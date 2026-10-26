A Super Bowl MVP-je súlytalan volt, a címvédő Seattle vette el a Chiefs veretlenségét – videó

CARDINALS–BRONCOS

A tavalyi főcsoportdöntős Broncos úgy is jóval esélyesebbnek számított a Cardinals ellen, hogy ebben az idényben igencsak hektikus (támadó)játékot mutatott – igaz, a sorsolása is elég kemény volt Sean Payton csapatának. Az első félidőben szoros volt az állás, aztán két-két mezőnygól után Bo Nix villant: a mozgékony irányító a saját 38-asáról indult meg, és senki sem tudta megállítani – a 62 yardos TD-futásával a nagyszünetben 13–6-ra vezettek a vendégek.

A harmadik negyedben R. J. Harvey is elszabadult, Nix rövid screenpasszából 52 yardos touchdownt szerzett! A klasszis tight end, Trey McBride hatpontosával közeledett a Cardinals, de nem örülhettek sokáig, J. K. Dobbins ugyanis a következő támadósorozatból egyyardos touchdownt futott. Az utolsó negyedre egy-egy mezőnygól maradt: a Broncos végül sima, 30–16-os győzelmet aratott.

RAIDERS–RAMS

Az idény előtt valószínűleg sokan beírták ezen a meccsen a W-t a Ramsnek, ám az első hat játékhéten egyáltalán nem „superteamhez” méltóan teljesített a Los Angeles-i egyesület. Myles Garrett továbbra is sérüléssel küzd, ezúttal azonban a klasszis passzsiettető sem hiányzott a kaliforniaiaknak: az első félidőben Davis Allen kétszer, Puka Nacua és Kyren Williams egyszer volt eredményes, míg a Las Vegastól csupán két mezőnygólra futotta két negyed alatt.

A 28–6-os hátrányát a negyedik negyedben valamelyest kozmetikázta a Raiders – előbb Tre Tucker, majd Ashton Jeanty is TD-t szerzett, igaz, egyik kétpontos kísérlet sem sikerült –, de a hajrában Sean McVay csapata Blake Corum négyyardos touchdownfutásával végleg lezárta a meccset. Matt Gay a hajrában még egy mezőnygólkísérletet értékesített, így alakult ki a 35–21-es végeredmény.

LIONS–PACKERS

Ha NFC Észak, akkor dráma. Hozzászokhattunk ehhez az elmúlt években ebben a csoportban, ezúttal is igencsak szórakoztató meccset játszott egymással a Detroit Lions és a Green Bay Packers. Jameson Williams 16 yardos TD-elkapásával a Lions került előnybe, a következő támadósorozatból a Packers viszont ki is egyenlített Tucker Kraft tight end révén. A szünet előtt még egy hazai mezőnygól született, a harmadik negyedben Josh Jacobs hatpontosára ismét csak Williams válaszolt – 17–14-es detroiti előnnyel jöhetett a negyedik negyed.

A hajrában Trey Smack egy mezőnygólt bevágott, egyet meg elrontott, ez pedig nem fért bele a Packersnek – Jake Bates az utolsó másodpercben ugyanis nem remegett meg, a Detroit Lions hárompontos győzelmet aratott csoportriválisával szemben.

SEAHAWKS–CHIEFS

A vasárnap esti rangadó igazi csemegének ígérkezett, ugyanis az AFC-ben egyedüliként hibátlan Kansas City a címvédő Seattle otthonában lépett pályára, amely meglepetésre 3–3-as mérleggel várta a találkozót. Az első negyedes puntcsatát a hazaiak törték meg, akik nyolc és fél percen át támadva 86 yardot tettek meg, a hatyardos vonalon azonban fellépett a Chiefs védelme és csak mezőnygólra kényszerítette a Seattle-t. Jason Myers sikeres rúgása után aztán Patrick Mahomes passzát Ty Okada halászta le, a labdaszerzést természetesen Jaxson Smith-Njigba révén büntette a Seahawks, a sztárelkapó egy 28 yardos TD-passzal növelte a hazaiak előnyét.

Mahomesék gyors 3&outja után támadhatott megint a Seattle, három yardra a célterülettől azonban Sam Darnold eladta a labdát, Nohl Williams pedig 65 yardot nyargalva átjutott a Seahawks térfelére. Ez lehetett volna a momentum, de Harrison Butker 58 yardról kihagyta. A második félidőt egy újabb hosszú, közel hétperces drive-val nyitotta a címvédő, bár ezúttal is csak mezőnygóllal zárult a támadás. A Seattle uralta az órát, óriási előnye volt yardokban, és 3rd downokban is óriási volt a különbség az egész mérkőzésen. A harmadik negyed végén aztán megjöttek az első vendég pontok is. Mahomes fumble-je után marad a Chiefsnél a labda, Butker pedig 50 yardról nem hibázott. A szépítés után a vendégek védelme is fellépett, de egy ígéretes támadás végén Butker ezúttal is kihagyta a mezőnygólt, a Seahawks Emanuel Wilson futott hatpontosával el is döntötte a mérkőzést.

A Super Bowl MVP Kenneth Walker nyáron igazolt a Seattle-től a Kansas Cityhez. A futónak ez volt eddigi leggyengébb meccse a Chiefsben: 14 futásból 2.6-os átlaggal 36 yardot szedett össze. Mahomes is felejthető teljesítményt nyújtott: 33 passzíksérletéből 19 volt pontos, 165 yardot és egy interceptiont dobott. Darnold 257 yarddal és 1-1 TD-vel, illetven intereceptionnel zárta a meccse. JSN kilenc elkapásból 150 yardot gyűjtött egy TD-vel, míg Wilson 4.2-es átlaggal haladt 100 yardig a földön. A 49ers után a Chiefs is elvesztette veretlenségét, így más csak a Vikings hibátlan.

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Arizona Cardinals–Denver Broncos 16–30 (0–6, 6–7, 7–14, 3–3)

Las Vegas Raiders–Los Angeles Rams 21–35 (3–7, 3–21, 0–0, 15–7)

Detroit Lions–Green Bay Packers 20–17 (7–7, 3–0, 7–7, 3–3)

Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs 20–3 (0–0, 10–0, 3–3, 7–0)

Vasárnapi kora este

New Orleans Saints–Pittsburgh Steelers, Párizs 10–16 (0–3, 10–10, 0–3, 0–0)

Tennessee Titans–Cleveland Browns 24–27 (14–7, 0–10, 0–0, 10–10)

New York Jets–Miami Dolphins 25–28 (7–14, 0–7, 7–0, 11–7)

Minnesota Vikings–Indianapolis Colts 16–10 (0–7, 6–3, 0–0, 10–0)

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 13–35 (7–0, 6–0, 0–14, 0–21)

Houston Texans–New York Giants 21–27 (3–7, 11–7, 0–0, 7–7, 0–6) – hosszabbítás után

Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers 13–43 (0–7, 6–26, 0–3, 7–7)

Atlanta Falcons–San Francisco 49ers 29–20 (3–7, 9–7, 7–0, 10–6)

Pénteken játszották

Chicago Bears–New England Patriots 30–24 (10–0, 10–14, 7–7, 3–3)

Kedd

1.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Washington Commanders