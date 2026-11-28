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Horváth Kármen és Laura, az MTK 21 éves ikerlányai gondoltak egy merészet, súlycsoportot cseréltek – azóta mindketten felnőtt országos bajnokok, és ott álltak a poreci U23-as ökölvívó Európa-bajnokság dobogóján is. Korábban Horváth Kármen uralta a légsúlyt (ma ismét 51 kg), Laura pedig általában 54 kg-ban Lakotár Hanna, a kőszegi Eb-bronzérmes mögé szorult. Aztán az idén egy vezércsellel Kármen felment harmatsúlyba, az ob-n megverte Lakotárt, Laura meg lefogyott 51-be, és ugyancsak országos bajnok lett. A lányok 21 évesek, mindketten az ELTE nappali tagozatán tanulnak, a ringben viszont merőben más a stílusuk: Kármen inkább vívni, Laura verekedni szeret. Edzőjük, a korábbi bajnok Ráth Miklós szerint a 2032-es brisbane-i olimpiára érhetnek be a lányok.

Története csúcspontján, éppen tíz éve szenvedett tragikus légi balesetet a mintaszerűen fejlődő brazil klub, a Chapecoense. A dél-brazíliai kisváros, Chapecó egyesülete mindössze öt év alatt jutott el a negyedosztályból az élvonalba stabil gazdálkodásra és tudatos játékosnevelésre alapozva. A klub története első nemzetközi kupadöntőjére utazott a kolumbiai Medellínbe, ahol az Atlético Nacional elleni Copa Sudamericana-döntő első meccsét játszotta volna, ám a LaMia légitársaság 2933-as járata nem sokkal a leszállás előtt lezuhant; a gépből kifogyott az üzemanyag. A fedélzeten tartózkodó 77 emberből 71-en életüket vesztették, köztük a Chapecoense 19 labdarúgója, a teljes szakmai stáb, valamint a klubvezérkar több tagja. A katasztrófa hat túlélője között három futballista volt.

„Amikor egy fiatal felkerül a felnőttekhez, lenyírják géppel a haját. Argentínában ez így szokás. Nemcsak az Uniónnál, szinte az összes profi klubnál. Számítottam rá, bár titkon reménykedtem benne, hogy talán megúszom. Aztán vacsora után bejöttek hárman a szobámba, és a székre ültettek. Onnantól nem sok esélyem volt.” Erről is mesélt a Képes Sportnak adott interjúban Mariano Gómez, a Ferencváros légiósa. Az argentin védő elmondta, szabadidejében gyakran sétál a Duna-parton a francia bulldogjával. Pályafutása befejezését követően szívesen élne Spanyolországban: „Szeretem az országot, az ottani időjárást, az emberek lazaságát. Aztán meglátjuk, hogyan alakul a sorsom. Remélem, jó néhány évem van még ezen gondolkodni…”

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