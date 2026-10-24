Legyőzte az Újpestet, megerősítette második helyét az ETO FC

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

ETO FC–Újpest FC 1–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 6556 néző. Vezette: Derdák Marcell

ETO: Petrás – Bennette (Vladoiu, 66.), Urblík N., Krpics, Stefulj – Szép, Agba – Djukanovics (Bánáti, 66.), Ricardo (Gavrics, 60.), Huszár (Umathum, 75.) – Kulenovic (Marong, 75.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Újpest: Szappanos – Ujváry (Mucsányi Miron, 89.), Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, 74.) – Szendrei N., Ljujics (Maier, a szünetben) – Matko, Amenyido, Krajcsovics (Horváth K., 68.) – Tijani (Vlijter, a szünetben). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Kulenovic (25.)

Sárga lap: Szép (51.), Krpics (90+1.), ill. Ljujics (24.), Ujváry (45+1.), Szendrei N. (54.), Mucsányi Miron (90.)

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MEGINDÍTÓ PILLANATOK vezették fel az ETO és az Újpest 144. NB I-es összecsapását. A zöld-fehér és a lila-fehér színeket az 1956. október 23-i hősök emlékére mindenki piros-fehér-zöldre cserélte, a Himnusz éneklése után mindkét tábor a „ria, ria, Hungária!” rigmusra zendített rá. Az ünneplést sajnos gyászszünet követte: 52 éves korában hosszan tartó, ugyanakkor méltósággal és optimizmussal viselt súlyos betegség következtében a napokban hunyt el a közkedvelt győri sportújságíró, Meronka Péter.

Lüktető játékkal indult a mérkőzés, előbb Krajcsovics Ábel, majd a túloldalon Luka Kulenovic és Jewison Bennette lövéseire kaphatta fel a fejét a közönség az első tíz percben. A következő nagy lehetőség a vendégek előtt adódott: Szép Márton néhány perccel korábbi sikeres kötényén felbuzdulva ismét a pimasz megoldásra szánta el magát, sikertelenül. A 21. percben ismét Krajcsovics villant, Etienne Amenyidót hozta helyzetbe, de a lövésére könnyen leért Samuel Petrás. Ezt a helyzetet be kellett volna rúgniuk a liláknak, főleg azért, mert Luka Kulenovic esélyt sem hagyott Szappanos Péternek a másik kapunál. Daniel Stefulj szabadrúgásaiból a mérkőzés elején nem termett sok veszély, pedig többször is középre ívelhetett. A felszabadítás után Peter Agba megnyerte a párharcát Etienne Amenyido ellen, majd Miljan Krpics a félig-meddig kiszaladó, de még a kapu előtt embert is fogó újpestieket meglepve visszaívelte a labdát középre, a bosnyák csatár pedig első góljával végérvényesen beilleszkedett a győri bajnokcsapatba.

A győriek Efraín Juárez irányításával talán a legjobb első negyvenöt percüket játszották az NB I-ben, azonban egy kisebb (Matija Ljujics tisztán lőhetett 16 méterről a gól után) és egy óriási helyzete így is kimaradt az újpestieknek a szünetig, Szendrei Norbert a kivetődő ETO-kapus mellett elpöckölte a labdát szép akció végén, de a becsúszó Muhamed Tijani néhány lépésről a jobb kapufa tövét találta el a labdával.