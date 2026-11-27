Az idén már nem léphet pályára az ETO csapatkapitánya
Térdszalagja megsérült, 6-8 hetes kihagyás vár Miljan Krpicsre, az ETO FC csapatkapitányára, aki így az idén már nem léphet pályára – tudtuk meg az NB I-es győri labdarúgócsapat hivatalos honlapjának pénteki híréből.
Miljan Krpicset a Ferencváros elleni, idegenben 3–1-re megnyert múlt szombati bajnoki rangadó második félidejének elején kellett lecserélni. Bár elsőre aggasztóbbnak tűnt a sérülés, a meccset követő vizsgálatok és a hétközi tesztek nem állapítottak meg súlyosabb szakadást – derül ki a klubhonlapról.
Az NB I-es tabella élén álló ETO péntek este Krpics nélkül fogadja a Debrecent, és a szerb légiós lemarad csapata három decemberi bajnoki mérkőzéséről (ZTE, Kisvárda, Honvéd) is.
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