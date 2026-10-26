NBA: Doncic fantasztikusan játszott, ilyen produkció még nem volt a Lakers történetében

Utah–LA Lakers 123–132. Benne volt a pakliban, hogy a meccs után már nem lesz hibátlan a Lakers, hiszen a 28 pontig jutó Lauri Markkanen vezérletével a Jazz 18-cal vezetett a második negyedben. Aztán szép fokozatosan felpörgött a vendégek játéka, a különbség a nagyszünetre lenullázódott, és a hajrát már a Lakers uralta – megszületett a harmadik győzelem. Luka Doncic vérbeli pontgyáros, de az ötven feletti termés azért nála is ritka – a mostani volt NBA-karrierje tizedik olyan alapszakaszi mérkőzése, amelyiken elérte ezt a határt. Az 52 pont mellé letett 10 assziszt, nyolc lepattanó, nyolc sikeres hármas pedig olyan kombináció, amilyenre még nem volt példa a fényes múltú Lakers történelmében sem. Austin Reaves 29 pontot ért el a vendégeknél, és belefért, hogy az idény első két meccsén villogó Walker Kessler megilletődötten játsszon volt csapata ellen (két pont, hét lepattanó).

LUKA JUST ERUPTED FOR 52 POINTS 🚨 🪄 52 PTS 🪄 8 REB 🪄 10 AST 🪄 2 STL 🪄 8 3PM 🪄 LAKERS ROAD WIN He becomes the first player in @Lakers franchise history to record 50+ PTS, 10+ AST, 5+ REB, and 5+ 3PM in a single game! https://t.co/mfUAJSEJYB — NBA (@NBA) October 26, 2026

Oklahoma–LA Clippers 108–101. Shai Gilgeous-Alexander 34 ponttal vezette harmadik győzelmére a Thundert, de az öröm nem felhőtlen: Cason Wallace és Jaylin Williams megsérült a hazaiaknál, aztán nem sokkal a vége előtt Jalen Williamst is hordágyon vitték le – a trióból ő járt a legrosszabbul, borzasztóan szerencsétlenül esett, bal bokája minden bizonnyal eltört.

Jalen Williams reaction to his broken ankle after the play 🙏💔 https://t.co/dy2NMrYefA — LEBRONISKING (@BronTooTuff) October 26, 2026

Jalen Williams receives a standing ovation after being stretchered off following a leg injury 🙏 https://t.co/dRkjLH7iVB — ESPN (@espn) October 26, 2026

Minnesota–Toronto 117–94. Mire a két veretlen csapat felállt a kezdéshez, gyanítható volt, hogy a Raptors nem lesz olyan hatékony, mint az első két meccsén: a térdét fájlaló Kawhi Leonard nem vállalhatta a játékot. A Wolves nem ismert könyörületet, a 26 pontos Anthony Edwards vezérletével be is húzta harmadik győzelmét.

Philadelphia–Detroit 93–106. A Sixers sem volt teljes, Joel Embiid és VJ Edgecombe sérülés miatt nem játszhatott, és bár a Pistonsból is hiányzott két kezdő (Jalen Duren, Ausar Thompson), a vendégek jobban alkalmazkodtak a helyzethez: az ő veretlenségi sorozatuk maradt életben. Cade Cunningham 26 ponttal, nyolc-nyolc lepattanóval és assziszttal vitte a prímet, az eredmény után végig futni kényszerülő Sixersben Tyrese Maxey 29-cel zárt (18-at termelt az utolsó negyedben, de hiába, egyedül maradt), az egymeccsnyi pihenés után visszatérő LeBron James 18-ig jutott.

Sacramento–Memphis 112–123. A Zach LaVine 37 pontja mentén haladó Sacramento sokáig reménykedhetett, hogy meglesz az első győzelme, 106–106-nál még együtt voltak a csapatok, azonban akkor 11 memphisi pont következett – Isaiah Stewart és a 31 pontig hatoló Ty Jerome is beteljesített egy-egy 2+1-et –, és ez elég volt a Grizzliesnek veretlensége megőrzéséhez.

Brooklyn–Indiana 109–136. Tyrese Haliburton az eddigi legjobb meccsét produkálta tavalyi Achilles-ín-szakadása óta: 24 pontjából 20-at a nagyszünet után dobott, helyére küldött négy triplát, és sima győzelemre kormányozta csapatát.

New York–Orlando 102–111. És végül: még mindig nincs meg a bajnok első győzelme! Ráadásul az eddig szintén nyeretlen Magic még magára is öltötte az előző idényben a Knicksnek oly jól álló comeback-jelmezt: az utolsó kilenc és fél percben tízpontos hátrányt ledolgozva csente el a győzelmet a Madison Square Gardenből. A sérült Paolo Banchero távollétében Franz Wagner végezte el a munka oroszlánrészét: 23 pontjából 21-et a negyedik játékrészben szerzett, volt 13 lepattanója és kilenc asszisztja is – egy gólpassz hiányzott a tripla duplához. Desmond Bane 22 pontot gyártott a vendégeknél, a Knicksben Jalen Brunson 28-cal vezette a lőlapot, Karl-Anthony Towns 22 ponttal és 14 lepattanóval ért el dupla duplát. A Knicks győzelem nélkül, három vereséggel áll; legutóbb a Dallas kezdett ilyen rosszul címvédőként (2011).

Franz Wagner dropped 21 POINTS in Q4 🔥 He finished with 23 PTS, 13 REB (career-high), and 9 AST to lead the @OrlandoMagic to victory on the road! https://t.co/yFwG0wekJ3 — NBA (@NBA) October 26, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Utah Jazz–Los Angeles Lakers 123–132

Brooklyn Nets–Indiana Pacers 109–136

Minnesota Timberwolves–Toronto Raptors 117–94

New York Knicks–Orlando Magic 102–111

Oklahoma City Thunder–Los Angeles Clippers 108–101

Philadelphia 76ers–Detroit Pistons 93–106

Sacramento Kings–Memphis Grizzlies 112–123