A Rebrov-éra óta nem láttunk ilyen sorozatot a Fraditól; 20 év után győzne Győrben az Újpest



Az NB I 11. fordulójának programja kora délután a Debreceni VSC kispesti vendégjátékával indul, majd a szombati nap slágereként a negyedik helyen álló Újpest a második ETO otthonában, Győrben lép pályára, ahol 2006 óta nem tudott bajnoki meccset nyerni. A nap a földrajzilag legmesszebb fekvő két város, Zalaegerszeg és Kisvárda csapatainak összecsapásával zárul. A vasárnap a Vasas és a Paks 25. NB I-es találkozójával indul, majd a listavezető Puskás Akadémia az utolsó Nyíregyházát fogadja. A forduló utolsó felvonásaként Ferencváros–MTK örökrangadót rendeznek az Üllői úton. Ha a zöld-fehérek nem kapnak ki, 18 tétmeccsesre nyújtják a veretlenségi sorozatukat, amire Szerhij Rebrov edzősége óta nem volt példa, egy újabb döntetlennel pedig bajnoki klubrekordot állítanak fel.

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 11. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT

KISPEST-HONVÉD FC–DEBRECENI VSC

♦ Először 1943-ban csaptak össze a legfelső osztályban, akkor a kispestiek 5:1-re kiütötték a debrecenieket, és az első 9 meccsükből 7-et ők nyertek meg, majd 1962-től volt egy 8-as győzelmi sorozatuk is. Azóta szorosabb lett a párharcuk, eddig összesen 40 Honvéd-sikert, 25 döntetlent és 36 Loki-győzelmet számlálhattunk össze.

♦ A 2022–2023-as NB I-es idényben a kispestiek nyeretlenek maradtak a debreceniekkel szemben és mindössze egy pontot szereztek (3–4, 2–3 és 0–0). A Honvéd bajnokin mostanáig utoljára 2022 márciusában, hazai pályán tudta legyőzni a DVSC-t (4–2).

♦ A piros-feketék pályaválasztása mellett elsöprő kispesti fölénnyel indult a párharc: a házigazdák ugyanis az első 15 találkozóból 14-et győzelemmel zártak, az örökmérleg a fővárosiak szemszögéből 26 győzelem, 12 iksz és 14 vereség. Az előző 5 budapesti találkozójukon felváltva nyertek a csapatok, 2-szer a Honvéd, 3-szor a vendég Loki. Legutóbb egy fordulatos meccsen Antonio Mance 86. perces gólja döntött a DVSC javára.

♦ A két együttes máig utoljára tavaly októberben a Magyar Kupában csapott össze, és Debrecenben hosszabbítás után Zuigeber Ákos góljával az akkor még NB II-es Honvéd nyert 2–1-re.

♦ Első idegenbeli sikerét aratta legutóbb Nyíregyházán az újonc Kispest (1–0), ezzel 3 forduló után nyert újra és áll bennmaradást jelentő helyen (10.) – igaz, a többieknél egy mérkőzéssel kevesebbet játszva.

♦ A Debrecen ebben az idényben a legnagyobb különbségű győzelmét érte el múlt héten odahaza, a ZTE ellen (3–0). A gólkülönbsége immár semleges (16–16), és a 7. pozíciója az eddigi legjobb az ősz folyamán.

♦ A Honvéd otthoni mérlege 1 győzelem, 2 iksz, 1 vereség, ezzel csak 10. a hazai tabellán.

♦ A Loki házon kívül mutatója is 1–2–1, és eddig egyedül augusztus 2-án Újpesten maradt alul (2–4).

ETO FC–ÚJPEST FC

♦ 1937 óta 143-szor találkozott a két csapat az élvonalban, az örökmérleg 46 győri siker, 37 döntetlen, 60 újpesti győzelem. A forduló meccsei közül itt a legmagasabb a gólátlag, ami 3.3 meccsenként.

