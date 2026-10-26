Heti program: MOL Magyar Kupa-forduló, zárul a férfi kézi BL első csoportköre

OKTÓBER 26., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

GÁLA

21.00: 70. Aranylabda-díjátadó, London – élőben az NSO-n!

ANGOL LEAGUE TWO

13. FORDULÓ

21.00: Walsall–Salford (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

20.30: Paris Saint-Germain–Lyon

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

9. FORDULÓ

19.45: Santa Clara–Benfica (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

9. FORDULÓ

17.00: Rizespor–Trabzonspor (Tv: Sport1)

19.30: Galatasaray–Fenerbahce (Tv: Sport1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Aramis SE

19.00: Magyar Futsal Akadémia–DEAC

19.00: Veszprém–Berettyóújfalu (Tv: M4 Sport)

19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–H.O.P.E. Futsal

20.45: TFSE–Nyírbátor

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

1.20: Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Kedd, 1.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Kedd, 1.00: Tampa Bay Rays–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Kötöttfogás, 63 kg, 67 kg, 87 kg (Lévai Tamás)

6.30: selejtezők (Tv: M4 Sport)

12.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Kötöttfogás, 72 kg (Váncza István), 97 kg, 130 kg (Vitek Dárius)

6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)

14.00: helyosztók (Tv: M4 Sport)

Benne: Váncza István–Szejed Szohrabi (iráni) döntő

Benne: Vitek Dárius–Fardin Hedajati (iráni) döntő

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Kedd, 3.00: Denver Nuggets–Golden State Warriors (Tv: Sport1)

WNBA, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Kedd, 1.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, BÁZEL

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-AS TORNA, BÉCS

13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ

2.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, KANTON

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

4.00: Udvardy Panna–Sinja Kraus (osztrák)

5.30: Bondár Anna–Darija Sznyihur (ukrán, 1.)

OKTÓBER 27., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

12.30: Kaposvári Rákóczi (NB III)–FC Ajka (NB II)

19.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL LIGAKUPA

4. FORDULÓ

20.45: Bradford City–Peterborough

21.00: Fletwood–Arsenal

NÉMET KUPA

2. FORDULÓ

18.00: SG Sonnenhof Grosaspach–Augsburg

18.00: Rot-Weiss Essen–RB Leipzig

18.00: VfL Bochum–Mainz

18.00: Hamburg–Eintracht Frankfurt

20.45: Borussia Dortmund–Werder Bremen

20.45: Borussia Mönchengladbach–Karlsruher SC

20.45: 1. FC Köln–Union Berlin

20.45: Elversberg–SV Darmstadt

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Sassuolo–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Torino–Como

20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

FUTSAL

Bajnokok Ligája, selejtező

Elitkör, 1. forduló

5. csoport, Gliwice

13.00: Araz-Naxcivan (azeri)–Újpest FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Asztana

7.30: nők 50, 57, 65, 76 kg selejtezők, negyeddöntők

13.30: elődöntők

7.30: kötöttfogás 63, 67, 87 kg vigaszág

15.00: döntők, bronzmérkőzések

JÉGKORONG

Osztrák liga, alapszakasz

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Milano (olasz)

KÉZILABDA

11.00: A férfi Európa-kupa harmadik fordulójának sorsolása, Bécs

OKTÓBER 28., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

12.30: Bicskei TC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

12.30: Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC

12.30: Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

12.30: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC

12.30: Szentlőrinc SE (NB II)–Vasas FC

12.30: Monor SE (NB III)–MTK Budapest

12.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

12.30: ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III)

17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good

19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL LIGAKUPA

4. FORDULÓ

20.30: Manchester City–Brighton

20.45: Fulham–Crystal Palace

20.45: Bournemouth–Aston Villa

20.45: Sunderland–Brentford

21.00: Liverpool–Chelsea (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

NÉMET KUPA

2. FORDULÓ

18.00: Dynamo Dresden–Schalke 04

18.00: SSV Jeddeloh–Hertha BSC

18.00: Paderborn–VfB Stuttgart

18.00: Freiburg–VfL Wolfsburg

20.45: Bayern München–Magdeburg (Tv: Sport2)

20.45: Bayer Leverkusen–Nürnberg

20.45: Hannover–Kaiserslautern

20.45: Holstein Kiel–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Milan–Bologna (Tv: Arena4)

18.30: Parma–Udinese

18.30: Venezia–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Genoa–Juventus (Tv: Arena4)

