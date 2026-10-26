Heti program: MOL Magyar Kupa-forduló, zárul a férfi kézi BL első csoportköre
OKTÓBER 26., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
GÁLA
21.00: 70. Aranylabda-díjátadó, London – élőben az NSO-n!
ANGOL LEAGUE TWO
13. FORDULÓ
21.00: Walsall–Salford (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
20.30: Paris Saint-Germain–Lyon
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
9. FORDULÓ
19.45: Santa Clara–Benfica (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
9. FORDULÓ
17.00: Rizespor–Trabzonspor (Tv: Sport1)
19.30: Galatasaray–Fenerbahce (Tv: Sport1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Aramis SE
19.00: Magyar Futsal Akadémia–DEAC
19.00: Veszprém–Berettyóújfalu (Tv: M4 Sport)
19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–H.O.P.E. Futsal
20.45: TFSE–Nyírbátor
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
1.20: Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Kedd, 1.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
Kedd, 1.00: Tampa Bay Rays–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Kötöttfogás, 63 kg, 67 kg, 87 kg (Lévai Tamás)
6.30: selejtezők (Tv: M4 Sport)
12.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Kötöttfogás, 72 kg (Váncza István), 97 kg, 130 kg (Vitek Dárius)
6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)
14.00: helyosztók (Tv: M4 Sport)
Benne: Váncza István–Szejed Szohrabi (iráni) döntő
Benne: Vitek Dárius–Fardin Hedajati (iráni) döntő
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 3.00: Denver Nuggets–Golden State Warriors (Tv: Sport1)
WNBA, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Kedd, 1.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, BÁZEL
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-AS TORNA, BÉCS
13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ
2.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, KANTON
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
4.00: Udvardy Panna–Sinja Kraus (osztrák)
5.30: Bondár Anna–Darija Sznyihur (ukrán, 1.)
OKTÓBER 27., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
12.30: Kaposvári Rákóczi (NB III)–FC Ajka (NB II)
19.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL LIGAKUPA
4. FORDULÓ
20.45: Bradford City–Peterborough
21.00: Fletwood–Arsenal
NÉMET KUPA
2. FORDULÓ
18.00: SG Sonnenhof Grosaspach–Augsburg
18.00: Rot-Weiss Essen–RB Leipzig
18.00: VfL Bochum–Mainz
18.00: Hamburg–Eintracht Frankfurt
20.45: Borussia Dortmund–Werder Bremen
20.45: Borussia Mönchengladbach–Karlsruher SC
20.45: 1. FC Köln–Union Berlin
20.45: Elversberg–SV Darmstadt
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Sassuolo–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Torino–Como
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
FUTSAL
Bajnokok Ligája, selejtező
Elitkör, 1. forduló
5. csoport, Gliwice
13.00: Araz-Naxcivan (azeri)–Újpest FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Asztana
7.30: nők 50, 57, 65, 76 kg selejtezők, negyeddöntők
13.30: elődöntők
7.30: kötöttfogás 63, 67, 87 kg vigaszág
15.00: döntők, bronzmérkőzések
JÉGKORONG
Osztrák liga, alapszakasz
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Milano (olasz)
KÉZILABDA
11.00: A férfi Európa-kupa harmadik fordulójának sorsolása, Bécs
OKTÓBER 28., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
12.30: Bicskei TC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
12.30: Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC
12.30: Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC
12.30: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC
12.30: Szentlőrinc SE (NB II)–Vasas FC
12.30: Monor SE (NB III)–MTK Budapest
12.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)
12.30: ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III)
17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)
17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)
18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC
18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good
19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL LIGAKUPA
4. FORDULÓ
20.30: Manchester City–Brighton
20.45: Fulham–Crystal Palace
20.45: Bournemouth–Aston Villa
20.45: Sunderland–Brentford
21.00: Liverpool–Chelsea (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
NÉMET KUPA
2. FORDULÓ
18.00: Dynamo Dresden–Schalke 04
18.00: SSV Jeddeloh–Hertha BSC
18.00: Paderborn–VfB Stuttgart
18.00: Freiburg–VfL Wolfsburg
20.45: Bayern München–Magdeburg (Tv: Sport2)
20.45: Bayer Leverkusen–Nürnberg
20.45: Hannover–Kaiserslautern
20.45: Holstein Kiel–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Milan–Bologna (Tv: Arena4)
18.30: Parma–Udinese
18.30: Venezia–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Genoa–Juventus (Tv: Arena4)
20.45: Monza–Napoli
UEFA Ifjúsági Liga
Bajnoki ág, 2. forduló, 1. mérkőzés
18.00: MTK Budapest–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
FUTSAL
Bajnokok Ligája, selejtező
Elitkör, 2. forduló
5. csoport, Gliwice
19.00: Piast Gliwice (lengyel)–Újpest FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Asztana
