Nemzeti Sportrádió

Képeken a ZTE és a Kisvárda bajnoki döntetlenje – galéria

M. B.M. B.
2026.10.24. 23:06
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Szabó Miklós
Címkék
ZTE FC ZTE NB I labdarúgó NB I Kisvárda Master Good Kisvárda
Mint ismeretes, a ZTE és a Kisvárda 1–1-es döntetlent játszott a labdarúgó NB I 11. fordulójában. A zalai összecsapást Szabó Miklós fotózta.
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fotó 2026.10.24.

Nem bírt egymással a ZTE és a Kisvárda (Fotók: Szabó Miklós)

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–1 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1871 néző. Vezette: Katona Balázs
ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Penalba, Diogo Silva, Calderón – Kujovic, Amato, Krevszun – Arthur Henrique (Babos, 71.), Matheus Machado, Maxsuell (Marlon, 85.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
Kisvárda: Popovics – Nagy K. (Herc, 90+3.), Lippai, Serbecic, Soltész D. (Chlumecky, a szünetben) – Mbock, Youga – Bíró B., Melnik, Babják (Szikszai, 83.) – Jordanov (T. Balogun, 81.). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Kujovic (58.), ill. Jordanov (71.)
Sárga lap: Krevszun (64.), Diogo Silva (79.), Penalba (86.), ill. Serbecic (16.), Lippai (34.), Bíró B. (50.), Youga (90+3.)

ZTE FC ZTE NB I labdarúgó NB I Kisvárda Master Good Kisvárda
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