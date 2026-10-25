A hajrában szerzett két góllal a Paks legyőzte idegenben a Vasast

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

VASAS FC–PAKS FC 0–2 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3056 néző. Vezette: Karakó

VASAS: Engedi – Hej (Pethő B., 85.), Sztojka (Mezei, 71.), Csóka D., Doktorics – Hidi, Baráth – Kovácsréti, Urblík J., Girsik (Molnár Cs., 64.) – Koszta (Pálinkás, 71.). Vezetőedző: Erős Gábor

PAKS: Gyetván – Győrfi, Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye – Pető M. (Haraszti, 79.), Papp K., Balogh B. (Tóth B., 79.) – Hahn (Horváth Kevin, 60.), Szalai J. (Windecker, 86.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Vécsei (80.), Horváth Kevin (90+3.)

Sárga lap: Girsik (11.), Urblík J. (14.), Hidi (56.), Kovácsréti (66.), Baráth (76.), ill. Lenzsér (36.)

A MÉRKŐZÉS SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT OLVASHATÓ!

NEHÉZNEK ÍGÉRKEZŐ zöld-fehér sorozat elébe nézett a Vasas, az angyalföldi csapat vasárnap ebédidőben fogadta a Paksot, majd az újabb válogatott szünetig hátralévő két fordulóban találkozik még a címvédő ETO-val és a rekordbajnok Ferencvárossal. Ráadásul válogatott játékosa, Tóth Milán nélkül, aki az előző fordulóban az MTK otthonában térdszalag-szakadást szenvedett, így az idényben már aligha számíthat rá Erős Gábor vezetőedző, akit az MTK-meccs utáni, a lemondásáról szóló, valótlannak bizonyuló sajtóhírek után töretlen támogatásukról biztosítottak a Vasas vezérszurkolói, a nevét hosszan skandálva.

A Vasas mestere szerkezetet váltott erre a mérkőzésre, és ötvédős rendszerben állt fel, a megszokott védőnégyeshez jobbról csatlakozott Girsik Attila, elöl pedig két csatár maradt, Koszta Márk és amolyan elmozgóként Kovácsréti Márk. A Paks is csatár kettőssel rohamozott Hahn János és a korábbi vasasos Szalai József révén. Támadóbban is lépett fel a vendégcsapat, letámadta a Vasast annak tizenhatosa előterében, az első tíz percben is több ígéretes lehetősége akadt, az angyalföldiek inkább a védekezésre koncentráltak. A hazaiak a 18. percben veszélyeztettek először, Koszta Márk ballábas távoli lövésével. Az első húsz-huszonöt perc után egyébként is jóval kiegyenlítettebbé vált a játék, a Vasas is megtalálta a játékát támadásban, de a folyamatos futballt sok kisebb-nagyobb szabálytalanság törte meg. A mérkőzés addigi helyzetét Doktorics Áron hagyta ki a 33. percben, pedig a védők mögé befutó balhátvédnek tökéletesen ívelte be a labdát Hej Viktor – Gyetván Márk védett.

A második félidő elején közel járt a gólszerzéshez a Paks, de Szalai József szöglet utáni fejesét követően a lécre tolta a labdát Engedi Márk. Hét perccel később pedig a csereként frissen beálló Horváth Kevin lőtt kevéssel a léc fölé. A Vasas egyre inkább a kontratámadásokra rendezkedett be, és Kovácsréti Márk jobb oldali elfutásai révén ezek nem is voltak teljesen veszélytelenek. A játékrész második felére viszont kezdett állóháborúvá merevedni a mérkőzés – amelyből aztán egy szöglet utáni paksi gól billentette ki, ugyanis Vécsei Bálint gyönyörűen talált be félfordulatból!

Megnyomta az utolsó perceket a Vasas, a csereként beálló Pethő Bence járt a legközelebb az egyenlítéshez, közeli fejese pont középre ment, fogta Gyetván Márk. A 90. perc után a Paks előbb kapufáig jutott Horváth Kevin révén, majd a cserejátékos a kapuba is betalált, így a két színmagyar csapat csatáját a vendég Paks nyerte meg 2–0-ra.

„Jól kezdtük a mérkőzést, az első fél óra a miénk volt, csak a szünet előtti utolsó negyedórában vettünk kicsit vissza – értékelt lapunknak Szalai József, a Paks válogatott csatára. – Magabiztosan játszottunk az egész mérkőzésen, és megérdemelten nyertünk. Kissé meglepett minket, hogy három belső védővel állt fel a Vasas, nyilván nekem csatárként ez nem könnyítette meg a dolgomat, hogy több védő jutott rám, de könnyebbséget jelentett, hogy ott volt elöl velem Hahn János, később Tóth Barna, így kicsit el tudtuk terelni a védők figyelmét. A meccs végén kijött az, hogy mi uraltuk a találkozót, de ehhez persze kellettek az egyéni villanások is, némi szerencsével kiegészülve.”

„Először voltam kezdő az NB I-ben, ezt már tegnap megtudtam, de így is volt bennem egy kis drukk – mondta lapunknak Girsik Attila, a Vasas húszesztendős játékosa. – Büszke vagyok rá, hogy az akadémiáról indulva megvalósult ez az álom, a mérkőzés miatt viszont csalódott vagyok. Nem voltunk hatékonyak, s a saját teljesítményemmel sem vagyok megelégedve, mivel támadásban sokszor nem választottam jó megoldásokat.”

A Vasas középpályása, Sztojka Dominik sérülés után játszott.

„Lábujjrepedés miatt öt hetet és több meccset is ki kellett hagynom, de úgy érzem, hogy meg tudtam valósítani, amit az edzőnk kért tőlem – mondta. – A támadójátékunk sajnos nem volt veszélyes, de remélem, hogy a jövőben ebben fejlődni tudunk. Az eddig megszerzett tizenöt ponttal elégedettek lehetünk, tudjuk azonban, hogy két vereség után vissza kell térnünk a helyes útra.”

Szokás szerint a meccs egyik sokat mozgó játékosa volt a paksi Pető Milán.

„Az első harminc percet kontrolláltuk, a félidő végén sajnos kicsit magunkra húztuk a Vasast – mondta a középpályás. – Keményen edzettünk egész héten, hogy kimásszunk a kisebb gödörből, amelyben voltunk. A Vasas ötvédős rendszere nem jelentett problémát, játszottunk már több ilyen csapat ellen. Igaz, kevesebb helyzetünk volt most, mint szokott, de jó arányban használtuk ki azokat.” 0–2

A MÉRKŐZÉS SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT OLVASHATÓ!