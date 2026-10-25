Jön a 70. Aranylabda-díjátadó; Nem vidám a helyzet az NB II-ben botladozó Videotonnál

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Második éve sínylődik a másodosztályban a Videoton futballcsapata, a gárda gyengén szerepel, a pénz fogy, a tulajdonos, azaz a város minél előbb szabadulna a klubtól, úgyhogy a helyzet nem vidám, ez világosan látszik. Szombat délután, az Ajka elleni bajnoki apropóján ellátogattunk Fehérvárra. Nyilván itt az ősz, az eső is esett és lehűlt az idő, de a visszafogott érdeklődésnek az is az oka, hogy a nyári bizakodást felváltotta az aggodalom, az apátia. A Vidi-múzeum mellett néhány méterre a fehérváriak korábbi mestere, Kovács Ferenc szobra látható. Három fiatal közeledik, az ember azt hiszi, csak csinálnának néhány fotót Feri bácsival, de nem, konkrétan könyörögnek a szobor előtt, hogy segítse onnan fentről legalább egygólos győzelemhez a Vidit az Ajka ellen…

Az Aranylabda 70 éve íródó történetében először nem Franciaországban adják át a futballvilág legfontosabbnak tartott (egyéni) díjait. A France Football és az UEFA döntése alapján a futballvilág elitje a London Palladium színházban gyűlik össze, hogy a gyönyörű játékot némi muzsikával fűszerezett ünnepséggel is honorálja. A helyszínválasztás egyébként egyfajta szimbolikus tisztelgés, a szervezők ugyanis a legelső, 1956-os Aranylabda-győztes angol legenda, Sir Stanley Matthews emléke előtt adóznak. Egyértelmű esélyes nincs, ám a fogadóirodák és a nemzetközi szaklapok egybehangzó véleménye szerint a legfőbb elismerés várományosa Harry Kane.

Sporttörténeti jelentőségű dokumentumok kerültek elő a közelmúltban az 1954-es „győzelmi bélyeg” korabeli sorsáról, a Bélyegmúzeum által feltárt és lapunk rendelkezésére bocsátott információk pedig gyökeresen átrajzolják mindazt, amit az „V. labdarúgó-világbajnokságon aratott győzelem emlékére” felirattal nyomott darabokról tudni véltünk. Népsport mellékletünkből most megtudhatják, hogy bizonyosan kijelenthető, hogy nem nyomtak ki a bélyegből 2.5 millió példányt (sem 3 milliót, ahogy a témában készült filmben szerepel), az elkészült darabokat nem semmisítették meg a döntőt követő órákban, s valószínűleg Sebes Gusztáv csapatának győzelme esetén sem kerülhettek volna forgalomba a mérkőzés másnapján.

Másfél hete, a KSI elleni bajnokin tért vissza a medencébe négy hónappal ezelőtti vállműtétje után Leimeter Dóra. Az FTC válogatott vízilabdázója az előző idény befejeztét követően, néhány nappal a Bajnokok Ligája-ezüstérem után, június 18-án esett át beavatkozáson a dobóoldali, bal vállán. Az olimpiai bronz- és háromszoros világbajnoki ezüstérmes szélső lapunknak elmondta, „természetesen még érzem, hogy a vízilabdás állóképességem lehetne jobb, a folyamatos oda-vissza úszásban lehetnék erősebb, ám ez épp az újabb meccsterheléssel áll majd helyre. Nem volt bennem extra feszültség, hogy már négy hónapja nem játszottam. Nagyon szeretnék mielőbb visszakerülni a válogatottba is”.

Jó formában van a sorozatban háromszor nyerő Fót kosárlabdacsapata. A Tigrisek debreceni sikere Pethő Ákos DEAC-edző állásába került, és aztán szombaton elbánt az Alba Fehérvárral is, noha Zlatko Jovanovic legénységének játékereje jóval nagyobb. Ezt a különbséget azonban sikerült áthidalniuk Surmann Gábor tanítványainak, köszönhetően többek között Kazy Balázs jó teljesítményének, aki 13 ponttal rukkolt elő, NB I-es karriercsúcsot elérve. A bedobó korábban epizódszerepet már kapott a szintén első osztályú NKA Pécs színeiben. „Ki merem mondani, már megcélozható a rájátszás!” – hangsúlyozta Kazy Balázs, aki motivált, beleteszi a munkát, hogy egyszer válogatott lehessen, de még magára kell pakolnia némi izmot, és fejlődnie védekezésben.

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