7.30: nők 53, 62, 68, 72 kg selejtezők, negyeddöntők
13.30: elődöntők
7.30: nők 50, 57, 65, 76 kg vigaszág
15.00: döntők, bronzmérkőzések
JÉGKORONG
Osztrák liga, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Porto (portugál)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–MT Melsungen (német)
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HBC Nantes (francia)
C-CSOPORT
20.45: RK Celje (szlovén)–HC Zagreb (horvát)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Aalborg Handbold (dán) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, 4. forduló
B-csoport
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Girona (spanyol)
Női Európa-kupa, 3. forduló
E-csoport
20.00: Jairis (spanyol)–DVTK HUNTHERM
Férfi NB I
18.00: Alba Fehérvár–Délút-SZTE-Szedeák
18.00: Atomerőmű SE–PHOENIX Fóti Tigrisek
18.15: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.30: DEAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.30: Endo Plus Service-Honvéd–OSE Lions
19.00: Sopron KC–NKA Universitas Pécs
RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező
1. forduló, visszavágó
20.00: OK Napredak Odzak (bosnyák)–Fino Kaposvár
Női Challenge Kupa
Selejtező (a 32 közé jutásért), 1. mérkőzés
19.30: VC Kanti Schaffhausen (svájci)–Újpesti TE
TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör
2. forduló, D-csoport
20.30: Panathinaikosz (görög)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport)
OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL LIGAKUPA
4. FORDULÓ
20.45: Everton–Newcastle
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Frosinone–Lecce
20.45: Fiorentina–Atalanta
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Asztana
7.30: nők 55, 59 kg, szabadfogás 65, 97 kg selejtezők, negyeddöntők
13.30: elődöntők
7.30: nők 53, 62, 68, 72 kg vigaszág
15.00: döntők, bronzmérkőzések
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda
18.30: Debreceni EAC–Gyergyói HK
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Füchse Berlin (német)–Partizan Beograd (szerb)
D-CSOPORT
18.45: Kristianstad (svéd)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: GOG (dán)–Sporting CP (portugál)
E-CSOPORT
20.45: SAH Aarhus (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
20.45: Montpellier Handball (francia)–Dinamo Bucuresti (román)
KOSÁRLABDA
Női Európa-kupa, 3. forduló
I-csoport
19.30: Benfica (portugál)–Sopron Basket
TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör
2. forduló, A-csoport
BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd
OKTÓBER 30., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
19.00: Le Havre–Paris Saint-Germain
21.05: Lille–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
20.30: Elversberg–Mainz (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)
FUTSAL
Bajnokok Ligája, selejtező
Elitkör, 3. (utolsó) forduló
5. csoport, Gliwice
13.00: Újpest FC–MNK Bubamara Cazin (bosnyák)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
1.15: Green Bay Packers–Carolina Panthers
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Asztana
7.30: szabadfogás 61, 70, 86, 125 kg selejtezők, negyeddöntők
13.30: elődöntők
7.30: nők 55, 59 kg, szabadfogás 65, 97 kg vigaszág
15.00: döntők, bronzmérkőzések
FORMULA–1
Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
19.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
23.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
18.00: Újpesti TE–Háromszéki Ágyúsok
18.30: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK
18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda
Osztrák liga, alapszakasz
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)
TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 6. forduló
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Debreceni VSE-Master Good
OKTÓBER 31., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
15.45: Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.45: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
19.45: ETO FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
12. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
13.00: FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
15.00: Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Tarpa SC–Hajdúnánás FK
13.00: Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabonyi SC
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Sárisápi BSE
13.00: Komárom VSE–Király SE
17.00: Haladás FC–Bicskei TC
17.00: Dorogi Bányász FC–FC Sopron
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: III. kerületi TVE–Monor SE
13.00: Gyulai Termál FC–ESMTK
13.00: Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC
13.00: Szegedi VSE–Sándorfalvi SKE
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–PTE-PEAC
13.00: Iváncsa KSE–Budafoki MTE
13.00: Érdi VSE–BFC Siófok
13.00: Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC
13.00: ReBase Majosi SE–Budaörs
13.00: Dunaharaszti MTK–Paksi FC II
17.00: MTK Budapest II–Sárbogárd SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
13.30: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Bournemouth–Leeds United (Tv: Match4)
16.00: Coventry City–Sunderland
