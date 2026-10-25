Meglepetés Felcsúton, a Szpari legyőzte az élen álló Puskás Akadémiát

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–2 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 1263 néző. Vezette: Antal Péter (Bornemissza Norbert, Belicza Bence Péter)
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Farkas B., Orján, Harutjunjan, Nagy Zs. – Lukács D. (Krupa, 75.), Duarte (Okeke, 54.), Kern (Soisalo, 75.), Nissilä (Varga Zs., 54.) – Németh A., Dárdai P. (Vékony, 75.). Vezetőedző: Babó Levente
NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Zikovic, Katona L., Antonov (Alaxai, 80.) – Katona B. (Regza, 72.), Kovács M., Ingolitsch (Hős, a szünetben) – Manner (Máté Cs., 90+2.), Kvasina, Katona M. Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Dárdai P. (20.), ill. Manner (32.), Kvasina (53.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
RENDKÍVÜL GYENGE mutatókkal, csupán két győzelemmel és két döntetlennel a háta mögött érkezett a Nyíregyháza Spartacus az eddigi idény meglepetéscsapatához, a tabella élén álló Puskás Akadémiához. A vendégek egyértelműen győzelmi szándékkal léptek pályára, s ezt már az első percekben mutatott játék is bizonyította. Már a hazaiak tizenhatosa előtt megindították a letámadást, a párharcokat, ütközéseket sem kerülve, hogy aztán labdaszerzés után egyből Lehoczki Bendegúz kapuja előtt helyzeteket teremtsenek. A vendégek taktikájának következtében az első félidő első harmadában a nyíregyházi kapu közelébe is csak ritkán kerültek az egyébként is kontraakciókra építő Puskás Akadémia labdarúgói.
Tizenöt perc kellett ahhoz, hogy a hazaiak átvegyék a játék irányítását, ám a fölény nem helyzetekben, csupán labdabirtoklás terén mutatkozott meg a találkozó ezen időszakában, igaz, nem volt egyszerű a 4–4–1–1-es hadrendben pályára lépő Nyíregyháza ellen, hiszen alig maradt terület a gyors hazai csatárok, Németh András, Lukács Dániel, illetve Urho Nissilä számára. Nem úgy az egyre markánsabban futballozó csapat egyik meghatározó labdarúgójának számító Dárdai Pál előtt, aki a 20. percben szinte a semmiből, parádés egyéni akció végén szezonbéli negyedik góljával megszerezte a vezetést. Egyébként a Puskás Akadémia taktikája szemernyit sem változott a korábbi találkozókon tapasztaltakon: a négy védő előtt két középpályás, az egyik a játékot szervező Laros Duarte, akik előtt három támadó felfogásban, ám de a védekezésben is nagy-nagy fegyelemmel részt vállaló futballistával, valamint hazatérése után egyre inkább magára találó középcsatárral, Németh Andrással. Babó Levente vezetőedző kényszerűségből csupán a jobb oldali védő helyén változtatott, a középről hiányzó Wojciech Golla helyére Orján Roland került, a jobb oldali védő pozícióba pedig a 22 éves, korábban éppen Nyíregyházán futballozó Farkas Bendegúz.
Nos, a hazai vezetés sem szegte kedvét a vendégeknek – igaz, a feladás egyik eddigi mérkőzésükre sem volt jellemző – s ennek az eltökéltségnek tudató be, hogy a 32. percben szép jobb oldali akciót követően kiegyenlítettek, nagy örömet szerezve a csapatot a „világ végéről” elkísérő lelkes szurkolótábornak. Manner Balázs egyenlítését mezőnyfölény is követte, s bizony a félidő hajrájában a vendégegyüttes volt fölényben.
Ahogyan az első, a második félidő is vendégfölénnyel indult. Főleg a szélek megbontásával próbálkoztak a nyíregyháziak, s bizony az 50. percben Lehoczki Bendegúz bravúros védése kellett ahhoz, hogy ne vegye át a vezetést a Spartacus. Három perccel később azonban már a kapus sem segíthetett a felcsútiakon, Marko Kvasina ugyanis védhetetlenül fejelte a labdát a kapuba, ám nem sokáig örülhettek a látogatók, mert Farkas Bendegúz élete első élvonalbeli góljával egyenlített – volna... A fiatal játékos boldogsága szomorúságba torkollott, a játékvezető ugyanis a gól előtt lökést látott, s középkezdés helyett szabadrúgást ítélt a Nyíregyháza javára (akik mégis csak örülhettek).
A mérkőzés hajrájában mindent elkövettek a hazaiak az egyenlítésért, ám ez azzal is járt, hogy a védelem fellazult, s a jó iramú, izgalmas, ám közepes színvonalú mérkőzésen megérdemelten nyertek a vendégek. A nyíregyháziak szívéről nagy kő (sőt, inkább egy hegy) esett le, elvégre több mint három hónapot vártak erre a győzelemre, legutóbb ugyanis augusztus 15-én győztek – 2–1 – hazai pályán a Kisvárda ellen. A három pont egyben azt jelentette, hogy nemcsak az utolsó, hanem a kieső helyről is elmozdult a nyírségi egylet, míg a Puskás Akadémia veresége ellenére a több győzelmének köszönhetően továbbra is vezeti az NB I-es tabellát. 1–2