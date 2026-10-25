Pető a levegőben, csalódott Vasas-játékosok – galéria

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

VASAS FC–PAKS FC 0–2 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3056 néző. Vezette: Karakó

VASAS: Engedi – Hej (Pethő B., 85.), Sztojka (Mezei, 71.), Csóka D., Doktorics – Hidi, Baráth – Kovácsréti, Urblík J., Girsik (Molnár Cs., 64.) – Koszta (Pálinkás, 71.). Vezetőedző: Erős Gábor

PAKS: Gyetván – Győrfi, Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye – Pető M. (Haraszti, 79.), Papp K., Balogh B. (Tóth B., 79.) – Hahn (Horváth Kevin, 60.), Szalai J. (Windecker, 86.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Vécsei (80.), Horváth Kevin (90+3.)

Sárga lap: Girsik (11.), Urblík J. (14.), Hidi (56.), Kovácsréti (66.), Baráth (76.), ill. Lenzsér (36.)