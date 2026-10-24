Képeken a ZTE és a Kisvárda bajnoki döntetlenje – galéria

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–1 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1871 néző. Vezette: Katona Balázs

ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Penalba, Diogo Silva, Calderón – Kujovic, Amato, Krevszun – Arthur Henrique (Babos, 71.), Matheus Machado, Maxsuell (Marlon, 85.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Kisvárda: Popovics – Nagy K. (Herc, 90+3.), Lippai, Serbecic, Soltész D. (Chlumecky, a szünetben) – Mbock, Youga – Bíró B., Melnik, Babják (Szikszai, 83.) – Jordanov (T. Balogun, 81.). Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Kujovic (58.), ill. Jordanov (71.)

Sárga lap: Krevszun (64.), Diogo Silva (79.), Penalba (86.), ill. Serbecic (16.), Lippai (34.), Bíró B. (50.), Youga (90+3.)