Galéria: Blaz Boskovic és Dénes Vilmos betalált, így nyert Kispesten a Loki
Péntek helyett ezúttal szombaton rendezték a labdarúgó NB I aktuális fordulójának nyitó mérkőzését, amelyen a Debreceni VSC kétgólos sikert aratott a Kispest-Honvéd FC otthonában. Árvai Károly fotói.
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC 0–2 (0–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 3992 néző. Vezette: Kovács Imre
Honvéd: Hadzikic – Szafronov, Baki, Szabó A., Hangya – Pekár I. (Eddarradzs, 73.), Szamosi (Csontos, a szünetben) – Pinte (Gyurcsó, 57.), Somogyi T. (Alic, 80.), P. García (Kántor, 57.) – Marí. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Debrecen: Andreev – Mejías, Lang Á., Hofmann (Patai, 86.), Guerrero – Samper (Batik, 59.), Boskovic (Cibla, 78.) – Kocsis D. (Baldoni, 59.), Dzsudzsák, Egri (Dénes V., a szünetben) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Boskovic (54.), Dénes V. (87.)
Sárga lap: Marí (88.), ill. Guerrero (5.), Andreev (8.), Baldoni (84.), Mejías (90+3.)
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