (0–0), azóta mindkét csapat 5-ször diadalmaskodott. Augusztusban a Vasas vendégként a hajrában hátrányból Csóka Dániel 98. percben fejelt góljával 2–1-re nyert – megszakítva ezzel a kispestiekkel szembeni 4-es vereségszériáját.

♦ Összesen 90 első osztályú bajnokit játszottak a Vasas pályaválasztásával, ezekből 40-et nyertek meg az angyalföldiek, 26-ot a kispestiek, 24-szer nem bírtak egymással. A legutóbbi 14 ilyen meccsükből mindössze egy lett döntetlen: 2010. május 1-jén 2–2. Onnantól 5 hazai siker mellett 3-szor nyert a Honvéd, többek között a legutóbbi 2 alkalommal (1–2 és 0–1), mind a kétszer a szerb Nenad Lukics lövése döntötte el a három pont sorsát.

♦ Az NB II-ben 8-szor találkoztak, a mérleg 4 Honvéd-diadal, 2 döntetlen, 2 Vasas-siker. Az előző idényben a kispestiek vendégként 2–1-re, majd májusban a Bozsik Arénában 3–1-re győzték le az akkor már biztos feljutó piros-kékeket.

♦ A Vasas vasárnap gól nélküli döntetlenre végzett Zalaegerszegen, így már 6 forduló óta nem képes nyerni (3 iksz, 3 vereség), legutóbb szeptember 19-én, Debrecenben hagyta el győztesen a pályát (4–2).

♦ A Honvéd a DVSC elleni hazai 0–2 óta nem maradt alul, a legutóbbi 3 bajnokiján 7 pontot gyűjtött (2 győzelem, 1 döntetlen), ezzel pontszámban beérte angyalföldi ellenfelét és feljött a 8. helyre – ennél előrébb még nem állt a bajnokság során.

♦ A piros-kékek otthon eggyel kevesebb pontot gyűjtöttek, mint idegenben (8, illetve 9). A hazai mérlegük 2–2–3, ezzel csupán tizedikek a hazai táblázaton, a legutóbbi két Fáy utcai találkozójukon be sem találtak (0–2 a Paks és az FTC ellen).

♦ A kispestiek a 17 pontjukból csak 6-ot szereztek idegenben, 1–3–2-es mérlegükkel a 8. helyen vannak a vendégtabellán, az egyetlen győzelmüket Nyíregyházán aratták (1–0).

♦ A Honvédnál Csontos Dominik öt sárga lapja miatt kénytelen kihagyni a mérkőzést.

MTK BUDAPEST–ÚJPEST FC

♦ Az FTC és az Újpest rivalizálása után ez a leggyakoribb párosítás a magyar élvonalban: 1905-től kezdődően ez lesz a 234. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg a közelmúlt sűrűbb győzelmei hatására a kék-fehérek felé billen: 91 MTK-siker, 56 döntetlen, 86 újpesti diadal. (Két találkozót a félbeszakadt 1956-os bajnokságban rendeztek, ezek 1:1-gyel, illetve 3:1-es Újpest-sikerrel zárultak.) A párharc gólátlaga elég magas, 3.4 gól/mérkőzés, az előző 8 találkozójukon is 7-szer legalább 3 találat esett.

♦ A 2020 és 2025 között megrendezett 14 bajnokijukon egyszer sem ikszeltek, közben 10 MTK- és 4 Újpest-győzelem született. Az idei két találkozójukat a Szusza-stadionban játszották – az augusztusit zárt kapuk mögött – és mindkettő úgy lett döntetlen (2–2, majd 1–1), hogy az MTK-tól Jurek Gábor betalált.

♦ A Nemzeti Labdarúgó Archívum (NELA) kimutatása szerint az MTK pályaválasztásával 113 találkozón vannak túl, és a mérlegük minimális különbséggel billen a lila-fehérek felé: 44 MTK-diadal, 24 döntetlen, 45 újpesti siker. Az Új-Hidegkuti-stadionban csak az első, 2016. decemberi mérkőzésük lett iksz (1–1), azóta a győzelmek száma úgy 4–3 a hazaiak javára, hogy a legutóbbi 2 alkalommal vendégsiker született (tavaly májusban 1–3, majd decemberben egy fordulatos meccsen 3–4).

♦ Az MTK új vezetőedzője, Szabics Imre egy 2–1-es felcsúti győzelemmel mutatkozott be, megszakítva ezzel a kék-fehérek hárommeccses nyeretlenségét (1 iksz, 2 vereség). Ráadásul a kék-fehérek először tudtak hátrányból fordítani ebben a bajnokságban.

♦ Az Újpest 2 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 1 fiaskó), az előző 6 bajnokijából pedig – 2 iksz és 3 vereség mellett – csak egyet tudott győzelemmel lehozni, az utolsó helyezett Nyíregyháza ellen (2–1).

♦ A kék-fehérek otthon közepesen teljesítettek, a mérlegük 3–1–3, és érdekesség, hogy mind a három vereségüket vidéki csapattól szenvedték el (Puskás Akadémia, Kisvárda, ETO).

