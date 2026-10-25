Hétfői sportműsor: Aranylabda-gála; két magyar birkózó is világbajnoki döntőben

OKTÓBER 26., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

GÁLA

21.00: 70. Aranylabda-díjátadó, London – élőben az NSO-n!

ANGOL LEAGUE TWO

13. FORDULÓ

21.00: Walsall–Salford (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

20.30: Paris Saint-Germain–Lyon

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

9. FORDULÓ

19.45: Santa Clara–Benfica (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

9. FORDULÓ

17.00: Rizespor–Trabzonspor (Tv: Sport1)

19.30: Galatasaray–Fenerbahce (Tv: Sport1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Aramis SE

19.00: Magyar Futsal Akadémia–DEAC

19.00: Veszprém–Berettyóújfalu (Tv: M4 Sport)

19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–H.O.P.E. Futsal

20.45: TFSE–Nyírbátor

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

1.20: Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Kedd, 1.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Kedd, 1.00: Tampa Bay Rays–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Kötöttfogás, 63 kg, 67 kg, 87 kg (Lévai Tamás)

6.30: selejtezők (Tv: M4 Sport)

12.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Kötöttfogás, 72 kg (Váncza István), 97 kg, 130 kg (Vitek Dárius)

6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)

14.00: helyosztók (Tv: M4 Sport)

Benne: Váncza István–Szejed Szohrabi (iráni) döntő

Benne: Vitek Dárius–Fardin Hedajati (iráni) döntő

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Kedd, 3.00: Denver Nuggets–Golden State Warriors (Tv: Sport1)

WNBA, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Kedd, 1.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, BÁZEL

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-AS TORNA, BÉCS

13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ

2.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, KANTON

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

4.00: Udvardy Panna–Sinja Kraus (osztrák)

5.30: Bondár Anna–Darija Sznyihur (ukrán, 1.)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Bene Ferenc, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Az NB I-es forduló összefoglalója

8.00: A vonalban Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Harsányi Levente Barcelonából jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Régi idők olimpiái, 2. rész: 1932–1952

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendégünk Kilvinger Bálint, a Szigetszentmiklós NB I-es férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője és Kovács István, a klub elnöke

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: L. Pap István, Gy. Szabó Csilla, Székely Dávid

17.00: Boxutca – F1-es magazin

17.35: Pólózóna – vízilabda-magazin

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Ez történt a birkózó-vb-n

19.30: A hét hősei rovat

20.00: A labdarúgó NB II és a magyar légiósok teljesítményének összefoglalója

21.00: Visszatekintés a magyar női felnőtt és junior kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzéseire

22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel