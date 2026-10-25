A Ferencváros kiütötte az MTK-t az örökrangadón

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 5–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 8237 néző. Vezette: Rúsz

Ferencváros: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Mariano Gómez, Cadu – Maiga (Nagy Á., 58.) – Zachariassen (Levi, 73.), Madarász Á. (Bagi, 73.), Corbu, Birmancsevics (Arzani, 81.) – Yusuf (Joseph, 58.). Vezetőedző: Borbély Balázs

MTK: Varga B. – Armalas, Radic, Beriasvili (Varju, 40.), Mikolay – Kata, Zeljkovic (Varga D., 73.) – Jurek, Zubor (Bognár I., 73.), Komáromi (Nyers, a szünetben) – Kerezsi (Hinora, 73.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Maiga (15., 20.), Yusuf (17.), Zachariassen (52. – 11-esből), Corbu (68.)

Sárga lap: Maiga (5.), M. Gómez (61.), Cadu (90.), ill. Kata (60.)

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A KAPUBAN Dibusz Dénes. Furcsamód a fenti mondatnak hírértéke van. A Ferencváros 35 éves kapusa 2014-es szerződtetése óta kirobbanthatatlan a gólvonal elől, szinte csak akkor maradt ki, ha sérült volt vagy a szakmai stáb pihentetni szerette volna, ám a legutóbbi három tétmérkőzésen, két Európa-liga-alapszakaszban rendezett találkozót is beleértve, a fiatalszabály miatt került a kispadra, helyét a 2006-os születésű Radnóti Dániel vette át. Borbély Balázs vezetőedzőt csütörtökön, a Torreense elleni győzelem után arról kérdeztük, tudja-e már, ki véd az MTK Budapest ellen, és bár utalt rá, hogy van elképzelése a témában, azon az alapon, hogy addig még bármi történhet, nem mond semmit. Utóbb kiderült: a saját nevelés az örökrangadón nem Radnóti Dániel, hanem Madarász Ádám volt, s élünk a gyanúperrel, hogy a jövőben ez egyre gyakrabban lesz így...

A kék-fehérek eleinte meg-megzavarták a hazai labdakihozatalt, beadásaik ígéretesek voltak, hátul is jól zártak, ám az első nagyobb védekezési hibájukat megbüntette a Fradi: a 15. percben Habib Maiga csúsztatta a labdát Varga Bence kapujába. A francia középpályás 2025 nyarán, a Ludogorec elleni hazai BL-selejtezőn szenvedett súlyos sérülést, amely miatt 42 mérkőzést kellett a Transfermarkt adatbázisa szerint kihagynia. A pályára több mint egy év elteltével, idén szeptember 12-én, a DEAC elleni Mol Magyar Kupa-találkozón tért vissza, idénybeli harmadik bajnokiján pedig már a góllövőlistára is feliratkozott – aminek nagyon örültek a társai.