♦ A lila-fehérek házon kívüli mérlege 1–2–4, amivel csak tizedikek a vendégtabellán. Az egyetlen győzelmüket még augusztus 8-án, Kisvárdán aratták (4–2), azóta 2 döntetlen mellett 3-szor alulmaradtak. Az ősz folyamán idegenben mindig kaptak gólt.

♦ Az MTK-nál az előző körben piros lapot kapó védő, Vilius Armalas eltiltás miatt nem szerepelhet.

KISVÁRDA MASTER GOOD–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

Ricardo Moniz (Fotó: Getty Images)

♦ A két szabolcsi együttes ez előző bajnokságban meccselt először egymással az első osztályban, akkor mind a háromszor ikszeltek. Augusztusban Nyíregyházán Marko Kvasina 91. percben fejelt góljával 2–1-re a Szpari nyert.

♦ Kisvárdán mindössze egyszer mérkőztek az NB I-ben, tavaly október végén 0–0-ra végeztek úgy, hogy Temesvári Attila kiállítása miatt a piros-fehérek a 15. perctől emberelőnyben játszottak.

♦ 1958 és 2018 között 8-szor találkoztak az NB II-ben és ugyancsak 8-szor az NB III-ban. A másodosztályban 1978 és 2018 között 5-ször a Nyíregyháza nyert, 3-szor pedig ikszeltek. A Kisvárda bajnokin máig csak egyszer, több mint 51 évvel ezelőtt, 1975 júniusában az NB III-ban tudta legyőzni a Szparit (3–1).

♦ Kisvárdán 4-szer meccseltek az NB II-ben, 2 döntetlen mellett 2-szer a vendég piros-kékek diadalmaskodtak. Legutóbb, 2018 áprilisában 2–2-re végeztek. A hazaiaknál a mai keretből Bohdan Melnik akkor végig a pályán volt.

♦ A várdaiak tétmeccsen legutóbb 2014 szeptemberében, a Magyar Kupában tudták megverni a Nyíregyházát: NB III-as együttesként 0–2-ről 3–2-re fordítottak az akkor NB I-es ellenfelükkel szemben.

♦ A Kisvárdánál egy újpesti 0–0-val mutatkozott be az új vezetőedző, Kuttor Attila, így az élvonal legkeletibb gárdája már 7 forduló óta nem nyert mérkőzést (4 iksz, 3 vereség). Az együttes a legkevesebb gólt szerezte (12), az előző 3 fordulóban pedig egyszer sem talált be.

♦ Az előző 3 fordulóban csupán egy pontot gyűjtő Nyíregyháza legutóbb 6–2-es vereséget szenvedett saját közönsége előtt a Debrecentől és visszacsúszott az utolsó helyre. Ezek után nem volt váratlan, hogy a klub előbb Fekete Tivadar sportigazgatótól, majd Bódog Tamás vezetőedzőtől is megvált, utóbbit a 62 éves holland Ricardo Moniz váltotta. Utóbbi 2012-től 2013-ig a Ferencvárost, majd 2022-től 2023-ig a Zalaegerszeget irányította. Összesen 70 NB I-es meccsen dirigált, a mérlege 27 győzelem, 18 döntetlen és 25 vereség, 1.41-es pontátlag. Az FTC-vel Ligakupát nyert, a ZTE-t kupadöntőbe vezette.

2026. november 3. MTK Budapest Pinezits Máté helyett ideiglenesen Kanta József 2026. november 8-9. Kisvárda Master Good Supka Attila helyett Kuttor Attila 2026. november 16. MTK Budapest Kanta József helyett Szabics Imre 2026. november 25-26. Nyíregyháza Spartacus Bódog Tamás helyett Ricardo Moniz EDZŐVÁLTÁSOK A LABDARÚGÓ NB I 2026–2027-ES IDÉNYÉBEN

♦ A Várda az egyetlen csapat a mezőnyben, amely otthon még nem tudott győzni, a mérlege 4 döntetlen és 3 vereség, ezzel utolsó a hazai tabellán.

♦ A Szpari idegenben 6 vereség mellett mindössze egy 2–1-es felcsúti győzelmet tud felmutatni, így csupán a ZTE-t előzi meg a vendégtáblázaton.

♦ A Nyíregyházánál Kovács Milán öt sárga lap miatt nem játszhat.

VASÁRNAP

FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Kereken 90 találkozójuk volt az élvonalban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 50 FTC-győzelmet, 22 döntetlent és 18 ZTE-sikert mutat. Ez egy igazán gólgazdag párosítás, hiszen a zalaiak 2019-es visszajutása óta 8-szor fordult elő, hogy legalább 4 találat esett a meccsükön, 2004 óta nem játszottak 0–0-t, a gólátlag pedig 3.4. A gólkülönbség 198–104 a fővárosiak javára, akik akár a 200. jubileumi találatukig is eljuthatnak a vasárnapi meccsen.