20.45: Monza–Napoli

UEFA Ifjúsági Liga

Bajnoki ág, 2. forduló, 1. mérkőzés

18.00: MTK Budapest–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

FUTSAL

Bajnokok Ligája, selejtező

Elitkör, 2. forduló

5. csoport, Gliwice

19.00: Piast Gliwice (lengyel)–Újpest FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Asztana

7.30: nők 53, 62, 68, 72 kg selejtezők, negyeddöntők

13.30: elődöntők

7.30: nők 50, 57, 65, 76 kg vigaszág

15.00: döntők, bronzmérkőzések

JÉGKORONG

Osztrák liga, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Porto (portugál)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–MT Melsungen (német)

18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HBC Nantes (francia)

C-CSOPORT

20.45: RK Celje (szlovén)–HC Zagreb (horvát)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Aalborg Handbold (dán) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, 4. forduló

B-csoport

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Girona (spanyol)

Női Európa-kupa, 3. forduló

E-csoport

20.00: Jairis (spanyol)–DVTK HUNTHERM

Férfi NB I

18.00: Alba Fehérvár–Délút-SZTE-Szedeák

18.00: Atomerőmű SE–PHOENIX Fóti Tigrisek

18.15: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.30: DEAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.30: Endo Plus Service-Honvéd–OSE Lions

19.00: Sopron KC–NKA Universitas Pécs

RÖPLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező

1. forduló, visszavágó

20.00: OK Napredak Odzak (bosnyák)–Fino Kaposvár

Női Challenge Kupa

Selejtező (a 32 közé jutásért), 1. mérkőzés

19.30: VC Kanti Schaffhausen (svájci)–Újpesti TE

TOLLASLABDA

51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör

2. forduló, D-csoport

20.30: Panathinaikosz (görög)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport)

OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL LIGAKUPA

4. FORDULÓ

20.45: Everton–Newcastle

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Frosinone–Lecce

20.45: Fiorentina–Atalanta

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Asztana

7.30: nők 55, 59 kg, szabadfogás 65, 97 kg selejtezők, negyeddöntők

13.30: elődöntők

7.30: nők 53, 62, 68, 72 kg vigaszág

15.00: döntők, bronzmérkőzések

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda

18.30: Debreceni EAC–Gyergyói HK

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Füchse Berlin (német)–Partizan Beograd (szerb)

D-CSOPORT

18.45: Kristianstad (svéd)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: GOG (dán)–Sporting CP (portugál)

E-CSOPORT

20.45: SAH Aarhus (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

20.45: Montpellier Handball (francia)–Dinamo Bucuresti (román)

KOSÁRLABDA

Női Európa-kupa, 3. forduló

I-csoport

19.30: Benfica (portugál)–Sopron Basket

TOLLASLABDA

51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör

2. forduló, A-csoport

BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd

OKTÓBER 30., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

19.00: Le Havre–Paris Saint-Germain

21.05: Lille–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

20.30: Elversberg–Mainz (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

FUTSAL

Bajnokok Ligája, selejtező

Elitkör, 3. (utolsó) forduló

5. csoport, Gliwice

13.00: Újpest FC–MNK Bubamara Cazin (bosnyák)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

1.15: Green Bay Packers–Carolina Panthers

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Asztana

7.30: szabadfogás 61, 70, 86, 125 kg selejtezők, negyeddöntők

13.30: elődöntők

7.30: nők 55, 59 kg, szabadfogás 65, 97 kg vigaszág

15.00: döntők, bronzmérkőzések

FORMULA–1

Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

19.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

23.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

18.00: Újpesti TE–Háromszéki Ágyúsok

18.30: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK

18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda

Osztrák liga, alapszakasz

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)

TOLLASLABDA

51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 6. forduló

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Debreceni VSE-Master Good

OKTÓBER 31., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

15.45: Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.45: ETO FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

12. FORDULÓ

13.00: BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

13.00: FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

15.00: Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

NB III

14. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Tarpa SC–Hajdúnánás FK

13.00: Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabonyi SC

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Sárisápi BSE

13.00: Komárom VSE–Király SE

17.00: Haladás FC–Bicskei TC

17.00: Dorogi Bányász FC–FC Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: III. kerületi TVE–Monor SE

13.00: Gyulai Termál FC–ESMTK

13.00: Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC

13.00: Szegedi VSE–Sándorfalvi SKE

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–PTE-PEAC

13.00: Iváncsa KSE–Budafoki MTE

13.00: Érdi VSE–BFC Siófok

13.00: Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC

13.00: ReBase Majosi SE–Budaörs

13.00: Dunaharaszti MTK–Paksi FC II

17.00: MTK Budapest II–Sárbogárd SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

13.30: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Bournemouth–Leeds United (Tv: Match4)

