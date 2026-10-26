Bondár Anna elbúcsúztatta az első kiemeltet Kantonban

Bondár Anna tavaly a második fordulóig jutott Kantonban, 2026-ban viszont a sorsolás az első kiemeltet juttatta neki a kínai tornán.

A magyar teniszező egyszer már legyőzte Darija Sznigurt, de ennek már több mint hat éve. Kantonban a magyar teniszező 2:1-nél lebrékelte ellenfelét, és bár 5:3-nál nem tudta kiszerválni a játszmát, a következő játékot ismét fogadóként nyerte meg.

A második felvonást Bondár három megnyert játékkal kezdte, majd 5:2-nél újra lebrékelte az ukránt, és bejutott a második fordulóba, ahol a spanyol Kaitlin Quevedo vagy az amerikai Sofia Kenin lesz az ellenfele.

Udvardy Panna ugyanezen a tornán az első fordulóban búcsúzott, a magyar teniszezőt az osztrák Sinja Kraus győzte le két szettben.

TENISZ

WTA 250-ES TORNA, KANTON

Bondár (magyar)–Sznigur (ukrán, 1.) 6:4, 6:2

Kraus (osztrák)–Udvardy P. (magyar) 6:4, 6:2