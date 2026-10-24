Galéria: Blaz Boskovic és Dénes Vilmos betalált, így nyert Kispesten a Loki

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LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC 0–2 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 3992 néző. Vezette: Kovács Imre

Honvéd: Hadzikic – Szafronov, Baki, Szabó A., Hangya – Pekár I. (Eddarradzs, 73.), Szamosi (Csontos, a szünetben) – Pinte (Gyurcsó, 57.), Somogyi T. (Alic, 80.), P. García (Kántor, 57.) – Marí. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Debrecen: Andreev – Mejías, Lang Á., Hofmann (Patai, 86.), Guerrero – Samper (Batik, 59.), Boskovic (Cibla, 78.) – Kocsis D. (Baldoni, 59.), Dzsudzsák, Egri (Dénes V., a szünetben) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: Boskovic (54.), Dénes V. (87.)

Sárga lap: Marí (88.), ill. Guerrero (5.), Andreev (8.), Baldoni (84.), Mejías (90+3.)