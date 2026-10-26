Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna elbúcsúztatta az első kiemeltet Kantonban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.26. 07:35
Bondár Anna elbúcsúztatta az első kiemeltet (Fotó: Getty Images)
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tenisz Kanton WTA Bondár Anna
Bondár Anna továbbjutott a Kantonban zajló WTA-tenisztorna első fordulójából, miután két szettben legyőzte az első helyen kiemelt Darija Sznigurt. Udvardy Panna kikapott Sinja Kraustól.

Bondár Anna tavaly a második fordulóig jutott Kantonban, 2026-ban viszont a sorsolás az első kiemeltet juttatta neki a kínai tornán.

A magyar teniszező egyszer már legyőzte Darija Sznigurt, de ennek már több mint hat éve. Kantonban a magyar teniszező 2:1-nél lebrékelte ellenfelét, és bár 5:3-nál nem tudta kiszerválni a játszmát, a következő játékot ismét fogadóként nyerte meg. 

A második felvonást Bondár három megnyert játékkal kezdte, majd 5:2-nél újra lebrékelte az ukránt, és bejutott a második fordulóba, ahol a spanyol Kaitlin Quevedo vagy az amerikai Sofia Kenin lesz az ellenfele.

Udvardy Panna ugyanezen a tornán az első fordulóban búcsúzott, a magyar teniszezőt az osztrák Sinja Kraus győzte le két szettben.

TENISZ
WTA 250-ES TORNA, KANTON
Bondár (magyar)–Sznigur (ukrán, 1.) 6:4, 6:2
Kraus (osztrák)–Udvardy P. (magyar) 6:4, 6:2

 

tenisz Kanton WTA Bondár Anna
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