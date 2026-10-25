Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: Aranylabda-gála; két magyar birkózó is világbajnoki döntőben

V. B.V. B.
2026.10.25. 23:55
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Hétfő este Londonban átadják az Aranylabdát. Galatasaray–Fenerbahce rangadó a török labdarúgó-élvonalban és PSG–Lyon mérkőzés a francia első osztályban. Váncza István és Vitek Dárius is döntőt vív az asztanai birkózó-világbajnokságon, emellett szerepel a kiemelt sportprogramban még amerikai futball, baseball, futsal, kosárlabda és tenisz is.

 OKTÓBER 26., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

GÁLA
21.00: 70. Aranylabda-díjátadó, London – élőben az NSO-n!

ANGOL LEAGUE TWO
13. FORDULÓ
21.00: Walsall–Salford (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
20.30: Paris Saint-Germain–Lyon

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
9. FORDULÓ
19.45: Santa Clara–Benfica (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG
9. FORDULÓ
17.00: Rizespor–Trabzonspor (Tv: Sport1)
19.30: Galatasaray–Fenerbahce (Tv: Sport1)

FUTSAL
FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Aramis SE
19.00: Magyar Futsal Akadémia–DEAC
19.00: Veszprém–Berettyóújfalu (Tv: M4 Sport)
19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–H.O.P.E. Futsal
20.45: TFSE–Nyírbátor

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
  1.20: Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Kedd, 1.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
Kedd, 1.00: Tampa Bay Rays–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Kötöttfogás, 63 kg, 67 kg, 87 kg (Lévai Tamás)
  6.30: selejtezők (Tv: M4 Sport)
12.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Kötöttfogás, 72 kg (Váncza István), 97 kg, 130 kg (Vitek Dárius)
  6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)
14.00: helyosztók (Tv: M4 Sport)
Benne: Váncza István–Szejed Szohrabi (iráni) döntő
Benne: Vitek Dárius–Fardin Hedajati (iráni) döntő

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 3.00: Denver Nuggets–Golden State Warriors (Tv: Sport1)
WNBA, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Kedd, 1.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

TENISZ
ATP 500-AS TORNA, BÁZEL
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-AS TORNA, BÉCS
13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ
  2.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, KANTON
  4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
  4.00: Udvardy Panna–Sinja Kraus (osztrák)
  5.30: Bondár Anna–Darija Sznyihur (ukrán, 1.)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Bene Ferenc, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Az NB I-es forduló összefoglalója
  8.00: A vonalban Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Harsányi Levente Barcelonából jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Régi idők olimpiái, 2. rész: 1932–1952
12.00: Bajnokok 
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendégünk Kilvinger Bálint, a Szigetszentmiklós NB I-es férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője és Kovács István, a klub elnöke
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: L. Pap István, Gy. Szabó Csilla, Székely Dávid
17.00: Boxutca – F1-es magazin
17.35: Pólózóna – vízilabda-magazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Ez történt a birkózó-vb-n
19.30: A hét hősei rovat
20.00: A labdarúgó NB II és a magyar légiósok teljesítményének összefoglalója
21.00: Visszatekintés a magyar női felnőtt és junior kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzéseire
22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

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