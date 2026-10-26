Bognár: Egy percig sem éreztem, hogy kikaphatunk; Erős: Talán a döntetlen reálisabb lett volna

VASAS–PAKS 0–2
ERŐS Gábor, a Vasas vezetőedzője
– Benne volt a pontszerzés a mérkőzésben?
– Végig pariban voltunk a Pakssal, talán a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Nagyon kiegyenlített meccs volt, sajnos egy rögzített szituáció utáni gól döntött, utána már többet kockáztattunk, úgy kaptuk a másodikat. Nem szoktam ezzel foglalkozni, ám most a mérleg nyelve zöld volt, a játékvezető billentette el a mérkőzést a Paks irányába, a mezőnyben minden téves ítélet minket sújtott.
– Miért váltott ötvédős rendszerre, a Paks támadóereje vagy Tóth Milán kiesése miatt?
– Is-is. Tóth Milán és Iyinbor Patrick hiánya is a szerkezet átgondolására késztetett, de az elemzéseink azt mutatták, hogy rengeteg beadással szokott játszani a Paks, ezért három belső védőre álltunk át. Lehetett volna plusz egy védekező középpályással is megoldani ezt, aki hátralép olykor a két belső védő közé, ám ezt a megoldást választottuk.
– A bajnokság harmadához érve miként értékeli az eddigi teljesítményt?
– Büszke vagyok a csapatra! Azt gondolom, újoncként bárki aláírta volna a tizenöt pontot tizenegy meccsen. Bár szerintem ez a szám kisebb, mint amennyit szerezhettünk volna a játékunk képe alapján. Ugyanakkor újra gólokat kell szereznünk, mert azok nélkül nem lehet mérkőzést nyerni, de jobban aggódnék, ha nem is lennének meg a helyzeteink.
BOGNÁR György, a Paks vezetőedzője
– A Vasas edzője szerint a döntetlen reálisabb lett volna: ön szerint?
– Szerintem megérdemelten nyertünk. Nem sziporkáztunk, nem dolgoztunk ki sok helyzetet, de a meccs nagy részében a mi játékunk érvényesült, nagyobb nyomást helyeztünk az ellenfélre, mint ő ránk. Már az első félidőben szögletből kétszer betalálhattunk volna, számítottunk rá, hogy a másodikban sikerül. Fegyelmezetten, szervezetten játszott a csapat, egy percig sem éreztem, hogy kikaphat.
– Meglepte, hogy a Vasas ötvédős rendszerben állt fel?
– Kicsit igen, nem játszott még így ebben az idényben, ám ez a mi stílusunkon semmit sem változtatott, ugyanazt csináltuk, amit szoktunk. Sokat elmond, hogy az első fél órában a Vasas szinte nem jött át a térfelünkre.
– A bajnokság harmada eltelt, mit vár a következő etaptól?
– Továbblépni, fejlődni mindig lehet, a mi esetünkben ez nagyon is aktuális. Több fiatalt próbálunk egyszerre beépíteni a csapatba, akik nagyon jó játékosok egyénileg, de együtt sokszor kicsit elveszettnek érzik magukat a pályán. Haladunk tovább, meccsről meccsre fejlődünk.
PUSKÁS AKADÉMIA–NYÍREGYHÁZA 1–2
BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Szokatlan érzés lehet: kikapott a csapat…
– A szezon legrosszabb félidejét produkálta a csapat. A játékosok nemigen készültek fel arra, hogy az ellenfél agresszív, párharcokat felvállaló futballal rukkol elő. S hogy ez így történt, abban én is hibás vagyok.
– A második félidő elején is a Nyíregyháza játszott fölényben, de utána az volt a kérdés, mikor egyenlít a Puskás Akadémia: mi történt a szünetben?
– A folytatásban az első néhány percben még a vendégek akarata érvényesült, de aztán a cseréknek is köszönhetően egyre jobban és hatékonyabban futballoztunk, s benne volt a játékunkban a pontszerzés, sőt, a végén még a győzelem is. A pontos befejezés viszont hiányzott a játékból.
– A vereség ellenére továbbra is a tabella élén áll a csapat.
– Egy-egy vereség mindig benne van a futballban. Csodálatosan teljesített eddig az együttes, s noha most veszítettünk, tanulságos meccs volt, amelynek tapasztalatait hasznosítani kell.
BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
– Hosszú volt a győzelemig tartó böjt…
– Több, mint három hónapja nyertünk legutóbb, de aki látta a csapatot játszani, tudja, többször is úgy hagytuk el a pályát vesztesen, hogy jobban futballoztunk, mint az ellenfél, megérdemeltük volna a pontokat.
– A játékosai cseppet sem féltek a listavezetőtől – mi történt a csapattal?
– Tisztában voltunk azzal, hogy az utolsó helyen álló csapat játszik az elsővel, de eltökélt volt mindenki, s mindent megtett azért, hogy sikerélménnyel hagyja el a Szpari a pályát, úgy, hogy a kellő tiszteletet megadjuk az ellenfélnek. Nem foglalkoztunk a helyezésekkel, csak egy cél vezérelt mindenkit – a győzelem.
– Ez a siker milyen hatással lehet csapatra a továbbiakban?
– Nehéz sorozat vár ránk, de erő tekintetében és mentálisan is jó állapotban van a keret, s ez a győzelem, a mutatott játék is bizakodással tölthet el mindenkit a csapatban.
A 11. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Október 24., szombat
Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC 0–2
ETO FC–Újpest FC 1–0
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–1
Október 25., vasárnap
Vasas FC–Paksi FC 0–2
Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 5–0