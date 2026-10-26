Bognár: Egy percig sem éreztem, hogy kikaphatunk; Erős: Talán a döntetlen reálisabb lett volna

BOGNÁR György, a Paks vezetőedzője

– A Vasas edzője szerint a döntetlen reálisabb lett volna: ön szerint?

– Szerintem megérdemelten nyertünk. Nem sziporkáztunk, nem dolgoztunk ki sok helyzetet, de a meccs nagy részében a mi játékunk érvényesült, nagyobb nyomást helyeztünk az ellenfélre, mint ő ránk. Már az első félidőben szögletből kétszer betalálhattunk volna, számítottunk rá, hogy a másodikban sikerül. Fegyelmezetten, szervezetten játszott a csapat, egy percig sem éreztem, hogy kikaphat.

– Meglepte, hogy a Vasas ötvédős rendszerben állt fel?

– Kicsit igen, nem játszott még így ebben az idényben, ám ez a mi stílusunkon semmit sem változtatott, ugyanazt csináltuk, amit szoktunk. Sokat elmond, hogy az első fél órában a Vasas szinte nem jött át a térfelünkre.

– A bajnokság harmada eltelt, mit vár a következő etaptól?

– Továbblépni, fejlődni mindig lehet, a mi esetünkben ez nagyon is aktuális. Több fiatalt próbálunk egyszerre beépíteni a csapatba, akik nagyon jó játékosok egyénileg, de együtt sokszor kicsit elveszettnek érzik magukat a pályán. Haladunk tovább, meccsről meccsre fejlődünk.

PUSKÁS AKADÉMIA–NYÍREGYHÁZA 1–2

BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Szokatlan érzés lehet: kikapott a csapat…

– A szezon legrosszabb félidejét produkálta a csapat. A játékosok nemigen készültek fel arra, hogy az ellenfél agresszív, párharcokat felvállaló futballal rukkol elő. S hogy ez így történt, abban én is hibás vagyok.

– A második félidő elején is a Nyíregyháza játszott fölényben, de utána az volt a kérdés, mikor egyenlít a Puskás Akadémia: mi történt a szünetben?

– A folytatásban az első néhány percben még a vendégek akarata érvényesült, de aztán a cseréknek is köszönhetően egyre jobban és hatékonyabban futballoztunk, s benne volt a játékunkban a pontszerzés, sőt, a végén még a győzelem is. A pontos befejezés viszont hiányzott a játékból.

– A vereség ellenére továbbra is a tabella élén áll a csapat.

– Egy-egy vereség mindig benne van a futballban. Csodálatosan teljesített eddig az együttes, s noha most veszítettünk, tanulságos meccs volt, amelynek tapasztalatait hasznosítani kell.