♦ A lila-fehéreknek az előző két évtizedben nagyon nem ment az ETO ellen, hiszen a 2007 óta lejátszott 22 bajnokijukból 15-öt elvesztettek, és csupán egyszer, több mint 11 éve, 2015 májusában, Újpesten tudták legyőzni a Rába-parti zöld-fehéreket (1–0). Azóta 4-szer diadalmaskodtak a győriek, 2 meccsüknek pedig nem lett győztese.

♦ Győrben 73-szor mérkőztek meg egymással az NB I-ben, 32-szer nyertek a Rába-partiak, 17-szer az újpestiek, 24-szer pedig ikszeltek. A lila-fehérek legutóbbi idegenbeli diadalához egészen 2006 decemberéig kell visszalapozni, akkor a DAC-pályán 3–0-s fővárosi siker született. Azóta az ETO stadionjából 8-szor is vesztesen tértek haza a fővárosiak, és csak 3-szor harcoltak ki döntetlent: 2009-ben és 2014-ben 0–0-ra, tavaly augusztusban egy mozgalmas mérkőzésen 1–1-re végeztek. Ekkor az újpestiek Tom Lacoux kiállítása miatt a 40. perctől emberhátrányban játszottak, majd a 89. percben így is megszerezték a vezetést, de a győriek az utolsó támadásból, a 95. percben kiegyenlítettek. A legutóbbi, februári győri találkozójukon hátrányból, Joao Nunes 83. perces öngóljával nyertek 2–1-re a zöld-fehérek.

♦ A bajnok ETO a paksi 2–1-es sikerével az előző 4 bajnokijából 3-at megnyert és csak 1-et veszített el – ilyen jó teljesítményre rajta kívül csak a Puskás Akadémia volt képes.

♦ Az Újpest 4 fordulón át tartó veretlensége (2 győzelem, 2 döntetlen) szakadt meg legutóbb a Puskás Akadémia ellen (0–1). Ez még csak a 2. olyan meccse volt az idényben, amelyen nem szerzett gólt.

♦ A győriek odahaza 3-szor győztek, 2-szer vesztettek, az előző 3 otthoni meccsükből kettőn pedig be sem találtak az ellenfelüknek (0–3 az FTC, 0–1 a PAFC ellen).

♦ A lila-fehérek 1–2–2-es mérlegükkel a középmezőnyben foglalnak helyet a vendégtáblázaton, a legutóbbi 2 idegenbeli fellépésükön ikszeltek (2–2 az FTC otthonában, 1–1 Kispesten), és egyedül Kisvárdáról vitték haza mindhárom pontot (4–2).

ZALAEGERSZEGI TE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ Az NB I-ben jelenleg egymástól legmesszebb – közúton 530 km-re – fekvő városok csapatai 2019 óta 18-szor találkoztak az élvonalban, és a párharcban egyértelműen a szabolcsiak az eredményesebbek, hiszen a mérleg 4 zalai siker, 6 iksz, 8 várdai győzelem.

♦ Az előző bajnokságban mindhárom kimenetel egyszer fordult elő, így 4–4 pontot gyűjtöttek egymás ellen. Érdekesség, hogy a legutóbbi 6 találkozójukból csak 1 lett döntetlen.

♦ A zalaiaknak házigazdaként kevésbé megy a várdaiak ellen, hiszen 4-szer gólképtelenek voltak és eddig csak egyszer tudták legyőzni őket, éppen a legutóbbi, áprilisi mérkőzésükün (2–0). Előtte 4-szer ikszeltek, 4-szer pedig a vendég szabolcsiak távoztak győztesen.

♦ A fordulónak a 11., vagyis osztályozós helyről nekivágó ZTE felváltva nyert, illetve vesztett az előző 4 fordulóban. Legutóbb Debrecenben (0–3) már 6-odszor nem szerzett gólt ebben a bajnokságban, ami kiemelkedően a legnagyobb szám a mezőnyben.

♦ A Kisvárda az FTC ellen (1–1) már az 5. döntetlenjét játszotta, ez egálban a legtöbb a bajnokságban, az előző 6 meccséből pedig csupán egyet vesztett el (0–1 otthon a Paks ellen) és egyet nyert meg (2–1 az MTK vendégeként).

