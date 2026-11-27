Ligue 1: tovább száguld a Brest, feljött a francia tabella harmadik helyére
Kiváló formában lévő csapatok csaptak össze a Le Blé-stadionban, mindkettő nyert az előző három fordulóban. Az első félidő a hazaiak sorozatának folytatódását ígérte: a brestiek szervezetten futballoztak, letámadásukkal ellehetetlenítették a párizsiak felfejlődését – és ami a legfontosabb, Luck Zogbé egy kipattanóból bevágta a vezető góljukat. A 21 éves elefántcsontparti jobbhátvéd az első gólját szerezte a francia élvonalban.
Egy kis stat: a Brest szerezte a legtöbb (11) gólt az első fél órában a mostani francia bajnoki idényben. (Stats Foot)
A második félidőben jelentős mezőnyfölényben futballozott a PFC, Egil Selviknek voltak fontos védései a hazai kapuban. Az idő múlásával egyre több hiba csúszott a vendégek támadásépítésébe, de a 90. percben adódott még egy utolsó lehetőségük az egyenlítésre – Kaisz Kebbal elpuskázta.
A Brest sorozatban negyedszer győzött, és feljött a tabella harmadik helyére, éppen a PFC mögé.
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Brest–Paris FC 1–0 (Zogbé 21.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.15: Angers–Lens
20.45: Paris Saint-Germain–Lorient
20.45: Le Mans–Lille
20.45: Nice–Troyes
20.45: Le Havre–Strasbourg
Vasárnap
15.00: Auxerre–Olympique Marseille
17.15: Toulouse–Rennes
20.45: Lyon–Monaco