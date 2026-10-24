Női NB I: a Puskás Akadémia ötgólos sikerrel állt az élre
A Puskás Akadémia 5–0-ra legyőzte a Szekszárdot, a DVTK pedig gól nélkül döntetlent játszott a Péccsel a női labdarúgó NB I 12. fordulójának szombati játéknapján.
Érvényesült a papírforma, a Puskás Akadémia 5–0-ra megverte a Szekszárdot, így a tabella élére ugrott a női NB I-ben. A vendég tolnaiak sorozatban hatodszor kaptak ki.
Nem bírt egymással a DVTK és a Pécs.
NŐI LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
Puskás Akadémia–Szekszárd 5–0
DVTK–Pécs 0–0
Az állás: 1. Puskás Akadémia 26 pont, 2. Ferencváros 26, 3. ETO FC 25, 4. Újpest 25, 5. MTK 23, 6. Kispest-Honvéd 22, 7. Pécs 15, 8. Szeged 10, 9. Videoton 9, 10. Astra 8, 11. DVTK 4, 12. Szekszárd 3
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