♦ Miközben a Kisvárda mérkőzésein esett átlagban a legkevesebb gól (2.3/mérkőzés), a Zalaegerszegén holtversenyben a második legtöbb (3.3/meccs).

♦ A ZTE minden pontját otthon szerezte meg, 3 győzelme mellett csak az FTC-től kapott ki (0–1). Házigazdaként legyőzte az élen álló Puskás Akadémiát (1–0), a 12 góljából 10-et pedig 2 mérkőzésen hozott össze (5–2 a Paks, 5–1 a Nyíregyháza ellen).

♦ A szabolcsi együttes idegenben eredményesebb, mint odahaza (7, illetve 4 pont). A vendégmérlege 2–1–1, a forduló előtt ezzel a 4. legjobb a mezőnyben és egyedül Nyíregyházáról távozott vesztesen (1–2).

VASÁRNAP

VASAS FC–PAKSI FC

♦ A jubileumi, 25. mérkőzés következik a két csapat között az NB I-ben. Az eddigi összecsapások a paksiak dominanciáját mutatják, hiszen a Vasas 7, a Paks 15 győzelmet aratott, döntetlent pedig csupán 2-szer játszottak.

♦ Legutóbb a 2022–2023-as évadban találkoztak az élvonalban, és akkor kiegyenlített volt a párharcuk. Először Budapesten ikszeltek, majd mindkét csapat egy góllal nyerte meg az idegenbeli meccsét. Az atomvárosban Novothny Soma góljával a piros-kékek 1–0-ra, Angyalföldön Hahn János egy góljával, valamint a 40. születésnapját éppen szombaton ünneplő, műtétje után jelenleg még harcképtelen Böde Dániel duplájával 3–2-re a zöld-fehérek győztek.

♦ A Vasas pályaválasztása mellett kiegyenlített a mérlegük, mindkét csapat 6-szor nyert és egyedül 2022 augusztusában ikszeltek, amikor fordulatos meccsen 2–2-es lett az eredmény.

♦ Az előző 4 esztendőben kétszer is összekerültek a Magyar Kupa negyeddöntőjében: 2023 márciusában az atomvárosban a vendég piros-kékek szinte végig vezetve 3–2-re diadalmaskodtak, majd egy évre rá az Illovszky-stadionban hosszabbítás után úgy nyertek 5–2-re a tolnaiak, hogy a jelenleg sérült Tóth Milán tizenegyesével a 85. perctől az akkor még NB II-es Vasas volt előnyben, majd a Paks Papp Kristóf révén a 90. percben egyenlített. Böde akkor is kétszer, Hahn pedig egyszer talált be.

♦ A Vasas legutóbb 1–0-ra alulmaradt az MTK vendégeként, pedig az előző 3 fordulóban nemcsak veretlen volt, hanem a legtöbb pontot (7) gyűjtötte a mezőnyben (2 diadal, 1 iksz). A mérkőzés után elterjedt, hogy lemondott Erős Gábor, ám ezt később mind a piros-kékek mestere, mind a klub cáfolta. Itt érdemes megjegyezni, hogy az eddigi 10 forduló alatt még egyetlen vezetőedző sem távozott a csapatoktól, erre még sosem volt példa a 12 csapatos, 33 fordulós bajnoki szisztéma 2015-ös bevezetése óta.

♦ A Paks is hullámzó teljesítményt nyújt mostanában, hiszen a legutóbbi 4 fordulóban 2 győzelem és 2 vereség a mérlege, az előző körben otthon maradt alul 2–1-re az ETO-val szemben.

♦ Amint már megszokhattuk, most is Bognár György együttesének a mérkőzésein esik átlagban a legtöbb gól az NB I-ben (3.90/meccs), ráadásul a zöld- fehérek 20 találatánál sincs több jelenleg a mezőnyben. A 19 kapott góljukkal viszont hátulról a harmadik a tolnai együttes.

