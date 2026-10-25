Borbély Balázs rengeteg nagyon jó teljesítménynek örült az MTK legyőzése után
BORBÉLY Balázs, a Ferencváros vezetőedzője
– Miért éppen ezen a mérkőzésen szakadt át a gát?
– Nehéz konkrétan megmondani. Jó volt a kezdés, megfelelő volt a mentalitás, az agresszív, intenzív játék pedig hatékony befejezésekkel párosult, a kisebb helyzetekből is betalált a csapat. Rövid időn belül több gólos vezetésre tettünk szert, megnyugtatta a játékosokat, hogy hamar eldöntöttük a meccset.
– Minek örült leginkább a mérkőzésen?
– A rengeteg nagyon jó teljesítménynek. Csapatszinten is jó volt az összkép: sikeres párharcok, működött a letámadás és a visszatámadás. Végre veszélyes helyzeteket láttam a szabad- és a szögletrúgások után, a támadások során a futásokat is úgy időzítette mindenki, mint ahogyan gyakoroltuk. A cserejátékosok ugyanakkor most nem tudtak annyit hozzátenni a játékhoz, mint máskor.
– Madarász Ádám lehet az, aki a jövőben több lehetőséget kaphat a fiatalszabály miatt?
– Örülök, hogy visszatért a hosszú sérüléséből, ám óvatosnak kell lenni. Megvan a megfelelő önbizalma, hogy Fradi-szinten játsszon, ezt megmutatta a legutóbbi két meccsen is, és ezúttal is nagyon jól teljesített, szinte hibátlanul végigtolta a meccset. Örülünk neki, figyelünk rá, és reméljük, a jövőben is megmarad a jó formája.
PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Mi történt a tizenötödik és a huszadik perc között?
– Iszonyúan szégyellem magam, hogy öt perc alatt elintéztük a mérkőzést, az első gól után nem hagytunk esélyt magunknak. Tisztában voltunk azzal, hogy a Ferencváros a csütörtöki Európa-liga-meccse után olyan állapotban vár minket, hogy megállás nélkül küzd, harcol, megy előre. Ha a Fradi jó passzban van, és a másik csapat visszafogott, akkor nagy lesz a szakadék – ez történt most.
– Minek tulajdonítja, hogy a fordulás után sem sikerült rendezni a sorokat, sőt az MTK egyetlen kaput eltaláló lövést sem jegyzett?
– Ezért is nyert megérdemelten ilyen különbséggel a Ferencváros. A félidő után taszajtott még egy nagyot a csapaton a tizenegyesből kapott gól. Akármilyen fiatal is a társaság és több a rutintalan futballista, csapatként és egyénenként is tudni kell kezelni az ilyen helyzeteket.
– Ilia Beriasvili sérüléséről mit lehet tudni?
– Egyelőre nem akarok találgatni, mi lehet vele, hétfőn megvizsgálják. Azért is cseréltük le, hogy ne húzódjon el az amúgy remélhetőleg nem súlyos sérülése. A kiesése mindenesetre fájó veszteség.
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LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 5–0 (3–0)
Budapest, Groupama Aréna, 8237 néző. Vezette: Rúsz
Ferencváros: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Mariano Gómez, Cadu – Maiga (Nagy Á., 58.) – Zachariassen (Levi, 73.), Madarász Á. (Bagi, 73.), Corbu, Birmancsevics (Arzani, 81.) – Yusuf (Joseph, 58.). Vezetőedző: Borbély Balázs
MTK: Varga B. – Armalas, Radic, Beriasvili (Varju, 40.), Mikolay – Kata, Zeljkovic (Varga D., 73.) – Jurek, Zubor (Bognár I., 73.), Komáromi (Nyers, a szünetben) – Kerezsi (Hinora, 73.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Maiga (15., 20.), Yusuf (17.), Zachariassen (52. – 11-esből), Corbu (68.)
Sárga lap: Maiga (5.), M. Gómez (61.), Cadu (90.), ill. Kata (60.)