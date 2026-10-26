Ki nyeri a 70. Aranylabdát? Játék és muzsika Londonban

NS-TIPP EZ LEHET A SORREND

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Rodri

Szakít a hagyománnyal a 2026-os Aranylabda-gála: a díj 70 éves történetében először nem Franciaország, hanem Anglia ad otthont a ceremóniának. A France Football és az UEFA döntése alapján a futballvilág elitje a London Palladium színházban gyűlik össze, hogy a gyönyörű játékot némi muzsikával fűszerezett ünnepséggel is honorálja. A helyszínválasztás egyébként egyfajta szimbolikus tisztelgés, a szervezők ugyanis a legelső, 1956-os Aranylabda-győztes angol legenda, Sir Stanley Matthews emléke előtt adóznak.

A hétfői rendezvényen a férfi- és a női szakág teljesen egyenrangú képviseletet kap, így a kategóriák rendszere is párhuzamosan épül fel. A kapusok teljesítményét a férfiaknál a Jasin-trófeával díjazzák, míg a hölgyeknél az évad legjobb kapusa címet osztják ki. A legígéretesebb 21 év alatti tehetségek a férfiak mezőnyében a Kopa-trófeáért versengenek, amelynek női megfelelője az Év fiatal tehetsége díj. A kispadokon végzett szakmai munkát a Johan Cruyff-trófea (az év férfi edzője), illetve az Év női edzője elismerés jutalmazza. A gólvágók és befejező csatárok a férfiaknál a Gerd Müller-trófeát kapják meg, míg a női oldalon az Idény csatára címet adják át.

A klubok szintjén is hirdetnek győztest: külön kategóriát kap az év férfi- és női klubja. A tisztán sportszakmai elismerések mellett az idén is átadják a Sócrates-díjat, amellyel a labdarúgók pályán kívüli, kiemelkedő humanitárius és jótékonysági szerepvállalását ismeri el a nemzetközi zsűri.

A gála legfontosabb elismerése természetesen a férfi és a női Aranylabda, amelyet az idény legjobb teljesítményt nyújtó mezőnyjátékosai vehetnek át. Nézzük, a leginkább várt kategóriában kik a legesélyesebbek!

A London Palladium ad otthont a hétfőn rendezendő Aranylabda-gálának (Fotó: Imago Images)

HARRY KANE

Noha előzetesen úgy tűnik, az idei versenyfutásnak nincs egyetlen kiemelkedő esélyese, a fogadóirodák és a nemzetközi szaklapok egybehangzó véleménye szerint ő a favorit Londonban – már csak a helyszín miatt is. Az angol válogatott csapatkapitánya és a Bayern München gólvágója olyan megkérdőjelezhetetlen és erős egyéni idényt produkált, amellyel senki sem tudta felvenni a versenyt. Az elszámolási időszakban (2025. augusztus 3-tól 2026. július 19-ig) 73 gólt jegyzett 65 mérkőzésen a klubjában és az angol válogatottban. Ez a félelmetes statisztika nemcsak az európai Aranycipőt jelentette számára, hanem a Bayern München kulcsembereként végre a régóta áhított trófeákhoz is hozzásegítette, hiszen a bajorokkal elhódította a Bundesligát és a Német Kupát is – hozzá kell tenni, a salátástálat már egy évvel korábban is a magasba emelhette. Emellett az angol válogatottal is magabiztosan menetelt a 2026-os észak-amerikai világbajnokságon, amelyen hat góllal járult hozzá a nemzeti csapat bronzérméhez, végleg elnémítva a kritikusokat, akik felrótták neki, hogy rendre eltűnik a nagy tétmeccseken. Ha Londonban valóban a 33 esztendős csatár nevét mondják ki, Michael Owen 2001-es sikere óta ő lesz az első angol aranylabdás.

LAMINE YAMAL

A Barcelona és a spanyol futball csodagyerekeként lépett elő a trófea egyik legfőbb várományosává, és a fogadóirodáknál is stabilan a második helyen áll. Kivételes játékintelligenciájával és robbanékonyságával szinte egymaga képes meccseket eldönteni, ami ebben a korban példátlan. A mindössze 19 éves szélső játéka és érettsége alapján már most a világ legmeghatározóbb futballistái közé tartozik, amit az előző idényben klub- és válogatottszinten is bizonyított. A legteljesebb összesítések szerint 25 gólt és 20 gólpasszt jegyzett 57 mérkőzésen a Barcelona színeiben, emellett 132 kulcspasszt és 270 sikeres cselt mutatott be, míg a kizárólag a tétmeccsekre fókuszáló statisztika 24 gólt és 18 gólpasszt tart számon 45 pályára lépésén. Mindkét verzió alátámasztja, miért ő lett az év játékosa a spanyol La Ligában, és miért számít az Aranylabda egyik legfőbb várományosának. Ez utóbbira ugyanakkor a spanyol válogatottal elért történelmi diadal robbantotta be az esélyeit, a La Roja ugyanis világbajnoki címet szerzett a nyáron. Jóllehet a nemzeti csapat sikerében távolról sem játszott olyan meghatározó szerepet, mint a klubjában, az is igaz, hogy kisebb sérüléssel érkezett meg az észak-amerikai tornára. Ennek ellenére villanásaival fontos láncszeme volt a vb-győztes gárdának, megszilárdítva helyét a legszűkebb elitben.