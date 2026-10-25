NB I: rossz pillanatban játszik örökrangadót az MTK a Fradival?

Pölöskei Gábor csaknem húsz éven át tartó futballista pályafutása csupán három hazai klubhoz, a Rába ETO-hoz a Ferencvároshoz és az MTK-hoz köthető. A Fradiban 96 meccsen 31, míg az MTK-ban 117 találkozón 36 gólt szerzett. A két nagy múltú budapesti klubot ráadásul nemcsak játékosként, hanem pályaedzőként, sőt az MTK-t vezetőedzőként is szolgálta, úgyhogy ha valaki, akkor ő pontosan tudja, mit jelent az örökrangadó.



„A Ferencváros és az MTK bajnoki meccse mindig, minden korszakban presztízscsata – mondta megkeresésünkre a 66 éves 15-szörös válogatott szakember. – Vasárnap sem lesz másképpen, noha az MTK talán a számára legrosszabb időszakban érkezik a Groupama Arénába. A Fradi sorozatban négy döntetlent játszott, közülük kettőt az Üllői úton, s bár a nemzetközi porondon eddig hibátlan, a közönség, a szakmai stáb, a vezetőség, s persze maguk a játékosok is azon lesznek, hogy a bajnokságban is kisimuljon a csapat teljesítménye. Az MTK-nak száz, sőt százhúsz százalékot kell majd teljesítenie ahhoz, hogy sikeres legyen, hiszen láthattuk, a négy döntetlennel végződő Fradi-meccs mindegyikét kellő koncentrációval, kis szerencsével megnyerhették volna a zöld-fehérek. Az MTK játéka inkább a passzra, a labdabirtoklásra, és a labdajáratásra épül, ezért számomra elképzelhetetlen, hogy a támadások vezetése, a fölény kiharcolása helyett a bekkelést választja Pinezits Máté vezetőedző. Biztos vagyok abban is, hogy a Ferencvárost irányító Borbély Balázs sem kontraakciókra építi csapata taktikáját, nem tévednék nagyot, ha már az ellenfél térfelén megszerezhető labdák megszerzése lenne a cél, úgy, ahogy azt csütörtökön sikeresen tette a csapat a portugál Torreense ellen négy-egyre megnyert Európa-liga mérkőzésen. Ez a szakmai rész, ám az örökrangadók kapcsán hiba lenne megfeledkezni a találkozót övező hangulatról. A Ferencváros és az MTK labdarúgójaként is átélhettem, milyen fantasztikus élmény a zsúfolt lelátó előtt futballozni, s a hangulat ezen a nagy meccsen természetesen hat a futballistákra. Most sem lesz másképpen, úgyhogy abban hiszek, hogy a két csapat a hagyományaihoz híven mindent megtesz a győzelemért, és jól játszva próbálja kiszolgálni a szurkolókat.”

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

13.15: Vasas FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

KORÁBBAN

Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC 0–2

ETO FC–Újpest FC 1–0

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–1