16.00: Coventry City–Sunderland

16.00: Manchester City–Brighton (Tv: Spíler1)

16.00: Brentford–Nottingham Forest

16.00: Hull City–Ipswich Town

18.30: Tottenham–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

21.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

17.15: Nice–Rennes

20.45: Lyon–Angers

20.45: Lorient–Brest

20.45: Troyes–Le Mans

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

15.30: Mönchengladbach–Paderborn

15.30: Augsburg–Freiburg

15.30: Schalke–RB Leipzig

15.30: Werder Bremen–Hoffenheim

18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

15.00: Bologna–Monza

18.00: Udinese–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Internazionale (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

14.00: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Málaga (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Asztana

7.30: szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg, selejtezők, negyeddöntők

13.30: elődöntők

7.30: szabadfogás 61, 70, 86, 125 kg, vigaszág

15.00: döntők, bronzmérkőzések

FORMULA–1

Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

18.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Osztrák liga, alapszakasz

17.30: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

8. FORDULÓ

17.00: Csurgó–Szigetszentmiklós

18.00: PLER–ETO University

18.00: Veszprém–Gyöngyös

18.00: Dabas–Tatabánya

18.30: Budai Farkasok–Eger

19.00: NEKA–Balatonfüred

NŐI NB I

7. FORDULÓ

16.00: NEKA–DVSC

16.00: Esztergom–Budaörs

16.30: Fehérvár–Mosonmagyaróvár

17.00: Vác–Kisvárda

17.00: FTC–Győri ETO (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

Férfi NB I

17.00: PHOENIX Fóti Tigrisek–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Egis Körmend–Sopron KC

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár

18.00: NKA Universitas Pécs–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE

18.00: OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK

Női NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–DVTK HUNTHERM

17.00: Csata TKK–NKA Universitas Pécs

18.00: KSC Szekszárd–TFSE

18.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Pénzügyőr SE Pro Source–TFSE

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas Óbuda–TFSE

17.00: KHG Kaposvári NRC–MÁV Előre Foxconn

18.00: Békéscsaba–Újpesti TE

TOLLASLABDA

51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 6. forduló

16.00: Szegedi VE–Kaposvári VK

16.30: One Eger–Szolnoki Dózsa

18.00: Metalcom-Szentes–BVSC-Manna ABC

18.00: VasasPlaket-UVSE

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló

A-csoport

15.00: ZV De Zaan (holland)–UVSE-Helia D

CN Mataro (spanyol)–BVSC-Manna ABC

D-csoport

20.00: SIS Roma (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo

NOVEMBER 1., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

13.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

12. FORDULÓ

13.00: Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

13.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

NB III

14. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Salgótarjáni BTC

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Mátészalkai MTK

13.00: Debreceni VSC II–Gödöllői SK

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Puskás Akadémia FC II

12.30: Zalaegerszegi TE FC II–Balatonalmádi SE

13.00: 1908 SZAC Budapest–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Csepel SC

11.00: Kispest-Honvéd FC II–BKV Előre

13.00: Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

15.00: Strasbourg–Auxerre

17.15: Paris FC–Monaco

20.45: Marseille–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–1. FC Köln

17.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

12.30: Como–Venezia

15.00: Frosinone–Torino

15.00: Lazio–Cagliari

18.00: Lecce–Genoa

20.45: Juventus–Napoli

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Racing Santander–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

19.00: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals

19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts

19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons

19.00: Buffalo Bills–Baltimore Ravens

19.00: Detroit Lions–Minnesota Vikings

19.00: New York Jets–Las Vegas Raiders

19.00: Cincinnati Bengals–Tennessee Titans

22.05: Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers

22.25: Miami Dolphins–New England Patriots

22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Asztana

13.30: szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg, vigaszág

15.00: döntők, bronzmérkőzések

FORMULA–1

Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

16.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda

17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK, Ajka

18.00: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov

18.30: Debreceni EAC–Háromszéki Ágyúsok

Osztrák liga, alapszakasz

16.30: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

17.00: Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

NŐI NB I

7. FORDULÓ

18.00: Vasas SC–MTK

18.00: Eszterházy SC–Szombathely

KOSÁRLABDA

Női NB I

18.00: Vasas Akadémia–Sopron Basket

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb

Malajziai Nagydíj, Sepang

4.00: Moto3 (Tv: Arena4)

6.15: Moto2 (Tv: Arena4)

8.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: MÁV Előre Foxconn–MEAFC-Peka Bau

18.30: Debreceni EAC–Fino Kaposvár

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Veszprémi Egyetemi SC–Fatum Nyíregyháza