Kiváló formában lévő csapatok csaptak össze a Le Blé-stadionban, mindkettő nyert az előző három fordulóban. Az első félidő a hazaiak sorozatának folytatódását ígérte: a brestiek szervezetten futballoztak, letámadásukkal ellehetetlenítették a párizsiak felfejlődését – és ami a legfontosabb, Luck Zogbé egy kipattanóból bevágta a vezető góljukat. A 21 éves elefántcsontparti jobbhátvéd az első gólját szerezte a francia élvonalban.

Egy kis stat: a Brest szerezte a legtöbb (11) gólt az első fél órában a mostani francia bajnoki idényben. (Stats Foot)

A második félidőben jelentős mezőnyfölényben futballozott a PFC, Egil Selviknek voltak fontos védései a hazai kapuban. Az idő múlásával egyre több hiba csúszott a vendégek támadásépítésébe, de a 90. percben adódott még egy utolsó lehetőségük az egyenlítésre – Kaisz Kebbal elpuskázta.

A Brest sorozatban negyedszer győzött, és feljött a tabella harmadik helyére, éppen a PFC mögé.

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Brest–Paris FC 1–0 (Zogbé 21.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

17.15: Angers–Lens

20.45: Paris Saint-Germain–Lorient

20.45: Le Mans–Lille

20.45: Nice–Troyes

20.45: Le Havre–Strasbourg

Vasárnap

15.00: Auxerre–Olympique Marseille

17.15: Toulouse–Rennes

20.45: Lyon–Monaco