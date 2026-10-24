Nem bírt a Kisvárdával, de elmozdult az osztályozós helyről a ZTE

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–1 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1871 néző. Vezette: Katona Balázs

ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Penalba, Diogo Silva, Calderón – Kujovic, Amato, Krevszun – Arthur Henrique (Babos, 71.), Matheus Machado, Maxsuell (Marlon, 85.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Kisvárda: Popovics – Nagy K. (Herc, 90+3.), Lippai, Serbecic, Soltész D. (Chlumecky, a szünetben) – Mbock, Youga – Bíró B., Melnik, Babják (Szikszai, 83.) – Jordanov (T. Balogun, 81.). Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Kujovic (58.), ill. Jordanov (71.)

Sárga lap: Krevszun (64.), Diogo Silva (79.), Penalba (86.), ill. Serbecic (16.), Lippai (34.), Bíró B. (50.), Youga (90+3.)

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ÉG ÉS FÖLD a különbség a Zalaegerszeg hazai és idegenbeli teljesítménye között. A zalaiak az idényben a ZTE Arénában négy bajnokiból hármat megnyertek (egyedül a Ferencvárostól kaptak ki 1–0-ra, de a játék képe alapján többet érdemeltek volna), tizenegy gólt szereztek, négyet kaptak, míg idegenben mind a hat meccsüket elveszítették, tizenhétszer vették be a kapujukat, és csak egyszer találtak be – Újpesten. Ezen a siralmas idegenbeli mutatón muszáj változtatniuk, ha nem akarnak májusig a kiesés ellen küzdeni, azonban szombat este abban bíztak, hogy a Kisvárda ellen folytatódik a hazai jó forma. Nem ígérkezett könnyűnek a mérkőzés, ugyanis a vendégek a zalai kirándulás előtt bravúrosan pontot szereztek a Ferencvárostól, ráadásul a legutóbbi öt, ZTE Arénában tett látogatásuk végén háromszor is győztesen hagyták el a pályát.

Mindkét gárda 4–4–2-es hadrendben lépett pályára, érdekes volt, hogy az alapvetően inkább védekező típusú játékosként ismert Bohdan Melnik ezúttal Toniszlav Jordanov mellett a csatársorban kapott lehetőséget. Az első veszélyes megmozdulás éppen az ő nevéhez fűződött, ám a lövését remekül blokkolta Diogo Silva – kapott is egy pacsit Gundel-Takács Bencétől. Az első percekben a négy brazillal felálló Zalaegerszeg két belső védője, Tiago Penalba és Diogo Silva is sokszor rossz megoldást választott (főleg a passzok voltak pontatlanok), amivel ki is vívták Filipe Celikkaya vezetőedző rosszallását. A 21. percben majdnem gólt ünnepelhetett a portugál szakvezető, ám Arthur Henrique közeli bombája után kis híján kettétört a léc. A másik oldalon Babják Miroszlav lőhetett ígéretes helyzetből, ám gyenge próbálkozása után Gundel-Takács könnyedén védett. A kisvárdaiak nem mentek a szomszédba néhány kemény belépőért, ezt mutatja az is, hogy jó fél óra elteltével mindkét belső védője sárga lapot kapott. Az első félidő utolsó veszélyes megmozdulása Matheus Machado nevéhez fűződött, azonban ballábas lövése után a jobb felső sarok mellé szállt a labda.

Soltész Dominik sérülés miatt nem tudta folytatni, így a helyén Martin Chlumecky jött ki a második félidőre. A cseh védő így már közelről láthatta, ahogy Matheus Machado cselezte lövőhelyzetbe magát, ám nem talált kaput – talán, ha Maxsuell Alegriának passzol, jobban jár… Percekkel később Fabricio Amato és Emin Kujovic is vállalkozott, ám egyikőjük sem jelentett túl nagy veszélyt a kisvárdai kapura. Rákapcsolt a Zalaegerszeg, így nem volt meglepő, amikor az 58. percben Emin Kujovic a vendégkapu bal alsó sarkába fejelt. A nyáron a Kölntől érkező bosnyák középpályás rögtön alapember lett, ez volt az első gólja Magyarországon. Maxsuell Alegria előtt ott volt a lehetőség megszerezni a másodikat, de Ilija Popovics védett, nem sokkal később pedig a másik oldalon Toniszlav Jordanov kiegyenlített. Erősen lesgyanús volt, ám a VAR-vizsgálat után érvényes maradt a gól.

Az egyenlítés kissé megfogta a Zalaegerszeget, ezt követően inkább a Kisvárda akarata érvényesült, ám egyik csapat sem tudott újabb gólt szerezni, ezzel a Zalaegerszeg az első, a Kisvárda pedig már a hatodik döntetlenjét érte el az idényben. A ZTE FC nem tudott győzni hazai pályán, ám jövő héten kétszer is a ZTE Arénában lép pályára: kedden az ETO FC ellen a kupában, szombaton pedig az MTK Budapest ellen az NB I-ben. 1–1

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