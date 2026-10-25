Borbély Balázs rengeteg nagyon jó teljesítménynek örült az MTK legyőzése után

BORBÉLY Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– Miért éppen ezen a mérkőzésen szakadt át a gát?

– Nehéz konkrétan megmondani. Jó volt a kezdés, megfelelő volt a mentalitás, az agresszív, intenzív játék pedig hatékony befejezésekkel párosult, a kisebb helyzetekből is betalált a csapat. Rövid időn belül több gólos vezetésre tettünk szert, megnyugtatta a játékosokat, hogy hamar eldöntöttük a meccset.

– Minek örült leginkább a mérkőzésen?

– A rengeteg nagyon jó teljesítménynek. Csapatszinten is jó volt az összkép: sikeres párharcok, működött a letámadás és a visszatámadás. Végre veszélyes helyzeteket láttam a szabad- és a szögletrúgások után, a támadások során a futásokat is úgy időzítette mindenki, mint ahogyan gyakoroltuk. A cserejátékosok ugyanakkor most nem tudtak annyit hozzátenni a játékhoz, mint máskor.

– Madarász Ádám lehet az, aki a jövőben több lehetőséget kaphat a fiatalszabály miatt?

– Örülök, hogy visszatért a hosszú sérüléséből, ám óvatosnak kell lenni. Megvan a megfelelő önbizalma, hogy Fradi-szinten játsszon, ezt megmutatta a legutóbbi két meccsen is, és ezúttal is nagyon jól teljesített, szinte hibátlanul végigtolta a meccset. Örülünk neki, figyelünk rá, és reméljük, a jövőben is megmarad a jó formája.