♦ A piros-kékek otthoni mérlege 2 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, ezzel a középmezőnyben foglalnak helyet a hazai táblázaton. A legutóbbi 3 angyalföldi meccsükön mindhárom eredménytípus előfordult, viszont a vezetést rendre az ellenfél szerezte meg.

♦ A tolnaiak az első házon kívül győzelmüket éppen legutóbb, Kisvárdán aratták (1–0), és 1–1–2-es mérlegükkel a mezőny alsó harmadában állnak a vendégtabellán.

PUSKÁS AKADÉMIA FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Még csak a 9. mérkőzésük jön a legfelső osztályban, a mérleg erősen a felcsútiak felé billen: 5 Puskás Akadémia-győzelem, 1 iksz és 2 nyíregyházi siker.

♦ 2024 augusztusától a felcsútiak sorozatban 4-szer legyőzték a nyírségieket, a legutóbbi 2 találkozójukon viszont képtelenek voltak nyerni ellenük (1 iksz, 1 vereség).

♦ A Szpari csupán 2015 májusában és idén márciusban tudott győzni ebben a párosításban, mindkétszer 2–1-re Felcsúton. A Pancho Arénában ezen kívül még 2-szer találkoztak, és azokon a mérkőzéseken hazai siker született. A 2025. augusztusi 3–2-es találkozónak az volt az érdekessége, hogy a felcsútiak hálóját akkor a Nyíregyháza jelenlegi kapusa, Dala Martin őrizte, akinek az volt az egyetlen tétmeccse a PAFC színeiben.

♦ A szabolcsi piros-kékeknek tétmérkőzésen még egy sikerük volt a közelmúltban a Puskás Akadémia ellen: 2025 februárjában a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében odahaza Ranko Jokics góljával 1–0-ra nyertek és kiejtették a felcsútiakat.

♦ A tabellát vezető Puskás Akadémia a legutóbbi 3 bajnokiját megnyerte – ez egyedül neki sikerült. Mivel már 7 győzelemnél jár, ezért egy esetleges vereséggel is megőrzi éllovas pozícióját.

♦ A Szpari múlt héten otthon kapott ki az utolsó Honvédtól, ezzel már 6 bajnoki óta nyeretlen (2 iksz, 4 vereség). Bódog Tamás 12. helyre visszacsúszott együttese az egyetlen a mezőnyben, amely az előző 2 fordulóban nem gyűjtött pontot.

♦ A felcsúti csapat odahaza, eddig felváltva győzött, illetve vesztett, a hazai mérlege 50 százalékos (2–0–2). Ha a sorminta folytatódik, most egy vereségnek kellene következnie.

♦ A Nyíregyháza idegenben mind az 5 bajnokiját elbukta, közben 4–15-ös gólkülönbséget hozott össze, ezzel utolsó előtti a vendégtabellán. Legutóbb előnyről 5–1-re maradt alul Zalaegerszegen.

FERENCVÁROSI TC–MTK BUDAPEST

♦ Valamennyi tétmeccset figyelembe véve eddig 283 örökrangadót játszott egymással az FTC és az MTK. A klubok nyilvántartása szerint most a 231. bajnoki találkozójuk jön, bár a különböző adatbázisokban más-más adatok szerepelnek. Az eltérés oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjainak részvételével. A 230 élvonalbeli összecsapásukból 97-et nyertek meg a ferencvárosiak, 54 döntetlen és 79 kék-fehér siker mellett.

♦ Az MTK legutóbb több mint 4 éve, 2022 májusában, a Groupama Arénában tudta legyőzni a zöld-fehéreket (3–0). A meccs különlegessége az volt, hogy miközben a kék-fehérek akkor a bennmaradásért küzdöttek, a ferencvárosiak már biztos bajnokként léptek pályára. Azóta az NB I-es csatáikon 7 ferencvárosi diadal mellett 2 döntetlen született, utóbbi kettő 2025-ben. Legutóbb, február végén az Új Hidegkuti-stadionban 3–1-re győzött a Ferencváros.