♦ Az előző bajnokságban az ETO mellett a ZTE volt a másik olyan csapat, amelynek kétszer is sikerült legyőznie az Ferencvárost, ráadásul itt is, ott is hátrányból. A legutóbbi 3 tétmeccsüket azonban kapott gól nélkül a fővárosiak nyerték: a Puskás Arénában a Magyar Kupa májusi döntőjében Toon Raemaekers lövésével, az augusztusi bajnokin Corbu Máriusz fejesével egyaránt 1–0-ra, közte az Üllői úti bajnokin 3–0-ra bizonyultak jobbnak.

♦ Bajnokikon az FTC 43-szor volt házigazda ebben a párharcban, ezekből 30 hozott hazai sikert, 8-szor ikszeltek, míg a zalaiak mindössze 5 alkalommal tudtak győztesen távozni: 1983-ban (0–2, Kecskeméten!), 1987-ben (1–3), 2001-ben (0–1), 2021-ben (1–2), majd legutóbb, tavaly októberben (1–2).

♦ A Ferencváros az előző körben már az 1. percben hátrányba került, majd 3–1-re kikapott hazai pályán az ETO-tól – ezzel megszakadt a 11 meccses bajnoki (6 diadal, 5 döntetlen), illetve a 22 tétmérkőzéses (15 siker, 7 iksz) veretlensége.

♦ A ZTE 0–0-ra végzett legutóbb otthon a Vasassal, az ifj. Mihalecz-korszak, vagyis tavaly május óta először játszott újra gól nélküli mérkőzést. Az előző 5 bajnokijából csak egyet nyert meg – az MTK-t verte meg 3–0-ra –, de még így is bennmaradó helyről kezdi meg a fordulót.

♦ Az FTC az eddigi 6 otthoni bajnokiján a megszerezhető 18 pontnak csak a felét – 9-et – gyűjtötte be, 2–3–1-es mérlegével így a középmezőnyben találjuk a hazai táblázaton.

♦ A zalai csapat vendégként mind a 7 találkozóját elbukta, a gólkülönbsége 2–17, csak Újpesten, majd legutóbb Pakson talált be, előbbi helyszínen még vezetett is.

PAKSI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Eddig 35-ször mérkőztek meg egymással a legfelső osztályban, az örökmérleg 2023-ban fordult a tolnaiak javára, és jelenleg 17 paksi győzelmet, 14 Puskás Akadémia-diadalt és mindössze 4 döntetlent mutat. A gólátlag igen magas, 3.6/meccs.

♦ Az előző bajnoki évadban mind a háromszor egy-egy góllal az atomvárosiak bizonyultak jobbnak, augusztusban azonban megszakadt a széria, hiszen a Pancho Arénában hiába egyenlítettek kétszer is a paksiak, a csereként beállt Lamin Colley 91. percben szerzett góljával 3–2-re a felcsútiak nyertek.

♦ Pakson 17-szer mérkőztek meg egymással, a mérleg 12–2–3 a hazaiak szemszögéből. A Puskás Akadémia legutóbb több mint 3 évvel ezelőtt, 2023 májusában távozott győztesen az atomvárosból (0–2), azóta 1 döntetlen mellett 4-szer a zöld-fehérek diadalmaskodtak, a különbség rendre egy gól volt a két csapat között. Tavaly szeptemberben úgy nyertek 3–2-re a tolnaiak, hogy a 86. percben még a felcsútiak vezettek, áprilisban pedig Böde Dániel találata döntött, majd a vendégek nem tudták kihasználni, hogy Szabó János piros lapja miatt a 62. percben emberelőnybe kerültek.

♦ A Puskás Akadémia még nem játszott döntetlent a bajnokságban, a Paks is csak 2-t, ami holtversenyben a második legkevesebb a mezőnyben.

♦ A tolnai csapat felváltva nyert, illetve vesztett az előző 6 fordulóban, ha a sorminta folytatódik, most győzelemnek kellene jönnie.

♦ A felcsúti együttes remek rajt után jelentősen visszaesett: az előző 4 bajnokijából 3-at elvesztett – közben csak Kisvárdán tudott 1–0-ra nyerni – és lecsúszott az első helyről.

♦ A paksiak pontjaik csaknem kétharmadát hazai pályán szerezték meg, 20-ból 13-at, a mérlegük 4–1–2, ezzel ott vannak az élmezőnyben az otthoni tabellán.

♦ A Puskás Akadémia vendégként a legveszélyesebb ellenfél a mezőnyben: 6-szor győzött és mindössze Zalaegerszegen maradt alul (0–1), ráadásul 5 házon kívüli meccsét kapott gól nélkül hozta le.

♦ A zöld-fehéreknél Lenzsér Bence öt sárga lap miatt nem szerepelhet.

♦ A felcsútiaknál a múlt héten kiállított védő, Wojciech Golla, valamint az ötödik sárga lapját begyűjtő Michael Okeke sem léphet pályára.



A 15. FORDULÓ PROGRAMJA

November 27., péntek

19.30: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc – élőben az NSO-n!

November 28., szombat

13.30: Vasas FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

November 29., vasárnap

14.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az 5. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-án pótolják.