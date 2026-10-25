Hétfői sportműsor: Aranylabda-gála; két magyar birkózó is világbajnoki döntőben
OKTÓBER 26., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
GÁLA
21.00: 70. Aranylabda-díjátadó, London – élőben az NSO-n!
ANGOL LEAGUE TWO
13. FORDULÓ
21.00: Walsall–Salford (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
20.30: Paris Saint-Germain–Lyon
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
9. FORDULÓ
19.45: Santa Clara–Benfica (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
9. FORDULÓ
17.00: Rizespor–Trabzonspor (Tv: Sport1)
19.30: Galatasaray–Fenerbahce (Tv: Sport1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Aramis SE
19.00: Magyar Futsal Akadémia–DEAC
19.00: Veszprém–Berettyóújfalu (Tv: M4 Sport)
19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–H.O.P.E. Futsal
20.45: TFSE–Nyírbátor
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
1.20: Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Kedd, 1.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
Kedd, 1.00: Tampa Bay Rays–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Kötöttfogás, 63 kg, 67 kg, 87 kg (Lévai Tamás)
6.30: selejtezők (Tv: M4 Sport)
12.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Kötöttfogás, 72 kg (Váncza István), 97 kg, 130 kg (Vitek Dárius)
6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)
14.00: helyosztók (Tv: M4 Sport)
Benne: Váncza István–Szejed Szohrabi (iráni) döntő
Benne: Vitek Dárius–Fardin Hedajati (iráni) döntő
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 3.00: Denver Nuggets–Golden State Warriors (Tv: Sport1)
WNBA, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Kedd, 1.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, BÁZEL
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-AS TORNA, BÉCS
13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ
2.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, KANTON
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
4.00: Udvardy Panna–Sinja Kraus (osztrák)
5.30: Bondár Anna–Darija Sznyihur (ukrán, 1.)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Bene Ferenc, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Az NB I-es forduló összefoglalója
8.00: A vonalban Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Harsányi Levente Barcelonából jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Régi idők olimpiái, 2. rész: 1932–1952
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendégünk Kilvinger Bálint, a Szigetszentmiklós NB I-es férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője és Kovács István, a klub elnöke
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: L. Pap István, Gy. Szabó Csilla, Székely Dávid
17.00: Boxutca – F1-es magazin
17.35: Pólózóna – vízilabda-magazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Ez történt a birkózó-vb-n
19.30: A hét hősei rovat
20.00: A labdarúgó NB II és a magyar légiósok teljesítményének összefoglalója
21.00: Visszatekintés a magyar női felnőtt és junior kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzéseire
22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel