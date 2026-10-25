Meglepetés Felcsúton, a Szpari legyőzte az élen álló Puskás Akadémiát

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–2 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 1263 néző. Vezette: Antal Péter (Bornemissza Norbert, Belicza Bence Péter)

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Farkas B., Orján, Harutjunjan, Nagy Zs. – Lukács D. (Krupa, 75.), Duarte (Okeke, 54.), Kern (Soisalo, 75.), Nissilä (Varga Zs., 54.) – Németh A., Dárdai P. (Vékony, 75.). Vezetőedző: Babó Levente

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Zikovic, Katona L., Antonov (Alaxai, 80.) – Katona B. (Regza, 72.), Kovács M., Ingolitsch (Hős, a szünetben) – Manner (Máté Cs., 90+2.), Kvasina, Katona M. Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Dárdai P. (20.), ill. Manner (32.), Kvasina (53.)

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RENDKÍVÜL GYENGE mutatókkal, csupán két győzelemmel és két döntetlennel a háta mögött érkezett a Nyíregyháza Spartacus az eddigi idény meglepetéscsapatához, a tabella élén álló Puskás Akadémiához. A vendégek egyértelműen győzelmi szándékkal léptek pályára, s ezt már az első percekben mutatott játék is bizonyította. Már a hazaiak tizenhatosa előtt megindították a letámadást, a párharcokat, ütközéseket sem kerülve, hogy aztán labdaszerzés után egyből Lehoczki Bendegúz kapuja előtt helyzeteket teremtsenek. A vendégek taktikájának következtében az első félidő első harmadában a nyíregyházi kapu közelébe is csak ritkán kerültek az egyébként is kontraakciókra építő Puskás Akadémia labdarúgói.

Tizenöt perc kellett ahhoz, hogy a hazaiak átvegyék a játék irányítását, ám a fölény nem helyzetekben, csupán labdabirtoklás terén mutatkozott meg a találkozó ezen időszakában, igaz, nem volt egyszerű a 4–4–1–1-es hadrendben pályára lépő Nyíregyháza ellen, hiszen alig maradt terület a gyors hazai csatárok, Németh András, Lukács Dániel, illetve Urho Nissilä számára. Nem úgy az egyre markánsabban futballozó csapat egyik meghatározó labdarúgójának számító Dárdai Pál előtt, aki a 20. percben szinte a semmiből, parádés egyéni akció végén szezonbéli negyedik góljával megszerezte a vezetést. Egyébként a Puskás Akadémia taktikája szemernyit sem változott a korábbi találkozókon tapasztaltakon: a négy védő előtt két középpályás, az egyik a játékot szervező Laros Duarte, akik előtt három támadó felfogásban, ám de a védekezésben is nagy-nagy fegyelemmel részt vállaló futballistával, valamint hazatérése után egyre inkább magára találó középcsatárral, Németh Andrással. Babó Levente vezetőedző kényszerűségből csupán a jobb oldali védő helyén változtatott, a középről hiányzó Wojciech Golla helyére Orján Roland került, a jobb oldali védő pozícióba pedig a 22 éves, korábban éppen Nyíregyházán futballozó Farkas Bendegúz.

Nos, a hazai vezetés sem szegte kedvét a vendégeknek – igaz, a feladás egyik eddigi mérkőzésükre sem volt jellemző – s ennek az eltökéltségnek tudató be, hogy a 32. percben szép jobb oldali akciót követően kiegyenlítettek, nagy örömet szerezve a csapatot a „világ végéről” elkísérő lelkes szurkolótábornak. Manner Balázs egyenlítését mezőnyfölény is követte, s bizony a félidő hajrájában a vendégegyüttes volt fölényben.