♦ A Fradi pályaválasztása mellett a 114. egymás elleni bajnokijuk következeik, ezek közül 83-at rendeztek meg az Üllői úton, ahol 39-szer győztek a zöld-fehérek, 18-szor ikszeltek, 26-szor pedig a vendég kék-fehérek vitték el a három pontot. Az előző három IX. kerületi találkozójukból 2 hazai sikerrel, a középső pedig gól nélküli döntetlennel zárult. Tavaly novemberben a Groupama Arénában úgy nyert 4–1-re a Ferencváros, hogy az MTK Ibrahim Cissé öngóljával csak a 89. percben tudott szépíteni.

♦ Tavaly áprilisban a Mol Magyar Kupa elődöntőjében is összecsaptak, akkor az FTC hazai pályán 3–1-re győzött.

♦ Az egy meccsel kevesebbet játszott Ferencvárosnak van az NB I-ben egyedül 1 veresége, hiszen csak a július 26-i paksi nyitányon maradt alul (2–4). Az Európa-ligában csütörtökön a portugál második ligás Torreense elleni 4–1-es siker már a zöld-fehérek sorozatban 17. tétmérkőzése (8 EL, 8 NB I, 1 Magyar Kupa) volt, amelyen nem kapott ki, eközben 10-szer nyert, 7-szer ikszelt. Minimum ilyen hosszú veretlenségi sorozatot legutóbb 2019 decembere és 2020 júniusa között, Szerhij Rebrovval a kispadon produkált az FTC, amikor 19 egymást követő tétmérkőzésen (1 EL és 18 bajnoki) nem kapott ki, közben 13-szor győzött, 6-szor pedig döntetlenre végzett.

♦ Az is igaz, hogy a múlt héten Kisvárdán elért 1–1 a Ferencváros sorozatban 4. bajnoki döntetlenje volt. A Nemzeti Labdarúgó Archívum (NELA) kimutatása szerint ilyen eddig korábban csak egyszer, 2003 májusa és augusztusa kötött fordult elő a fővárosi zöld-fehérekkel. Ha most az MTK-val is ikszelnek, az egymás utáni 5 döntetlenjükkel új bajnoki klubrekordot állítanak fel.

♦ Az MTK 3-as vereségszériájának és 4 fordulós bajnoki nyeretlenségének vetett véget múlt pénteken a jó idényt futó, újonc Vasas legyőzésével (1–0). Ha újra győzne, megelőzné a zöld-fehéreket.

♦ Az FTC-nek még csak 3 mérkőzése volt pályaválasztóként, és ezek mind döntetlennel zárultak, pedig közben egyetlen percig sem volt hátrányban. Borbély Balázs vezetőedző együttese így utolsó helyen áll a hazai meccsek tabelláján és a Groupama Arénában először győzne ebben a bajnoki idényben.

TABELLA A HAZAI MÉRKŐZÉSEK ALAPJÁN

♦ A kék-fehérek idegenben még nem tudtak nyerni, 3 egymást követő döntetlen után legutóbb simán kikaptak Pakson (0–3).

♦ Közel kéthónapos kihagyás után szerepelhet újra bajnoki mérkőzésen a Transfermarkt által az NB I legértékesebb játékosának tartott ferencvárosi csatár, a 4 millió euróra becsült Lenny Joseph, akinek augusztus 30-án a Puskás Akadémia elleni felcsúti mérkőzésen sérült meg a bokája. Azóta csütörtökön az Európa-ligában játszott újra először, csereként a 75. percben lépett pályára és adott egy gólpasszt Lisztes Krisztiánnak.

♦ A kék-fehéreknél eltiltás miatt Szuhodovszki Soma és Kovács Patrik sem szerepelhet.

A 11. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 24., szombat

14.30: Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Kovács Imre – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Katona Balázs – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Október 25., vasárnap

13.15: Vasas FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ NB I ÁLLÁSA

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án játsszák.