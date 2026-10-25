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NB I: Ferencváros–MTK 3–0

Pető a levegőben, csalódott Vasas-játékosok – galéria

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.25. 17:06
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Fotó: Czinege Melinda
Címkék
Vasas Paks galéria
Ahogy beszámoltunk róla, a Paks 2–0-s győzelmet aratott a Vasas vendégeként a labdarúgó NB I 11. fordulójában. Czinege Melinda fotói.
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fotó 2026.10.25.

A hajrában nyert a Paks Angyalföldön (Fotó: Czinege Melinda)

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
VASAS FC–PAKS FC 0–2 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3056 néző. Vezette: Karakó
VASAS: Engedi – Hej (Pethő B., 85.), Sztojka (Mezei, 71.), Csóka D., Doktorics – Hidi, Baráth – Kovácsréti, Urblík J., Girsik (Molnár Cs., 64.) – Koszta (Pálinkás, 71.). Vezetőedző: Erős Gábor
PAKS: Gyetván – Győrfi, Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye – Pető M. (Haraszti, 79.), Papp K., Balogh B. (Tóth B., 79.) – Hahn (Horváth Kevin, 60.), Szalai J. (Windecker, 86.). Vezetőedző: Bognár György
Gólszerző: Vécsei (80.), Horváth Kevin (90+3.)
Sárga lap: Girsik (11.), Urblík J. (14.), Hidi (56.), Kovácsréti (66.), Baráth (76.), ill. Lenzsér (36.)

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A hajrában szerzett két góllal a Paks legyőzte idegenben a Vasast

Vécsei gyönyörű gólt szerzett a 80. percben, majd a hosszabbításban Horváth Kevin is betalált az angyalföldi kapuba.

 

Vasas Paks galéria
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