16.00: Manchester City–Brighton (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Nottingham Forest
16.00: Hull City–Ipswich Town
18.30: Tottenham–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
21.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
17.15: Nice–Rennes
20.45: Lyon–Angers
20.45: Lorient–Brest
20.45: Troyes–Le Mans
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
15.30: Mönchengladbach–Paderborn
15.30: Augsburg–Freiburg
15.30: Schalke–RB Leipzig
15.30: Werder Bremen–Hoffenheim
18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
15.00: Bologna–Monza
18.00: Udinese–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
14.00: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Málaga (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Asztana
7.30: szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg, selejtezők, negyeddöntők
13.30: elődöntők
7.30: szabadfogás 61, 70, 86, 125 kg, vigaszág
15.00: döntők, bronzmérkőzések
FORMULA–1
Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
18.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Osztrák liga, alapszakasz
17.30: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
8. FORDULÓ
17.00: Csurgó–Szigetszentmiklós
18.00: PLER–ETO University
18.00: Veszprém–Gyöngyös
18.00: Dabas–Tatabánya
18.30: Budai Farkasok–Eger
19.00: NEKA–Balatonfüred
NŐI NB I
7. FORDULÓ
16.00: NEKA–DVSC
16.00: Esztergom–Budaörs
16.30: Fehérvár–Mosonmagyaróvár
17.00: Vác–Kisvárda
17.00: FTC–Győri ETO (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
Férfi NB I
17.00: PHOENIX Fóti Tigrisek–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Egis Körmend–Sopron KC
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár
18.00: NKA Universitas Pécs–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE
18.00: OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK
Női NB I
15.00: ELTE BEAC Újbuda–DVTK HUNTHERM
17.00: Csata TKK–NKA Universitas Pécs
18.00: KSC Szekszárd–TFSE
18.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Pénzügyőr SE Pro Source–TFSE
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas Óbuda–TFSE
17.00: KHG Kaposvári NRC–MÁV Előre Foxconn
18.00: Békéscsaba–Újpesti TE
TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 6. forduló
16.00: Szegedi VE–Kaposvári VK
16.30: One Eger–Szolnoki Dózsa
18.00: Metalcom-Szentes–BVSC-Manna ABC
18.00: VasasPlaket-UVSE
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
A-csoport
15.00: ZV De Zaan (holland)–UVSE-Helia D
CN Mataro (spanyol)–BVSC-Manna ABC
D-csoport
20.00: SIS Roma (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
13.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
12. FORDULÓ
13.00: Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!
13.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Salgótarjáni BTC
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Mátészalkai MTK
13.00: Debreceni VSC II–Gödöllői SK
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Puskás Akadémia FC II
12.30: Zalaegerszegi TE FC II–Balatonalmádi SE
13.00: 1908 SZAC Budapest–VSC 2015 Veszprém
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Csepel SC
11.00: Kispest-Honvéd FC II–BKV Előre
13.00: Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
15.00: Strasbourg–Auxerre
17.15: Paris FC–Monaco
20.45: Marseille–Toulouse
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Union Berlin–1. FC Köln
17.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
12.30: Como–Venezia
15.00: Frosinone–Torino
15.00: Lazio–Cagliari
18.00: Lecce–Genoa
20.45: Juventus–Napoli
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Racing Santander–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
19.00: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals
19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts
19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons
19.00: Buffalo Bills–Baltimore Ravens
19.00: Detroit Lions–Minnesota Vikings
19.00: New York Jets–Las Vegas Raiders
19.00: Cincinnati Bengals–Tennessee Titans
22.05: Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers
22.25: Miami Dolphins–New England Patriots
22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Asztana
13.30: szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg, vigaszág
15.00: döntők, bronzmérkőzések
FORMULA–1
Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
16.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda
17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK, Ajka
18.00: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov
18.30: Debreceni EAC–Háromszéki Ágyúsok
Osztrák liga, alapszakasz
16.30: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
17.00: Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
NŐI NB I
7. FORDULÓ
18.00: Vasas SC–MTK
18.00: Eszterházy SC–Szombathely
KOSÁRLABDA
Női NB I
18.00: Vasas Akadémia–Sopron Basket
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb
Malajziai Nagydíj, Sepang
4.00: Moto3 (Tv: Arena4)
6.15: Moto2 (Tv: Arena4)
8.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: MÁV Előre Foxconn–MEAFC-Peka Bau
18.30: Debreceni EAC–Fino Kaposvár
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Veszprémi Egyetemi SC–Fatum Nyíregyháza