Nemzeti Sportrádió

NHL: szabadtéri meccset nyert meg a Montreal

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.26. 08:08
Jeff VinnickJacob Fowler kapus (jobbra) 33 védéssel járult hozzá a montreali sikerhez (Fotó: Getty Images)
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Montréal Canadiens NHL Kirill Kaprizov Minnesota Wild Winnipeg Jets
Öt mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorong-bajnokság (NHL) vasárnapi játéknapján.

Kanadai rangadót rendeztek szabadtéren az NHL-ben, amelyen két kanadai csapat, a Winnipeg Jets és a Montreal Canadiens csapott össze. Ez volt a liga történetének 46. szabadtéri meccse, és a tizedik, amelynek Kanada adott otthont.

Cole Caufield két gólpasszal, Jacob Fowler pedig 33 védéssel vette ki a részét a Montreal idegenbeli sikeréből, a Winnipeg viszont nincs jó formában, hiszen sorozatban az ötödik mérkőzésén maradt alul.

Az emberelőnyök pocsék kihasználása okozta a Chicago vesztét a Florida ellen, a Blackhawks hétszer is létszámfölényben volt, de egy gólt sem tudott szerezni ezekből a helyzetekből. A vendég Panthers így két vereség után ünnepelhetett újra győzelmet.

Kirill Kaprizov megszerezte 13. gólját a bajnokságban, emellett egy gólpasszt is kiosztott, a Minnesota Vancouverben nyert. Szintén gólt és gólpasszt jegyzett egykori csapata ellen a már a Wildnál szereplő Quinn Hughes, akit folyamatosan pfujolt a hazai közönség. Hughes egyébként már 500 pontnál jár az NHL-ben, ezt 520 meccs alatt érte el, a védők közül csak Brian Leetch előzi meg a liga történetében, aki 496 bajnoki alatt érte el ezt a számot. A Canucks mélyrepülést mutat be, ez volt egymás után a tizedik veresége.

Jason Robertson sorozatban a negyedik meccsén ért el legalább két pontot a Dallasban, amely egymás után ötödször nyert. Ryan O'Reilly két góllal és két gólpasszal segítette a Coloradót legyőző Nashville-t.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Chicago Blackhawks–Florida Panthers 2–3
Dallas Stars–New York Islanders 6–3
Winnipeg Jets–Montreal Canadiens 1–2
Nashville Predators–Colorado Avalanche 6–2
Vancouver Canucks–Minnesota Wild 2–4

 

Montréal Canadiens NHL Kirill Kaprizov Minnesota Wild Winnipeg Jets
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