NHL: szabadtéri meccset nyert meg a Montreal

Kanadai rangadót rendeztek szabadtéren az NHL-ben, amelyen két kanadai csapat, a Winnipeg Jets és a Montreal Canadiens csapott össze. Ez volt a liga történetének 46. szabadtéri meccse, és a tizedik, amelynek Kanada adott otthont.

Cole Caufield két gólpasszal, Jacob Fowler pedig 33 védéssel vette ki a részét a Montreal idegenbeli sikeréből, a Winnipeg viszont nincs jó formában, hiszen sorozatban az ötödik mérkőzésén maradt alul.

Az emberelőnyök pocsék kihasználása okozta a Chicago vesztét a Florida ellen, a Blackhawks hétszer is létszámfölényben volt, de egy gólt sem tudott szerezni ezekből a helyzetekből. A vendég Panthers így két vereség után ünnepelhetett újra győzelmet.

Kirill Kaprizov megszerezte 13. gólját a bajnokságban, emellett egy gólpasszt is kiosztott, a Minnesota Vancouverben nyert. Szintén gólt és gólpasszt jegyzett egykori csapata ellen a már a Wildnál szereplő Quinn Hughes, akit folyamatosan pfujolt a hazai közönség. Hughes egyébként már 500 pontnál jár az NHL-ben, ezt 520 meccs alatt érte el, a védők közül csak Brian Leetch előzi meg a liga történetében, aki 496 bajnoki alatt érte el ezt a számot. A Canucks mélyrepülést mutat be, ez volt egymás után a tizedik veresége.

Jason Robertson sorozatban a negyedik meccsén ért el legalább két pontot a Dallasban, amely egymás után ötödször nyert. Ryan O'Reilly két góllal és két gólpasszal segítette a Coloradót legyőző Nashville-t.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Chicago Blackhawks–Florida Panthers 2–3

Dallas Stars–New York Islanders 6–3

Winnipeg Jets–Montreal Canadiens 1–2

Nashville Predators–Colorado Avalanche 6–2

Vancouver Canucks–Minnesota Wild 2–4